Cách chuyển ảnh từ iPhone cũ sang iPhone mới dễ dàng

(Baohatinh.vn) - Cách chuyển ảnh từ Apple iPhone cũ sang iPhone mới là vấn đề nhiều người quan tâm khi nâng cấp thiết bị. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết.

Cách chuyển ảnh từ iPhone cũ sang iPhone mới dễ dàng.

Nhiều người dùng thường thắc mắc cách chuyển ảnh từ iPhone cũ sang iPhone mới khi nâng cấp thiết bị. Việc này giúp bạn giữ lại toàn bộ kỷ niệm và dữ liệu quan trọng trên máy mới. Nếu chưa biết thực hiện thế nào, bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn những cách chuyển ảnh nhanh chóng và đơn giản nhất.

Hướng dẫn chuyển ảnh từ iPhone cũ sang iPhone mới nhanh chóng

Ngoài những phương pháp quen thuộc như sử dụng iCloud hay các ứng dụng hỗ trợ, bạn vẫn có thể chuyển ảnh giữa hai iPhone bằng nhiều cách đơn giản khác. Một trong những phương thức phổ biến và tiện lợi nhất là sử dụng AirDrop.

Chuyển ảnh từ iPhone cũ sang iPhone mới bằng AirDrop đơn giản

AirDrop là tính năng chia sẻ dữ liệu không dây độc quyền trên các thiết bị của Apple. Nhờ công nghệ này, người dùng có thể gửi ảnh, video hoặc tài liệu giữa Apple iPhone, iPad hay MacBook một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, AirDrop chỉ hoạt động trên các thiết bị chạy từ iOS 7 trở lên.

Nếu iPhone của bạn đáp ứng điều kiện trên, hãy thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Mở Trung tâm điều khiển, nhấn giữ vào ô kết nối có biểu tượng Wi-Fi. Sau đó tiếp tục nhấn giữ vào mục AirDrop để bật tính năng này.

Mở Trung tâm điều khiển, nhấn giữ vào ô kết nối có biểu tượng Wi-Fi.
Bước 2: Chọn tùy chọn Mọi người trong 10 phút để cho phép thiết bị khác tìm thấy iPhone của bạn. Tiếp theo, vào Thư viện ảnh và chọn những hình ảnh muốn gửi. Sau đó nhấn vào biểu tượng Chia sẻ ở góc màn hình.

Chọn tùy chọn Mọi người trong 10 phút.
Bước 3: Trong danh sách chia sẻ, chọn AirDrop. Lúc này bạn hãy nhấn vào tên thiết bị iPhone mới mà bạn muốn chuyển ảnh sang.

Trong danh sách chia sẻ, chọn AirDrop.
Bước 4: Trên iPhone nhận sẽ xuất hiện thông báo xác nhận. Chỉ cần nhấn Chấp nhận là quá trình chuyển ảnh sẽ hoàn tất.

Trên iPhone nhận sẽ xuất hiện thông báo xác nhận.
Lưu ý: Để việc chuyển ảnh diễn ra suôn sẻ, hãy đặt hai thiết bị gần nhau và đảm bảo Bluetooth cùng Wi-Fi đều được bật.

Chuyển ảnh từ iPhone cũ sang iPhone mới qua iCloud hiệu quả

Nếu hai thiết bị sử dụng cùng tài khoản iCloud, bạn có thể đồng bộ ảnh rất nhanh theo các bước sau:

Bước 1: Mở Cài đặt trên iPhone cũ.

Bước 2: Nhấn vào ID Apple, sau đó chọn iCloud.

Nhấn vào ID Apple, sau đó chọn iCloud.
Bước 3: Chọn mục Ảnh và bật Ảnh iCloud để ảnh tự động đồng bộ sang iPhone mới.

Chọn mục Ảnh và bật Ảnh iCloud để ảnh tự động đồng bộ sang iPhone mới.
Tạo album chia sẻ ảnh từ iPhone cũ sang iPhone mới dễ dàng

Bạn cũng có thể chuyển ảnh bằng cách tạo Album chia sẻ trên iCloud theo các bước sau:

Bước 1: Mở Cài đặt trên iPhone.

Bước 2: Nhấn vào ID Apple → chọn iCloud.

Nhấn vào ID Apple → chọn iCloud.
Bước 3: Chọn Ảnh rồi bật mục Album được chia sẻ.

Chọn Ảnh rồi bật mục Album được chia sẻ.
Bước 4: Mở ứng dụng Ảnh trên điện thoại.

