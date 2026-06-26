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Hà Tĩnh ban hành quy định mới về dạy thêm, học thêm

Anh Thư
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(Baohatinh.vn) - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 41/2026/QĐ-UBND quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/7/2026, đồng thời thay thế Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND trước đây.

Theo quy định, việc quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm đối với giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 19/2026/TT-BGDĐT).

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Quyết định mới về dạy thêm, học thêm ở Hà Tĩnh có hiệu lực từ ngày 10/7/2026.

Quy định mới xác định rõ trách nhiệm của các cấp, ngành trong công tác quản lý dạy thêm, học thêm. Trong đó, Sở GD&ĐT chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền; đồng thời thiết lập và công khai đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị liên quan đến hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn.

UBND cấp xã chịu trách nhiệm quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm tại địa phương; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm. Các địa phương phải công khai số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân, đồng thời phối hợp kiểm tra việc chấp hành các quy định về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và thời gian làm việc đối với các cơ sở dạy thêm ngoài nhà trường.

Đối với các cơ sở dạy thêm, yêu cầu thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về dạy thêm, học thêm; bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, an toàn trong quá trình tổ chức giảng dạy; quản lý, sử dụng tiền học thêm đúng quy định và khuyến khích miễn, giảm học phí cho học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, học sinh mồ côi hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

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Việc tổ chức dạy thêm trong nhà trường sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước được giao hằng năm.

Về kinh phí, việc tổ chức dạy thêm trong nhà trường được sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước được giao hằng năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Đối với dạy thêm ngoài nhà trường, mức thu học phí do cơ sở dạy thêm thỏa thuận với cha mẹ học sinh hoặc người học và phải thực hiện việc quản lý, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật về tài chính, kế toán, thuế.

Quy định cũng nêu rõ hoạt động dạy thêm, học thêm sẽ chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền. Các tổ chức, cá nhân vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật; trường hợp cố tình vi phạm, tái phạm hoặc có hành vi ép buộc, trục lợi trong hoạt động dạy thêm, học thêm sẽ bị xử lý nghiêm.

Quy định mới ban hành nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh, đồng thời đảm bảo quyền lợi chính đáng của người học và người dạy trong khuôn khổ pháp luật.

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