Theo chân nhóm “Yêu biển”, tận hưởng ngày mới

(Baohatinh.vn) - Nhóm “Yêu biển” là nơi tập hợp những người ở nhiều độ tuổi, cùng nhau duy trì thói quen bơi biển tại biển Thạch Hải (xã Thạch Khê, Hà Tĩnh) vào sáng sớm, qua đó lan tỏa lối sống tích cực.
Sau khoảng 10-15 phút khởi động, các thành viên chia thành các nhóm từ 4-5 người, mang theo phao và đồ lặn cùng nhau tiến ra biển.
Mỗi người đều tận hưởng biển sớm theo cách riêng.
Chị Võ Thị Hoa (phường Thành Sen) chia sẻ: “Tôi tham gia nhóm “Yêu biển” và duy trì thói quen bơi biển đã được 4 năm nay. Mỗi buổi sáng, chúng tôi di chuyển khoảng 20 phút từ nhà đến bãi biển Thạch Hải. Trước đây, tôi từng bị thoát vị đĩa đệm cổ, nhưng sau thời gian kiên trì tập luyện và bơi biển, tình trạng sức khoẻ đã cải thiện đáng kể”.
Chính vì mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nên các thành viên luôn duy trì sinh hoạt cùng nhóm và tham gia hoạt động bơi biển đều đặn.
Sau khi bơi khoảng 30–40 phút, các thành viên cùng nhau vui đùa, trò chuyện và chụp những bức ảnh lưu niệm để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên bờ biển. Những tiếng cười xen lẫn tiếng sóng tạo nên một nhịp điệu riêng của ngày mới.
Em Nguyễn Ngọc Bảo Châu (phường Thành Sen) cho biết: “Em năm nay 8 tuổi nhưng đã theo bố mẹ và nhóm "Yêu biển" đi bơi biển được khoảng 2, 3 năm nay. Đi tắm biển, em cảm thấy rất sảng khoái và tràn đầy năng lượng".
Ngoài duy trì thói quen rèn luyện sức khỏe, nhóm “Yêu biển” còn triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa và đồng hành trong các hoạt động cộng đồng tại địa phương.
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