Ấm áp hoạt động tri ân người có công

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh phối hợp Trạm Y tế xã Xuân Lộc tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho gần 300 người có công và người cao tuổi. Các đối tượng được khám lâm sàng, sàng lọc bệnh, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí; công tác đón tiếp, thăm khám được tổ chức chu đáo.

Hoạt động chăm sóc sức khỏe người có công được xã Xuân Lộc phối hợp triển khai dịp hướng tới Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay.

Thông qua chương trình, nhiều trường hợp được phát hiện sớm vấn đề sức khỏe và hướng dẫn điều trị kịp thời; góp phần chăm lo thiết thực đời sống và thể hiện sự quan tâm của ngành y tế, chính quyền địa phương đối với người có công.

Cùng với chăm sóc sức khỏe, các hoạt động hỗ trợ đời sống cho người có công tiếp tục được đẩy mạnh. Từ đầu năm đến nay, với sự kết nối của Hội Cựu TNXP tỉnh Hà Tĩnh, Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” các cấp đã hỗ trợ xây dựng 8 căn nhà, trị giá 565 triệu đồng cho hội viên khó khăn trên địa bàn. Dự kiến, giữa tháng 7/2026, đơn vị tiếp tục kêu gọi nguồn lực trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 5 căn nhà với tổng trị giá gần 400 triệu đồng; đồng thời, tổ chức trao quà, khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng 500 hội viên.

Hội Cựu TNXP tỉnh kêu gọi nguồn lực hỗ trợ xây dựng nhiều nhà ở cho hội viên khó khăn.

Ông Lê Văn Liêm - Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh cho biết: “Các hoạt động được triển khai hướng tới Ngày truyền thống Lực lượng TNXP (15/7), Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) và chào mừng Đại hội Hội Cựu TNXP tỉnh lần thứ V nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây là dịp để chúng tôi tiếp tục phát huy tinh thần đồng đội, chăm lo tốt hơn cho hội viên, nhất là những trường hợp còn nhiều khó khăn”.

Triển khai hướng dẫn của Ủy ban MTTQ tỉnh về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, MTTQ các địa phương đã chủ động phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nguồn lực cho công tác đền ơn đáp nghĩa.

Cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Kỳ Văn tích cực hưởng ứng phát động ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa".

Tại xã Kỳ Văn, Ủy ban MTTQ xã đã phát động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đến cán bộ, đảng viên, Nhân dân. Chủ trương này nhanh chóng được triển khai đến 12 thôn trên địa bàn, nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Hệ - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Kỳ Văn cho biết: “Ngay sau phát động, các tầng lớp nhân dân đã đồng thuận, chung tay ủng hộ quỹ và tham gia nhiều hoạt động tri ân thiết thực, thể hiện rõ nghĩa tình, trách nhiệm đối với người có công”.

Một điểm nhấn của chuỗi hoạt động tri ân thời gian qua là sự chung tay của các lực lượng trong "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Bên cạnh nỗ lực của lực lượng chức năng, các địa phương, đoàn thể đã tích cực phối hợp, hỗ trợ người dân trong quá trình thu nhận mẫu sinh phẩm ADN.

Đoàn viên, thanh niên các địa phương tham gia hỗ trợ công tác thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ.

Hình ảnh cán bộ cơ sở, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ, cựu chiến binh tận tình hướng dẫn thủ tục, chăm sóc thân nhân liệt sĩ tại các điểm lấy mẫu đã để lại nhiều xúc động. Anh Nguyễn Viết Hải Đăng - Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: “Tuổi trẻ Hà Tĩnh xác định đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là hoạt động giáo dục truyền thống sâu sắc. Qua đó, đoàn viên, thanh niên thêm hiểu và trân trọng những hy sinh của thế hệ cha anh, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Song song với đó, việc cấp lại bằng “Tổ quốc ghi công” cho các liệt sĩ bị thất lạc, hư hỏng đã được triển khai trong dịp này, thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước. Hà Tĩnh là một trong những địa phương có số lượng bằng “Tổ quốc ghi công" được cấp lại nhiều nhất cả nước với 484 bằng.

Những tấm bằng "Tổ quốc ghi công" thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước.

Cầm trên tay tấm bằng “Tổ quốc ghi công” của anh trai là liệt sĩ Võ Sỹ Hiệp (1947 - 1967), ông Võ Văn Ước (SN 1949, thôn Hồng Thái, xã Thạch Lạc) xúc động chia sẻ: “Gia đình chúng tôi đã chờ đợi rất lâu để có lại tấm bằng này. Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với sự hy sinh anh dũng của anh trai tôi, là niềm động viên, bù đắp phần nào mất mát to lớn của gia đình”.

Những hoạt động tri ân ý nghĩa, thiết thực vẫn đang được nối dài trên khắp địa bàn tỉnh, không chỉ làm ấm lòng người có công và thân nhân liệt sĩ mà còn góp phần bồi đắp, lan tỏa đạo lý “uống nước nhớ nguồn” trong cộng đồng.