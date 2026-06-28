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Theo chân nhóm “Yêu biển”, tận hưởng ngày mới

Thanh Quý
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(Baohatinh.vn) - Nhóm “Yêu biển” là nơi tập hợp những người ở nhiều độ tuổi, cùng nhau duy trì thói quen bơi biển tại biển Thạch Hải (xã Thạch Khê, Hà Tĩnh) vào sáng sớm, qua đó lan tỏa lối sống tích cực.

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Trong ánh sáng của bình minh, bãi biển Thạch Hải, xã Thạch Khê đã bắt đầu nhộn nhịp. Đây cũng là lúc các thành viên trong nhóm "Yêu biển" có mặt trên bãi biển để bắt đầu ngày mới.
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Nhóm “Yêu biển" được thành lập từ năm 2022. Ban đầu chỉ có một vài người cùng rủ nhau đi tắm biển buổi sáng, sau nhiều năm duy trì đều đặn, đến nay nhóm đã có 44 thành viên ở nhiều độ tuổi, nghề nghiệp khác nhau. Mỗi ngày, từ khoảng 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng, các thành viên trong nhóm lại hẹn nhau ở bãi biển Thạch Hải để bơi biển thư giãn, rèn luyện sức khoẻ.
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Trước khi hoà mình vào làn nước mát, các thành viên cùng nhau khởi động để làm nóng người, giúp tinh thần tỉnh táo để bắt đắt vận động dưới biển.
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Sau khoảng 10-15 phút khởi động, các thành viên chia thành các nhóm từ 4-5 người, mang theo phao và đồ lặn cùng nhau tiến ra biển.
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Người thì chọn bơi những vòng dài, người ngụp lặn giữa làn nước mát.
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Mỗi người đều tận hưởng biển sớm theo cách riêng.
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Chị Võ Thị Hoa (phường Thành Sen) chia sẻ: “Tôi tham gia nhóm “Yêu biển” và duy trì thói quen bơi biển đã được 4 năm nay. Mỗi buổi sáng, chúng tôi di chuyển khoảng 20 phút từ nhà đến bãi biển Thạch Hải. Trước đây, tôi từng bị thoát vị đĩa đệm cổ, nhưng sau thời gian kiên trì tập luyện và bơi biển, tình trạng sức khoẻ đã cải thiện đáng kể”.
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Chính vì mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nên các thành viên luôn duy trì sinh hoạt cùng nhóm và tham gia hoạt động bơi biển đều đặn.
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Sau khi bơi khoảng 30–40 phút, các thành viên cùng nhau vui đùa, trò chuyện và chụp những bức ảnh lưu niệm để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên bờ biển. Những tiếng cười xen lẫn tiếng sóng tạo nên một nhịp điệu riêng của ngày mới.
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Em Nguyễn Ngọc Bảo Châu (phường Thành Sen) cho biết: “Em năm nay 8 tuổi nhưng đã theo bố mẹ và nhóm "Yêu biển" đi bơi biển được khoảng 2, 3 năm nay. Đi tắm biển, em cảm thấy rất sảng khoái và tràn đầy năng lượng".
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Ngoài duy trì thói quen rèn luyện sức khỏe, nhóm “Yêu biển” còn triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa và đồng hành trong các hoạt động cộng đồng tại địa phương.
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Anh Nguyễn Đình Thanh (phường Thành Sen) - trưởng nhóm “Yêu biển” cho biết: “Nhóm đã duy trì hoạt động hơn 4 năm nay. Bên cạnh việc duy trì thói quen bơi biển vào mỗi buổi sáng để rèn luyện sức khỏe, các thành viên nhóm "Yêu biển" cùng nhóm "Chiến binh mùa đông" đã chung tay đóng góp hơn 200 triệu đồng để xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng tại bãi biển Thạch Hải, phục vụ nhu cầu sinh hoạt và vui chơi của cộng đồng. Ngoài ra, hoạt động vệ sinh môi trường biển cũng được duy trì thường xuyên, xuất phát từ ý thức của các thành viên".
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Buổi sinh hoạt kết thúc khi ánh nắng đầu ngày đã trải rộng trên mặt nước. Qua những buổi sinh hoạt tích cực, nhóm “Yêu biển” đang từng bước lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe, lối sống lành mạnh và ý thức gắn kết cộng đồng đến mọi người.
Video: Theo chân nhóm "Yêu biển", tận hưởng ngày mới.

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Tags:

#Yêu biển #bơi biển #sức khỏe #cộng đồng #Thạch Hải #hoạt động thiện nguyện #bảo vệ môi trường

Chủ đề Biển Hà Tĩnh

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