Sáng 30/6, BHXH Hà Tĩnh phối hợp với UBND phường Hà Huy Tập tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam (1/7); tuyên truyền, vận động phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Với chủ đề "Bảo hiểm y tế toàn dân - Điểm tựa an sinh bền vững", lễ phát động nhằm lan tỏa những giá trị nhân văn của chính sách bảo hiểm y tế - một chính sách an sinh xã hội quan trọng của Đảng và Nhà nước vì sức khỏe, hạnh phúc của Nhân dân.

Hiện nay, toàn tỉnh có 78.645 người tham gia BHXH tự nguyện và 360.000 người tham gia BHYT hộ gia đình.

Ông Nguyễn Xuân Quỳnh, Phó Giám đốc BHXH tỉnh phát động hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức nhấn mạnh, để mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân sớm trở thành hiện thực, mỗi cơ quan, đơn vị cần là một điểm lan tỏa; mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức là một tuyên truyền viên; mỗi người dân là một người đồng hành, góp phần đưa chính sách bảo hiểm y tế đến với mọi gia đình và mọi người dân.

Ông Phan Mạnh Hiền, Phó Chủ tịch UBND phường Hà Huy Tập đánh giá về thực trạng triển khai chính sách BHXH, BHYT tại địa phương.

Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh về việc tăng cường truyền thông và tổ chức các hoạt động nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam, từ ngày 22/6 đến ngày 5/7/2026, BHXH tỉnh và BHXH cơ sở đồng loạt triển khai nhiều hoạt động truyền thông phù hợp với điều kiện thực tế tại các địa phương như: mít tinh, tọa đàm, đăng tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền theo nhóm nhỏ tại nhà văn hóa và các hộ dân... Các nội dung truyền thông được lồng ghép nhằm nâng cao nhận thức về quyền lợi và trách nhiệm của người tham gia bảo hiểm.

Lãnh đạo BHXH và lãnh đạo phường Hà Huy Tập trao thẻ BHYT cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, BHXH tỉnh đã trao tặng 10 thẻ BHYT cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hà Huy Tập.