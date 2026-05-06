Việt Nam vào nhóm dẫn đầu khu vực về hạ tầng viễn thông băng rộng

Xu hướng phát triển 5G hướng tới 6G đang mở ra nhiều ứng dụng mới bao gồm thực tế ảo trong y tế, giáo dục và giải trí, kết nối internet vạn vật quy mô lớn phục vụ thành phố thông minh, lưới điện thông minh, xe tự hành và nhà máy thông minh. Đồng thời, một xu hướng quan trọng khác là tích hợp mạng mặt đất với kết nối vệ tinh nhằm mở rộng vùng phủ, đặc biệt tại các khu vực vùng sâu, vùng xa...

Trong bối cảnh đó, tần số vô tuyến là yếu tố thiết yếu cho triển khai hạ tầng 5G, 6G và Internet tốc độ cao. Theo đánh giá của Bộ Khoa học và Công nghệ, thời gian tới, nhu cầu tần số sẽ tiếp tục tăng mạnh. Đối với 5G nâng cao (5G Advanced), mỗi nhà mạng có thể cần khoảng 200MHz, trong khi với 6G, nhu cầu có thể lên tới 400MHz, đòi hỏi công tác quy hoạch tần số phải đi trước nhu cầu công nghệ nhiều năm. Trên cơ sở đó, Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã xây dựng lộ trình quy hoạch toàn diện 3 nhóm băng tần chiến lược. Ở băng tần cao, Việt Nam đã quy hoạch sẵn sàng 3,2GHz trong dải mmWave từ 24,25 đến 27,5GHz cho hệ thống viễn thông di động mặt đất...

Theo thống kê của Cục Viễn thông, tính đến đầu năm 2026, cả nước đã lắp đặt trên 4.000 trạm BTS phủ sóng 90% dân số với gần 23 triệu thuê bao 5G và tốc độ tải xuống đạt 188Mbps, xếp thứ 14 thế giới. Băng rộng cố định đạt 288Mbps, đứng thứ 9 thế giới với 23,8 triệu hộ kết nối cáp quang. Kết quả khai thác thực tế cho thấy, chính sách quy hoạch, cấp phép tần số của các đơn vị chuyên môn đã phát huy hiệu quả, đưa Việt Nam bước vào nhóm dẫn đầu khu vực về hạ tầng viễn thông băng rộng.

Đại diện Cục Viễn thông cho biết, xu hướng quốc tế, các công nghệ 6G dự kiến sẽ được thử nghiệm vào khoảng năm 2028 trước khi tiến tới thương mại hóa. Việt Nam đã chủ động thành lập các ban chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các doanh nghiệp và trường đại học nghiên cứu về 6G, nhằm bắt kịp xu thế và sẵn sàng triển khai cùng với thế giới.

Apple dự kiến mở rộng thương hiệu Ultra vào cuối năm nay với iPhone màn hình gập và MacBook OLED.
Một nghiên cứu quy mô lớn xác nhận hiện có tới 35% số website mới lập được tạo ra bởi các công cụ AI. Đáng chú ý, vào tháng 8/2022, tỷ lệ này gần như là số 0.
Chiến dịch “Tự hào non sông” trên ứng dụng Zalo ghi nhận 2,5 triệu lượt tạo AI avatar trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, hướng đến Kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026). Hoạt động vẫn tiếp tục diễn ra đến hết ngày 3/5, hứa hẹn thu hút thêm sự hưởng ứng của cộng đồng.
Smartphone của OpenAI có thể ra mắt vào năm 2028 với vi xử lý tuỳ chỉnh, tập trung vào trí tuệ nhân tạo.
Việc bỗng nhiên đánh rơi hay để quên chiếc điện thoại iPhone đắt giá khiến nhiều người lo lắng. Nhiều người không biết làm sao để tìm iPhone bị mất khi tắt nguồn.
GPT Image 2 của OpenAI có thể tạo ảnh chụp màn hình, lịch sử chuyển khoản và ảnh người nổi tiếng chân thực đến mức không thể phân biệt, làm dấy lên làn sóng tin giả trên mạng xã hội.
Phần lớn người dùng quan tâm tới tốc độ gói cước, thường được thể hiện bằng chỉ số Mbps. Tuy nhiên, ngoài tốc độ, còn nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến chất lượng và giá trị của dịch vụ.
Từ 1/7, thông tin lý lịch tư pháp sẽ hiển thị trên VNeID, tích hợp tra cứu, xác thực và cấp phiếu, đánh dấu bước số hóa mới trong quản lý dữ liệu cá nhân.
Apple tiến gần mục tiêu bảo vệ môi trường khi tỷ lệ vật liệu tái chế trên sản phẩm đạt kỷ lục.