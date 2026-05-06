Nhiều SIM điện thoại bị khóa vì không xác thực thông tin thuê bao

P.V
(Baohatinh.vn) - Sau 2 tuần kể từ khi Thông tư 08 về xác thực thông tin thuê bao có hiệu lực, nhiều SIM điện thoại bị khoá vì chưa thực hiện theo quy định.

Sáng nay, chị Lan Anh (Cầu Giấy) tá hỏa khi điện thoại báo SIM sẽ bị khóa một chiều, trong khi cô chưa kịp ra cửa hàng để xác thực.

Lan Anh cho biết cô đã nhận được thông báo từ nhà mạng yêu cầu xác thực từ 2 tuần trước. Tuy nhiên do công việc bận rộn nên chưa kịp thực hiện.

"Nghĩ rằng yêu cầu chưa gấp gáp nên cũng chủ quan, nhưng không ngờ đã đến thời hạn bị khoá SIM", Lan Anh cho biết cô đã lập tức ra cửa hàng nhà mạng để xác thực. Sau vài phút được nhân viên hỗ trợ, cô đã hoàn tất việc cập nhật thông tin thuê bao.

Tình trạng như chị Lan Anh đang diễn ra phổ biến với những người dùng chưa xác thực thông tin thuê bao theo quy định, đặc biệt sau khi đã nhận tin nhắn thông báo của nhà mạng.

Nếu người dùng không hoàn thành việc xác thực trong vòng 15 ngày sau khi nhận được khuyến cáo từ nhà mạng, thuê bao sẽ bị khoá. Ảnh minh họa.

Theo lộ trình sau khi Thông tư 08 có hiệu lực ngày 15/4, ứng dụng VNeID sẽ gửi thông báo đến người dùng lần lượt theo từng đợt về việc xác nhận thuê bao đó có đang sử dụng không. Trong trường hợp xác nhận không dùng trên VNeID, người sử dụng thuê bao đó sẽ nhận được tin nhắn đến yêu cầu xác thực lại trong 5 ngày. Nếu người dùng không thực hiện, họ sẽ bị khóa một chiều, trước khi tiến tới các biện pháp mạnh hơn như khóa hai chiều, thu hồi số.

Ngoài ra, một nhóm người dùng khác cần phải xác thực thuê bao ngay là những người dùng giấy tờ như CMND 9 số, CC/CCCD 12 số, dùng giấy tờ khác như hộ chiếu, CMT ngành bộ đội, công an… để đăng ký SIM hoặc nhận được tin nhắn mời chuẩn hoá từ nhà mạng, những người đang sử dụng SIM do người khác đứng tên hộ.

Theo quy định, nhà mạng phải đảm bảo thuê bao di động có đủ bốn trường thông tin gồm số định danh cá nhân, họ tên, ngày tháng năm sinh, sinh trắc học ảnh khuôn mặt, và các dữ liệu này phải khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an.

Trong trường hợp đã nhận được thông báo nhưng không tiến hành, người dùng sẽ bị khóa SIM theo đúng lộ trình quy định trong Thông tư 08.

Đại diện một nhà mạng cho biết, từ 15/4, họ đã thông báo đến người dùng có thông tin chưa đầy đủ yêu cầu xác thực. Vì vậy, đến nay sau khi đã đủ 15 ngày kể từ khi thông báo, việc khóa SIM bắt đầu được thực thi. "Tuy nhiên, người dùng chỉ cần đến cửa hàng hoặc tự xác thực ngay qua ứng dụng là sẽ có thể sử dụng lại bình thường", đại diện nhà mạng này cho biết.

Ghi nhận tại các điểm giao dịch trong những ngày qua, lượng người dùng đến làm thủ tục trực tiếp tăng đáng kể. Phần lớn trong số đó là những khách hàng lớn tuổi không thành thạo công nghệ.

Theo quy định, nếu người dùng không hoàn thành việc xác thực trong vòng 15 ngày sau khi nhận được khuyến cáo từ nhà mạng, thuê bao sẽ bị khoá. Đây là biện pháp mạnh của cơ quan quản lý nhằm loại bỏ tình trạng sim rác, sim không chính chủ vốn là nguồn cơn của nhiều vụ việc lừa đảo, tin nhắn rác gây bức xúc thời gian qua.

Một trong những điểm mới của thông tư Thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ là VNeID được sử dụng làm công cụ hỗ trợ người dùng kiểm tra lại các SIM đang đứng tên, từ đó xác nhận số thuê bao đang sử dụng. Đây cũng sẽ là cơ sở để yêu cầu các nhà mạng tiến hành xác thực lại những thuê bao không chính chủ.

Biện pháp này giúp ngăn chặn tình trạng thông tin của người này đứng tên cho số điện thoại của người khác, một trong những nguyên nhân dẫn đến SIM không chính chủ và vấn nạn cuộc gọi rác thời gian qua.

