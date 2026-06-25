Tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em

Chiều 25/6, Ủy ban Quốc gia về trẻ em tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về bảo vệ trẻ em. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà – Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về trẻ em; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chủ trì tại điểm cầu Trung ương. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt – Chủ tịch Hội đồng bảo trợ trẻ em tỉnh và lãnh đạo Sở Y tế điều hành tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt và lãnh đạo Sở Y tế điều hành tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Theo báo cáo của Ủy ban Quốc gia về trẻ em, đến năm 2025 cả nước có gần 25 triệu trẻ em. Những năm qua, cùng với sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em đã có chuyển biến tích cực và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi được đăng ký khai sinh đạt 99,3%; tất cả trẻ em dưới 6 tuổi và trẻ em hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế, đảm bảo quyền tiếp cận y tế bình đẳng cho mọi trẻ em.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia đã bao phủ hầu hết các loại vắc-xin thiết yếu, giúp khống chế và đẩy lùi nhiều căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở trẻ em, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em dưới 1 tuổi đạt 97%. Đến nay, 100% trẻ em 5 tuổi được đi học mẫu giáo; nhà nước miễn học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục công lập và hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục.

Hà Tĩnh luôn dành sự quan tâm, chăm lo cho trẻ em. Ảnh: Lãnh đạo tỉnh tặng quà cho các em nhỏ tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi năm 2026.

Hà Tĩnh có hơn 391.000 trẻ em (chiếm khoảng 25% tổng dân số). Thời gian qua, công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em được các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, tổ chức đoàn thể, Nhân dân và toàn thể xã hội quan tâm. Theo đó, toàn tỉnh thực hiện tốt chương trình phòng, chống suy dinh dưỡng cho trẻ em, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm còn 7,4%, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi còn 13,5%, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi thừa cân béo phì còn 3,9%; tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm chủng vắc-xin đầy đủ ước đạt hơn 95%; tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi đến trường đạt 100%; tỷ lệ các xã, phường có điểm văn hóa, vui chơi dành cho trẻ em đạt 100%...

Toàn cảnh tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng phân tích, nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong công tác bảo vệ trẻ em như: tình trạng bạo lực, xâm hại, đặc biệt là tội phạm xâm hại trên môi trường mạng, bắt nạt trực tuyến và lừa đảo trẻ em ngày càng tinh vi, phức tạp; vấn đề bạo lực học đường có xu hướng gia tăng; hệ thống cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt còn thiếu về số lượng, quy mô nhỏ và phân bổ chưa đồng đều…

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh thethaovanhoa.vn

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về trẻ em ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác bảo vệ trẻ em của các bộ, ngành và địa phương. Để tiếp tục chăm lo tốt hơn cho trẻ, thời gian tới, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị cả hệ thống chính trị tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, đưa nhiệm vụ bảo vệ trẻ em vào các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của địa phương; ưu tiên nguồn lực cho công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em; tăng cường các giải pháp bảo vệ, hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng; đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục kỹ năng cho trẻ; kiện toàn, củng cố hệ thống tổ chức bộ máy làm công tác bảo vệ trẻ em nhất là ở cấp xã...