Bước 5: Nhấn dấu + ở góc trên màn hình, đặt tên album và chọn Tiếp.

Nhấn dấu + ở góc trên màn hình, đặt tên album và chọn Tiếp.
Bước 6: Nhập email hoặc số điện thoại người nhận, sau đó nhấn Tạo.

Nhập email hoặc số điện thoại người nhận, sau đó nhấn Tạo.
Bước 7: Nhấn biểu tượng + để thêm ảnh hoặc video vào album là hoàn tất.

Nhấn biểu tượng + để thêm ảnh hoặc video vào album là hoàn tất.
Hy vọng với những cách chuyển ảnh từ iPhone cũ sang iPhone mới được chia sẻ ở trên, bạn có thể dễ dàng sao lưu và chuyển toàn bộ hình ảnh sang thiết bị mới một cách nhanh chóng. Tùy vào nhu cầu sử dụng, bạn có thể chọn AirDrop, iCloud hoặc album chia sẻ để thực hiện.

Bước ngoặt công nghệ của Samsung

Sau nhiều năm bị chỉ trích là chỉ mang đến những bản nâng cấp "bình mới rượu cũ", Samsung Electronics cuối cùng đã có một bước đi gây tiếng vang thực sự.
Viettel Telecom tổ chức Lễ tạo khóa chứng thư số MySign

Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) vừa tổ chức Lễ tạo khóa chứng thư số cho dịch vụ chữ ký số từ xa MySign, dưới sự chứng kiến trực tiếp của Đoàn công tác Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ).
6 lỗi Zalo thường gặp và cách khắc phục hiệu quả

Zalo đã trở thành ứng dụng quen thuộc trên điện thoại của nhiều người, giúp nhắn tin, gọi điện và trao đổi công việc một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng đôi khi người dùng vẫn có thể gặp phải một số sự cố gây gián đoạn trải nghiệm.
Sắp hết thời ChatGPT miễn phí

Gói sử dụng không giới hạn của ChatGPT sắp biến mất khi chi phí tính toán ngày càng tăng và AI trở nên tốn kém hơn, buộc OpenAI phải cân nhắc thay đổi cách thu phí người dùng.
Đây là dấu hiệu bạn cần thay pin iPhone

Pin iPhone xuống cấp theo thời gian, song không phải ai cũng nhận ra đúng lúc để thay thế linh kiện. Đây là 9 dấu hiệu cho thấy đã đến lúc thay pin thay vì mua máy mới.
Cách tìm ứng dụng bị ẩn trên Samsung

Trong quá trình sử dụng điện thoại Samsung, đôi khi bạn vô tình ẩn một ứng dụng và đến lúc cần dùng lại thì không biết nó đang nằm ở đâu. Ứng dụng không xuất hiện ngoài màn hình chính hay trong danh sách app có thể khiến nhiều người nhầm tưởng đã bị xóa.
Đừng để bị ChatGPT qua mặt

Nghiên cứu từ Đại học Stanford cảnh báo các mô hình AI đang cố tình nịnh bợ người dùng để được đánh giá cao, gây nguy cơ triệt tiêu tư duy phản biện.
Mẹo giúp tăng "tuổi thọ" pin laptop

Chỉ cần một vài thay đổi nhỏ trong thói quen sử dụng, bạn hoàn toàn có thể kéo dài tuổi thọ pin laptop đáng kể, đảm bảo thiết bị luôn hoạt động bền bỉ và ổn định.
Hướng dẫn cách copy sheet trong Excel nhanh chóng

Bạn muốn biết cách copy sheet trong Excel nhanh để tiết kiệm thời gian? Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể sao chép một hoặc nhiều sheet mà vẫn giữ nguyên định dạng ban đầu.
Cách ngăn người lạ gửi tin nhắn trên TikTok

Khi sử dụng TikTok, bạn có thể gặp phải những tin nhắn không mong muốn từ người lạ. TikTok cung cấp các công cụ để người dùng kiểm soát quyền riêng tư và chặn những tin nhắn gây phiền toái.
ChatGPT đối diện làn sóng tẩy chay

Người dùng Mỹ đồng loạt gỡ ChatGPT sau thông tin OpenAI hợp tác với Bộ Quốc phòng, kéo theo biến động mạnh trên bảng xếp hạng ứng dụng của App Store.
Tin buồn cho người muốn mua TV năm nay

Thị trường TV toàn cầu đối mặt nguy cơ tăng giá mạnh trong năm 2026 khi cơn sốt AI đang hút cạn nguồn cung chip nhớ, đẩy chi phí sản xuất và giá bán leo thang.