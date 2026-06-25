Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em

Phúc Quang
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đề nghị hệ thống chính trị tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ trẻ em, ưu tiên nguồn lực cho công tác chăm sóc, giáo dục trẻ.

Chiều 25/6, Ủy ban Quốc gia về trẻ em tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về bảo vệ trẻ em. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà – Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về trẻ em; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chủ trì tại điểm cầu Trung ương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt – Chủ tịch Hội đồng bảo trợ trẻ em tỉnh và lãnh đạo Sở Y tế điều hành tại điểm cầu Hà Tĩnh.

bqbht_br_1a.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt và lãnh đạo Sở Y tế điều hành tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Theo báo cáo của Ủy ban Quốc gia về trẻ em, đến năm 2025 cả nước có gần 25 triệu trẻ em. Những năm qua, cùng với sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em đã có chuyển biến tích cực và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi được đăng ký khai sinh đạt 99,3%; tất cả trẻ em dưới 6 tuổi và trẻ em hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế, đảm bảo quyền tiếp cận y tế bình đẳng cho mọi trẻ em.

bqbht_br_2a-9093.jpg
Đại biểu tham dự tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia đã bao phủ hầu hết các loại vắc-xin thiết yếu, giúp khống chế và đẩy lùi nhiều căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở trẻ em, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em dưới 1 tuổi đạt 97%. Đến nay, 100% trẻ em 5 tuổi được đi học mẫu giáo; nhà nước miễn học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục công lập và hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục.

bqbht_br_img-5669a.jpg
Hà Tĩnh luôn dành sự quan tâm, chăm lo cho trẻ em. Ảnh: Lãnh đạo tỉnh tặng quà cho các em nhỏ tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi năm 2026.

Hà Tĩnh có hơn 391.000 trẻ em (chiếm khoảng 25% tổng dân số). Thời gian qua, công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em được các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, tổ chức đoàn thể, Nhân dân và toàn thể xã hội quan tâm. Theo đó, toàn tỉnh thực hiện tốt chương trình phòng, chống suy dinh dưỡng cho trẻ em, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm còn 7,4%, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi còn 13,5%, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi thừa cân béo phì còn 3,9%; tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm chủng vắc-xin đầy đủ ước đạt hơn 95%; tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi đến trường đạt 100%; tỷ lệ các xã, phường có điểm văn hóa, vui chơi dành cho trẻ em đạt 100%...

bqbht_br_3a-2756.jpg
Toàn cảnh tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng phân tích, nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong công tác bảo vệ trẻ em như: tình trạng bạo lực, xâm hại, đặc biệt là tội phạm xâm hại trên môi trường mạng, bắt nạt trực tuyến và lừa đảo trẻ em ngày càng tinh vi, phức tạp; vấn đề bạo lực học đường có xu hướng gia tăng; hệ thống cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt còn thiếu về số lượng, quy mô nhỏ và phân bổ chưa đồng đều…

fgy6ry-17823770860609162718.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh thethaovanhoa.vn

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về trẻ em ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác bảo vệ trẻ em của các bộ, ngành và địa phương. Để tiếp tục chăm lo tốt hơn cho trẻ, thời gian tới, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị cả hệ thống chính trị tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, đưa nhiệm vụ bảo vệ trẻ em vào các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của địa phương; ưu tiên nguồn lực cho công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em; tăng cường các giải pháp bảo vệ, hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng; đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục kỹ năng cho trẻ; kiện toàn, củng cố hệ thống tổ chức bộ máy làm công tác bảo vệ trẻ em nhất là ở cấp xã...

