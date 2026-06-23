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Xã hội

Sôi nổi Ngày hội Gia đình - Kết nối yêu thương

Thiên Vỹ
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(Baohatinh.vn) - Chương trình do Hội LHPN Hà Tĩnh tổ chức góp phần tôn vinh giá trị gia đình Việt, lan tỏa tình yêu thương, trách nhiệm và sự sẻ chia.

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Tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Chiều 23/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Tĩnh tổ chức Ngày hội Gia đình - Kết nối yêu thương năm 2026; trao thưởng Cuộc thi Video, clip “Gia đình 3 sạch”; biểu dương 65 gia đình cán bộ hội cơ sở tiêu biểu năm 2026.

Đây là hoạt động ý nghĩa chào mừng thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 và hướng tới kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2026).

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Đại biểu tham dự Ngày hội Gia đình - Kết nối yêu thương.

Tại chương trình, các đại biểu được nghe báo cáo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV. Theo đó, đại hội diễn ra trong hai ngày 17 và 18/6/2026 tại Thủ đô Hà Nội với sự tham gia của 789 đại biểu chính thức, đại diện cho các tầng lớp phụ nữ cả nước. Đoàn Hà Tĩnh có 14 đại biểu tham dự. Bà Nguyễn Thị Lệ Hà - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tiếp tục được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIV.

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Bà Nguyễn Thị Lệ Hà - Chủ tịch Hội LHPN Hà Tĩnh báo cáo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV.

Đại hội xác định mục tiêu phát huy truyền thống, tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên của phụ nữ Việt Nam; xây dựng tổ chức hội thích ứng với bối cảnh mới, góp phần thực hiện bình đẳng giới và phát triển đất nước. Nhiệm kỳ 2026-2031, các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an” và các nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện.

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Các đại biểu tham dự Ngày hội Gia đình - Kết nối yêu thương.

Một trong những điểm nhấn của ngày hội hôm nay là tổng kết, trao giải Cuộc thi Video, clip “Gia đình 3 sạch” năm 2026.

Cuộc thi được phát động từ đầu tháng 5/2026 nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, hội viên phụ nữ toàn tỉnh với 70 tác phẩm đến từ 60 xã, phường tham gia. Các video phản ánh sinh động những cách làm hay, mô hình hiệu quả trong thực hiện các tiêu chí “Sạch nhà - sạch bếp - sạch ngõ”, góp phần xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp và gìn giữ nếp sống văn hóa trong mỗi gia đình.

Qua các vòng đánh giá, bình chọn và thẩm định thực tế, Ban tổ chức đã lựa chọn 22 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 16 giải khuyến khích.

Thành công của cuộc thi tiếp tục khẳng định sức lan tỏa của Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”, đồng thời tôn vinh những gia đình tiêu biểu đang góp phần xây dựng cộng đồng văn minh và phát triển bền vững.

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Ban tổ chức trao giải nhất cho gia đình chị Lê Thị Thanh Xuân - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Hòa Bình (xã Kỳ Khang) với tác phẩm "Nhật ký của con - Nhà mình 3 sạch"
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Trao 2 giải nhì cho các tác giả và gia đình tham dự cuộc thi.
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Trao 3 giải ba cho các tác giả và gia đình tham dự cuộc thi.
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Trao 16 giải khuyến khích cho các tác giả và gia đình tham dự cuộc thi.

Dịp này, Hội LHPN Hà Tĩnh cũng biểu dương 65 gia đình cán bộ hội cơ sở tiêu biểu năm 2026. Đây là những gia đình không chỉ xây dựng tổ ấm hạnh phúc, tiến bộ mà còn luôn đồng hành, sẻ chia để cán bộ hội yên tâm cống hiến cho phong trào phụ nữ và các hoạt động cộng đồng.

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Hội LHPN Hà Tĩnh vinh danh các gia đình cán bộ hội cơ sở tiêu biểu.

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Chủ đề Đời sống văn hóa

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