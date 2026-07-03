Ghi công xứng đáng, tri ân kịp thời

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác đền ơn đáp nghĩa, thời gian qua, việc rà soát, cấp lại bằng “Tổ quốc ghi công” đối với các liệt sĩ có bằng bị mất, hư hại, thiếu thông tin đang được triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước.

Lãnh đạo Sở Nội vụ và cấp ủy, chính quyền xã Đồng Tiến trao bằng "Tổ quốc ghi công" liệt sĩ Phan Tảo cho gia đình.

Đây không chỉ là hoạt động để hoàn thiện hồ sơ chính sách mà còn là sự tri ân sâu sắc, kịp thời đối với những hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ và gia đình trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

Ôm chặt tấm bằng “Tổ quốc ghi công” vừa được cấp lại của liệt sĩ Phan Tảo (1915 - 1951), bà Phạm Thị Tỉu (SN 1936, trú thôn Tây Tiến, xã Đồng Tiến - cháu của liệt sĩ) không kìm được nước mắt. Tấm bằng được cấp lại đúng dịp hướng tới Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 càng thêm phần thiêng liêng, ý nghĩa đối với gia đình bà Tỉu cũng như 13 gia đình thân nhân liệt sĩ khác trên địa bàn xã Đồng Tiến.

“Cậu tôi tham gia kháng chiến chống Pháp và anh dũng hy sinh trên chiến trường. Bao năm rồi, gia đình luôn đau đáu vì tấm bằng bị thất lạc. Nay được Nhà nước quan tâm, cấp lại, chúng tôi rất xúc động, như được bù đắp phần nào nỗi mất mát” - bà Tỉu nghẹn ngào chia sẻ.

Những ngày này, không khí trong căn nhà nhỏ của ông Lê Bá Vựng (SN 1962, thôn Hồng Thái, xã Thạch Lạc) cũng rộn ràng, ấm áp hơn thường lệ khi gia đình đón nhận bằng “Tổ quốc ghi công” liệt sĩ Lê Bá Phương (SN 1949 - 1972). Niềm vinh dự càng được nhân lên khi đoàn công tác của Sở Nội vụ và chính quyền địa phương trực tiếp đến tận nhà trao bằng, thăm hỏi, động viên.

Ông Lê Bá Vựng (bên trái) đón nhận bằng "Tổ quốc ghi công" liệt sĩ Lê Bá Phương.

Đặt tấm bằng lên bàn thờ trang nghiêm, ông Vựng xúc động: “Anh tôi nhập ngũ năm 1968, chiến đấu và hy sinh tại chiến trường Quảng Trị, theo giấy báo tử là ngày 11/6/1972. Đến năm 2022, tròn 50 năm, gia đình mới tìm được phần mộ và năm 2025 thì đưa hài cốt anh về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài. Nay lại được cấp lại bằng “Tổ quốc ghi công” sau nhiều năm bị hư hỏng, niềm vui này vô cùng lớn lao. Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước là nguồn động viên rất lớn đối với gia đình chúng tôi”.

Niềm vui của gia đình ông Vựng cũng là niềm vui chung của 54 gia đình liệt sĩ tại xã Thạch Lạc - địa phương có số lượng bằng “Tổ quốc ghi công” được cấp lại nhiều nhất toàn tỉnh trong đợt này.

Gia đình ông Lê Bá Vựng vui mừng khi Nhà nước cấp lại bằng "Tổ quốc ghi công" liệt sĩ Lê Bá Phương

Ông Trần Xuân Hoàng - Chủ tịch UBND xã Thạch Lạc cho biết: “Với sự hướng dẫn, phối hợp chặt chẽ của ngành chuyên môn, địa phương đã chủ động rà soát, xác minh, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định. Việc cấp lại bằng “Tổ quốc ghi công” có ý nghĩa rất lớn về mặt tinh thần đối với các gia đình liệt sĩ, đồng thời, thể hiện trách nhiệm của các cấp ngành trong công tác đền ơn đáp nghĩa. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt hơn nữa các chính sách đối với người có công”.

Đằng sau những tấm bằng được trao tận tay các gia đình là sự nỗ lực, trách nhiệm của các cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương. Hà Tĩnh là một trong những địa phương có số lượng hồ sơ đề nghị cấp lại bằng “Tổ quốc ghi công” lớn nhất cả nước trong đợt này, với 486 hồ sơ; trong đó, có 484 hồ sơ được phê duyệt.

Xã Thạch Lạc có 54 liệt sĩ được cấp lại bằng "Tổ quốc ghi công" trong dịp này.

Sau khi tiếp nhận đề nghị từ các gia đình, Sở Nội vụ đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương tổ chức rà soát, xác minh thông tin, hoàn thiện hồ sơ và gửi Cục Người có công (Bộ Nội vụ) đề nghị giải quyết.

Căn cứ đề nghị của các đơn vị và các quy định pháp luật liên quan, ngày 26/5/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 942/QĐ-TTg về việc cấp lại bằng “Tổ quốc ghi công” cho 484 liệt sĩ quê Hà Tĩnh. Đây là những trường hợp bằng bị mất, hư hại hoặc thiếu thông tin do mờ chữ.

Lãnh đạo Sở Nội vụ và các xã Gia Hanh, Trường Lưu trao bằng "Tổ quốc ghi công" cho các thân nhân gia đình liệt sĩ.

Ngay sau khi quyết định được ban hành, Sở Nội vụ đã phối hợp với các địa phương tổ chức trao bằng trang trọng, đúng nghi thức. Đối với những trường hợp thân nhân liệt sĩ già yếu, ốm đau, các đoàn công tác đã trực tiếp đến tận nhà để trao, kết hợp thăm hỏi, động viên, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, chu đáo.

Việc cấp lại bằng “Tổ quốc ghi công” không chỉ có ý nghĩa về mặt tinh thần mà còn là cơ sở quan trọng để các gia đình thực hiện thủ tục liên quan như: hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ, chuyển đổi người thờ cúng; giám định ADN phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ...

Những tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được cấp lại là sự tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, là lời tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những hy sinh to lớn của thế hệ cha ông; góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, bồi đắp nền tảng nhân văn bền vững của xã hội.