Tin liên quan

Tags:

#Phòng chống đuối nước ở Hà Tĩnh #Hà Tĩnh chăm sóc bảo vệ trẻ em #Bảo vệ trẻ em ở Hà Tĩnh

Chủ đề Dân số KHHGĐ

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Giữa những khu công nghiệp đông đúc, những dãy phòng trọ chật hẹp hay các ca làm kéo dài đến đêm khuya là cuộc sống của hàng chục nghìn lao động Hà Tĩnh đang mưu sinh nơi đất khách. Họ rời quê với khát vọng đổi thay cuộc sống, nhưng phía sau những đồng lương là những năm tháng xa gia đình, những cuộc đoàn viên ngắn ngủi và những khoảng trống để lại nơi quê nhà.
Mỗi đợt điều dưỡng là một kỳ nghỉ ý nghĩa

Mỗi đợt điều dưỡng là một kỳ nghỉ ý nghĩa

Sau mỗi đợt điều dưỡng tập trung tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, người có công trên địa bàn được cải thiện sức khỏe, tinh thần phấn chấn hơn.
Khi cán bộ xã vừa làm, vừa học chuyển đổi số

Khi cán bộ xã vừa làm, vừa học chuyển đổi số

Trong bối cảnh yêu cầu giải quyết thủ tục trên môi trường trực tuyến ngày càng cao, cán bộ cấp xã ở Hà Tĩnh phải chủ động thích ứng, nâng cao năng lực, đưa chính quyền số đến gần người dân.
Mỹ phẩm online: Dễ mua - khó kiểm chứng chất lượng

Mỹ phẩm online: Dễ mua - khó kiểm chứng chất lượng

Sự tiện lợi khiến mua sắm mỹ phẩm online trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người tiêu dùng Hà Tĩnh. Tuy nhiên, điều này tiềm ẩn rủi ro về hàng giả, hàng nhái có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.
Lớp học MC nhí: Nơi gieo mầm tự tin cho trẻ em

Lớp học MC nhí: Nơi gieo mầm tự tin cho trẻ em

Dịp hè, các lớp MC nhí tại Hà Tĩnh thu hút đông đảo phụ huynh đăng ký cho con theo học. Đây là môi trường giúp trẻ tự tin trước đám đông, rèn luyện kỹ năng giao tiếp và ứng xử.
Nhà báo và AI

Nhà báo và AI

Trí tuệ nhân tạo đang trở thành “cánh tay nối dài” của người làm báo trong kỷ nguyên số, góp phần nâng cao năng suất và mở rộng không gian sáng tạo. Tuy nhiên, phía sau những tiện ích ấy là không ít rủi ro tiềm ẩn, đặt ra yêu cầu ngày càng cao về trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của người cầm bút.
Lan tỏa hình ảnh Hà Tĩnh trong từng cú chạm màn hình

Lan tỏa hình ảnh Hà Tĩnh trong từng cú chạm màn hình

Với đội ngũ nhân sự trẻ giàu nhiệt huyết, Tổ Nội dung số (Phòng Điện tử và Nội dung số, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh) không ngừng nghiên cứu xu hướng truyền thông số, phân tích hành vi người dùng để tối ưu hóa việc phân phối sản phẩm báo chí trên các nền tảng, góp phần đưa thông tin chính thống đến gần hơn với công chúng.
Vì sao ngày càng nhiều lao động phổ thông chọn nghề công nhân xây dựng

Vì sao ngày càng nhiều lao động phổ thông chọn nghề công nhân xây dựng

Từng sang Hàn Quốc làm việc với ước mong “đổi đời”, từng “trắng tay” sau kinh doanh thất bại, anh Lê Văn Ước và anh Phạm Văn Hiệp đều tìm thấy cơ hội mới từ nghề công nhân xây dựng. Câu chuyện của họ phản ánh một xu hướng đáng chú ý: Công trường không còn chỉ là nơi làm việc tạm thời, mà đang trở thành lựa chọn nghề nghiệp ổn định của nhiều lao động phổ thông.
Mở rộng nguồn tuyển, thêm cơ hội cho học sinh vào lớp 10

Mở rộng nguồn tuyển, thêm cơ hội cho học sinh vào lớp 10

Sau khi Hà Tĩnh công bố dự kiến điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập, nhiều phụ huynh, học sinh đã chủ động hướng sang các trường ngoài công lập và công lập tự chủ. Sự dịch chuyển này khiến công tác tuyển sinh trở nên sôi động.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!