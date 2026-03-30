Cách phát hiện và chặn thiết bị lạ khiến WiFi bị yếu.

WiFi chậm bất thường có thể do thiết bị lạ đang dùng chung mạng. Bạn hoàn toàn có thể kiểm tra và chặn những kết nối này để giữ tốc độ ổn định và bảo vệ dữ liệu. Dưới đây là cách thực hiện nhanh ngay trên điện thoại.

Dưới đây là cách thực hiện thông qua ứng dụng Hi FPT trên điện thoại. Với các nhà mạng khác, thao tác có thể tương tự nhưng giao diện sẽ khác đôi chút.

Bước 1: Mở ứng dụng Hi FPT trên điện thoại. Tại màn hình trang chủ, chọn mục Quản lý thiết bị để xem danh sách tất cả các thiết bị đang kết nối với WiFi nhà bạn. Hãy kiểm tra và tìm thiết bị lạ hoặc thiết bị mà bạn không nhận ra.

Bước 2: Nhấn vào thiết bị mà bạn muốn chặn, sau đó chọn Chặn kết nối Internet. Cuối cùng, xác nhận thao tác để hoàn tất việc chặn thiết bị đó khỏi mạng WiFi.

Sau khi thực hiện xong, bạn có thể quay lại màn hình chính để kiểm tra lại danh sách thiết bị. Lúc này, thiết bị đáng ngờ đã bị chặn và sẽ không thể tiếp tục truy cập vào WiFi nhà bạn nữa, giúp mạng ổn định và an toàn hơn.

Nhìn chung, việc thường xuyên kiểm tra và quản lý các thiết bị kết nối WiFi sẽ giúp mạng nhà bạn luôn ổn định và an toàn hơn. Nếu phát hiện thiết bị lạ, bạn nên chặn ngay để tránh tình trạng mạng chậm hoặc nguy cơ rò rỉ thông tin. Chỉ với vài thao tác đơn giản trên điện thoại, bạn đã có thể kiểm soát tốt hệ thống WiFi của gia đình mình.