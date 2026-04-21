Những công nghệ ô tô hiện đại gây tranh cãi về an toàn và trải nghiệm người dùng

Tay nắm cửa ẩn và bài toán an toàn trong tình huống khẩn cấp

Tay nắm cửa ẩn từng được phổ biến rộng rãi nhằm tạo kiểu dáng liền mạch và giảm lực cản không khí. Dù mang lại lợi ích về thẩm mỹ và khí động học, thiết kế công nghệ này đang bị cơ quan quản lý tại một số quốc gia cảnh báo về nguy cơ mất an toàn.

Trong trường hợp xảy ra va chạm, tay nắm cửa ẩn có thể không hoạt động do hệ thống điện bị ảnh hưởng, gây khó khăn cho lực lượng cứu hộ khi cần mở cửa từ bên ngoài. Chỉ vài giây chậm trễ trong tình huống khẩn cấp cũng có thể làm giảm khả năng ứng cứu kịp thời.

Vì vậy, các quy định mới đang hướng tới việc yêu cầu mọi phương tiện phải có cơ chế mở cửa cơ học, đảm bảo hoạt động trong mọi điều kiện.

Màn hình cảm ứng lớn

Xu hướng tối giản khoang lái khiến màn hình trung tâm kích thước lớn trở thành trang bị phổ biến trên hầu hết các mẫu xe mới. Nhiều chức năng trước đây được điều khiển bằng nút bấm vật lý nay đã được tích hợp vào màn hình cảm ứng.

Tuy nhiên, việc thao tác trên màn hình đòi hỏi người lái phải thực hiện nhiều bước hơn, thậm chí phải rời mắt khỏi đường trong thời gian dài. Một số nghiên cứu cho thấy các thao tác đơn giản có thể mất hàng chục giây để hoàn thành, làm gia tăng nguy cơ mất tập trung khi điều khiển phương tiện.

Do đó, các cơ quan đánh giá an toàn giao thông đang khuyến nghị duy trì các nút điều khiển vật lý cho những chức năng quan trọng như đèn cảnh báo, xi-nhan hoặc gạt mưa.

Gương chiếu hậu camera

Việc thay thế gương chiếu hậu truyền thống bằng camera và màn hình hiển thị trong cabin được xem là bước tiến công nghệ giúp giảm lực cản gió và mở rộng góc quan sát.

Tuy nhiên, nhiều tài xế cho rằng việc quan sát qua màn hình điện tử không mang lại cảm giác trực quan như gương thật, đặc biệt khi cần ước lượng khoảng cách với phương tiện phía sau. Ngoài ra, hệ thống camera cũng có thể bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết, ánh sáng hoặc bụi bẩn, trong khi chi phí sửa chữa thường cao hơn.

Xu hướng loại bỏ kính sau và sự phụ thuộc vào hệ thống điện tử

Một số mẫu xe mới đã loại bỏ cửa sổ phía sau và thay thế bằng camera kết hợp màn hình kỹ thuật số. Giải pháp này được quảng bá là giúp cải thiện tầm nhìn do không bị cản trở bởi hành lý hoặc cấu trúc nội thất.

Tuy nhiên, việc phụ thuộc hoàn toàn vào thiết bị điện tử cũng làm dấy lên lo ngại. Nếu hệ thống gặp trục trặc hoặc mất nguồn điện, người lái có thể bị hạn chế khả năng quan sát phía sau, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông.

Hệ thống hỗ trợ lái

Các hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến như cảnh báo lệch làn, phanh khẩn cấp tự động hay kiểm soát hành trình thích ứng được thiết kế nhằm giảm thiểu tai nạn và nâng cao an toàn.

Song trong thực tế, không ít người lái phản ánh rằng các cảnh báo bằng âm thanh hoặc rung vô lăng xuất hiện quá thường xuyên, gây khó chịu và làm gián đoạn quá trình điều khiển xe. Một số hệ thống còn can thiệp mạnh vào thao tác lái, khiến người dùng cảm thấy mất quyền kiểm soát.

Đặc biệt, hệ thống giới hạn tốc độ thông minh đang nhận nhiều ý kiến trái chiều khi liên tục cảnh báo ngay cả khi vượt tốc độ rất nhỏ.

Trợ lý giọng nói AI

Trợ lý giọng nói tích hợp trí tuệ nhân tạo đang trở thành xu hướng mới trong ngành ô tô, cho phép người dùng điều khiển nhiều chức năng bằng lời nói.

Tuy nhiên, khả năng nhận diện giọng nói chưa ổn định, phản hồi chậm hoặc cung cấp thông tin chưa chính xác khiến trải nghiệm sử dụng chưa đạt như kỳ vọng. Trong nhiều trường hợp, thao tác thủ công vẫn nhanh và thuận tiện hơn.

Nút cảm ứng và vấn đề độ chính xác

Nút cảm ứng (haptic) được phát triển nhằm thay thế nút bấm vật lý nhưng vẫn giữ lại cảm giác phản hồi khi thao tác. Dù vậy, nhiều người dùng phản ánh rằng độ nhạy của loại nút này chưa ổn định, dễ bấm nhầm và thiếu cảm giác chắc chắn.

Trước phản hồi của thị trường, một số hãng xe đã quay lại sử dụng nút bấm vật lý cho các chức năng quan trọng.

Vô lăng kiểu yoke và tranh luận về tính thực tiễn

Vô lăng dạng chữ U hoặc chữ T, lấy cảm hứng từ buồng lái máy bay, được giới thiệu nhằm mang lại trải nghiệm điều khiển mới lạ. Tuy nhiên, thiết kế này bị đánh giá là chưa phù hợp trong các tình huống cần xoay vô lăng nhiều, như quay đầu hoặc đỗ xe trong không gian hẹp.

Ngay cả khi được kết hợp với hệ thống lái điện tử, nhiều chuyên gia vẫn đặt câu hỏi về độ tin cậy và khả năng xử lý khi xảy ra sự cố kỹ thuật.

Đèn LED và vấn đề chói sáng trong giao thông ban đêm

Đèn LED được đánh giá cao về hiệu suất chiếu sáng và khả năng tiết kiệm năng lượng. Tuy nhiên, cường độ ánh sáng mạnh cũng khiến nhiều người tham gia giao thông cảm thấy bị chói mắt, đặc biệt khi di chuyển vào ban đêm.

Tình trạng này đang được các cơ quan quản lý giao thông theo dõi và xem xét ban hành các tiêu chuẩn kiểm soát phù hợp nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng đường bộ.