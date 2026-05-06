Việt Nam vào nhóm dẫn đầu khu vực về hạ tầng viễn thông băng rộng

Xu hướng phát triển 5G hướng tới 6G đang mở ra nhiều ứng dụng mới bao gồm thực tế ảo trong y tế, giáo dục và giải trí, kết nối internet vạn vật quy mô lớn phục vụ thành phố thông minh, lưới điện thông minh, xe tự hành và nhà máy thông minh. Đồng thời, một xu hướng quan trọng khác là tích hợp mạng mặt đất với kết nối vệ tinh nhằm mở rộng vùng phủ, đặc biệt tại các khu vực vùng sâu, vùng xa...

Trong bối cảnh đó, tần số vô tuyến là yếu tố thiết yếu cho triển khai hạ tầng 5G, 6G và Internet tốc độ cao. Theo đánh giá của Bộ Khoa học và Công nghệ, thời gian tới, nhu cầu tần số sẽ tiếp tục tăng mạnh. Đối với 5G nâng cao (5G Advanced), mỗi nhà mạng có thể cần khoảng 200MHz, trong khi với 6G, nhu cầu có thể lên tới 400MHz, đòi hỏi công tác quy hoạch tần số phải đi trước nhu cầu công nghệ nhiều năm. Trên cơ sở đó, Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã xây dựng lộ trình quy hoạch toàn diện 3 nhóm băng tần chiến lược. Ở băng tần cao, Việt Nam đã quy hoạch sẵn sàng 3,2GHz trong dải mmWave từ 24,25 đến 27,5GHz cho hệ thống viễn thông di động mặt đất...

Theo thống kê của Cục Viễn thông, tính đến đầu năm 2026, cả nước đã lắp đặt trên 4.000 trạm BTS phủ sóng 90% dân số với gần 23 triệu thuê bao 5G và tốc độ tải xuống đạt 188Mbps, xếp thứ 14 thế giới. Băng rộng cố định đạt 288Mbps, đứng thứ 9 thế giới với 23,8 triệu hộ kết nối cáp quang. Kết quả khai thác thực tế cho thấy, chính sách quy hoạch, cấp phép tần số của các đơn vị chuyên môn đã phát huy hiệu quả, đưa Việt Nam bước vào nhóm dẫn đầu khu vực về hạ tầng viễn thông băng rộng.

Đại diện Cục Viễn thông cho biết, xu hướng quốc tế, các công nghệ 6G dự kiến sẽ được thử nghiệm vào khoảng năm 2028 trước khi tiến tới thương mại hóa. Việt Nam đã chủ động thành lập các ban chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các doanh nghiệp và trường đại học nghiên cứu về 6G, nhằm bắt kịp xu thế và sẵn sàng triển khai cùng với thế giới.