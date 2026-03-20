Khi hạnh phúc được xây dựng từ “gốc rễ” gia đình

Trong dịp đầu xuân Bính Ngọ 2026, khắp các miền quê Hà Tĩnh rộn ràng không khí ấm áp của lễ mừng thọ. Cùng với sự quan tâm, tổ chức chu đáo của chính quyền, đoàn thể, rất dễ bắt gặp những khoảnh khắc xúc động khi con cháu quây quần, bày tỏ lòng hiếu kính với ông bà, cha mẹ. Những buổi lễ, vì thế, trở thành “ngày hội” của tình thân, nơi các gia đình sum họp, gắn kết.

Chị Trần Thị Lan (thôn Thống Nhất, xã Đông Kinh) chia sẻ: “Dù xã hội có hiện đại đến đâu, gia đình vẫn là giá trị thiêng liêng mà ai cũng hướng đến. Năm nay, mẹ tôi tròn 90 tuổi, con cháu đều về đông đủ, thấy mẹ vui, anh em đoàn kết, chúng tôi rất hạnh phúc”.

Không khí hạnh phúc của một đại gia đình ở xã Đông Kinh khi các thành viên cùng nhau đưa mẹ, bà đến dự lễ mừng thọ tại nhà văn hóa thôn, dịp đầu xuân Bính Ngọ 2026.

Nhiều năm liền đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu, chị Đặng Thị Hương (thôn Hòa Thịnh, xã Can Lộc) cho biết: “Gia đình tôi có 4 thế hệ cùng chung sống. Để giữ lửa hạnh phúc, chúng tôi luôn kính trọng bố mẹ, vợ chồng lắng nghe nhau, dạy con biết chia sẻ. Tôi nghĩ, mỗi gia đình đều không tránh khỏi có lúc mâu thuẫn, nhưng điều quan trọng là mỗi thành viên đều có ý thức xây dựng, lấy yêu thương, kính trọng và cảm thông để hóa giải, cùng nhau vượt qua”.

4 thế hệ cùng chung sống hạnh phúc dưới một mái nhà trong gia đình chị Đặng Thị Hương (ngoài cùng bên phải) tại xã Can Lộc.

Từ những mái ấm bình dị ấy, có thể thấy, hạnh phúc không chỉ được gìn giữ bằng ý thức của mỗi người, mà còn được tiếp sức bởi những nỗ lực bền bỉ của các cấp, ngành, trong thực hiện công tác gia đình. Đến cuối năm 2025, toàn tỉnh có 95,3% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 96,5% thôn, tổ dân phố văn hóa. Đó là kết quả của cả hệ thống chính trị trong tuyên truyền, vận động, lan tỏa các giá trị như gìn giữ nếp nhà, giáo dục con cái, xây dựng môi trường sống nhân văn. Ở cơ sở, vai trò của các đoàn thể, đặc biệt là hội LHPN ngày càng rõ nét.

Không chỉ xây dựng gia đình hạnh phúc, chị Đặng Thị Hương còn lan tỏa các giá trị gia đình đến các hội viên phụ nữ trong thôn.

Chị Phan Thị Kim Liên - Chủ tịch Hội LHPN xã Lộc Hà chia sẻ: “Chúng tôi không chỉ tuyên truyền bằng khẩu hiệu mà đến từng gia đình, từng hoàn cảnh. Có những gia đình từng bên bờ tan vỡ, nhưng nhờ sự vào cuộc của các chi hội, tổ hòa giải, các thành viên đã hiểu nhau hơn để cùng xây lại tổ ấm”.

Từ năm 2022 đến nay, các cấp hội phụ nữ toàn tỉnh đã tổ chức hơn 1.000 cuộc tuyên truyền cho trên 306.400 lượt hội viên; duy trì, nhân rộng hàng nghìn câu lạc bộ, trong đó có nhiều mô hình gia đình hạnh phúc; xây dựng 592 mô hình “Gia đình 5 không, 3 sạch”, hỗ trợ hơn 58.000 hộ đạt tiêu chí. Đồng thời, 629 “địa chỉ tin cậy” tại cộng đồng đã trở thành điểm tựa cho phụ nữ, trẻ em khi gặp khó khăn. Những con số ấy là minh chứng cho việc đưa hạnh phúc từ chính sách vào đời sống.

Bằng nhiều việc làm thiết thực như trao mô hình sinh kế cho phụ nữ nghèo, thành lập CLB "Gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an", bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, hỗ trợ phát triển kinh tế..., các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh cùng cộng đồng kiến tạo cuộc sống hạnh phúc.

Một thước đo quan trọng của hạnh phúc gia đình là sự bình yên, an toàn. Từ năm 2022-2025, các vụ bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh giảm rõ rệt, từ 67 vụ (năm 2022) xuống còn 37 vụ (năm 2025). Kết quả này có sự đóng góp của hơn 1.900 tổ hòa giải ở cơ sở trong việc ngăn ngừa, xử lý mâu thuẫn từ sớm. Nhận thức của người dân cũng dần thay đổi, từ coi bạo lực là “chuyện riêng” sang nhìn nhận là vấn đề xã hội cần được can thiệp.

Các "địa chỉ tin cậy", tổ hòa giải ở cơ sở giúp Hà Tĩnh giảm thiểu các vụ bạo lực gia đình trong thời gian qua.

Trong hành trình vun đắp hạnh phúc gia đình, ngành VH-TT&DL giữ vai trò nòng cốt trong việc kết nối chính sách với đời sống. Chỉ từ năm 2022 đến nay, VH-TT&DL đã tổ chức hàng nghìn cuộc tuyên truyền chủ đề xây dựng các giá trị gia đình với hơn 1,2 triệu lượt người tham gia, nhân rộng các mô hình hiệu quả. Dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Sở VH-TT&DL đã hướng dẫn các địa phương tổ chức các hoạt động thiết thực, lan tỏa ý nghĩa về ngày lễ. Đồng thời, phát động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng Cuộc thi viết với chủ đề “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”, hướng tới kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), do Cục Văn hóa cơ sở, gia đình và thư viện (Bộ VH-TT&DL) tổ chức.

Lãnh đạo Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh, UBND xã Cổ Đạm tặng hoa chúc mừng ra mắt mô hình phòng chống bạo lực gia đình tại địa phương, dịp cuối năm 2025.

Ông Trần Xuân Lương - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL khẳng định: “Xác định xây dựng gia đình hạnh phúc là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, thời gian tới, sở tiếp tục tăng cường phối hợp tuyên truyền về công tác gia đình, tập trung vào các nội dung như: giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình, giáo dục trước hôn nhân, phòng, chống bạo lực gia đình, vun đắp giá trị gia đình… Hạnh phúc là khi mỗi gia đình trở thành nơi an toàn, yêu thương và chia sẻ. Vì thế, bên cạnh sự nỗ lực của các cấp, ngành, cần sự chung tay của toàn xã hội”.

Trong xã hội hiện đại với nhiều áp lực, khi mỗi mái nhà được vun đắp bằng yêu thương, hạnh phúc sẽ hiện hữu. Hẳn nhiên, hạnh phúc của gia đình không thể tách riêng khỏi hạnh phúc của toàn xã hội. Có được hạnh phúc trong mỗi gia đình như hôm nay, mỗi chúng ta càng tự hào hơn, trân trọng hơn khi được sống trong môi trường hòa bình, chính trị ổn định, giữa lúc nhiều khu vực, nhiều đất nước trên thế giới đang bị bủa vây bởi xung đột, chiến tranh, bạo lực.