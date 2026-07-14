Rừng đước Thiên Cầm - điểm du lịch sinh thái hấp dẫn

Giữa vùng cửa biển Thiên Cầm, những con lạch nhỏ uốn lượn dưới tán đước xanh tạo nên không gian yên bình. Với diện tích hơn 18 ha, cánh rừng ngập mặn ở thôn Nhân Hòa, xã Thiên Cầm đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách.

Chèo thuyền giữa rừng đước Thiên Cầm.

Đến đây, du khách không chỉ được chèo thuyền len lỏi giữa những tán đước hay khi thủy triều rút, tự tay mò cua, bắt ốc dưới lớp bùn ven rừng mà còn có cơ hội trải nghiệm nhịp sống mộc mạc của cư dân vùng cửa biển. Chính những trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên đã tạo nên sức hút riêng của điểm đến mới trên bản đồ du lịch Hà Tĩnh.

Đằng sau những trải nghiệm đó là hệ sinh thái rừng ngập mặn được gìn giữ qua nhiều năm. Nhờ vậy, nguồn lợi thủy sản nơi đây vẫn khá phong phú, vừa góp phần duy trì sinh kế của người dân vừa tạo nên những sản phẩm du lịch mang đậm dấu ấn bản địa.

Ông Nguyễn Tông Báu (thôn Nhân Hòa, xã Thiên Cầm) chia sẻ: "Từ ngày có khách đến tham quan rừng đước, bà con chúng tôi rất phấn khởi. Khách được trải nghiệm cuộc sống vùng cửa biển và người dân có thêm thu nhập. Chúng tôi mong mọi người cùng giữ gìn để rừng đước luôn xanh đẹp".

Niềm vui lao động của ông Nguyễn Tông Báu.

Không phải ngẫu nhiên rừng đước Thiên Cầm trở thành điểm đến mới trên bản đồ du lịch Hà Tĩnh. Đằng sau cánh rừng xanh mát ấy là nhiều năm trăn trở của một người con quê biển luôn mong muốn đánh thức giá trị bản địa.

Sau nhiều chuyến đi, anh Nguyễn Văn Long (SN 1980, trú thôn Tân Hòa, xã Thiên Cầm) nhận ra rằng điều quý giá nhất quê hương mình đang có cũng chính là điều nhiều du khách tìm kiếm: một không gian thiên nhiên nguyên sơ, bình yên và gần gũi. Ý tưởng phát triển du lịch sinh thái từ đó được hình thành. Năm 2019, anh bắt đầu ấp ủ kế hoạch; đến năm 2023, triển khai xây dựng khu du lịch và một năm sau chính thức đón những vị khách đầu tiên. Vào mùa cao điểm, bình quân mỗi ngày, nơi đây đón khoảng 100 lượt khách tới tham quan, trải nghiệm.

Anh Nguyễn Văn Long chia sẻ hành trình khởi nghiệp.

Tận dụng lợi thế của hệ sinh thái rừng ngập mặn, khu du lịch phát triển nhiều hoạt động trải nghiệm gắn với đời sống cư dân vùng cửa biển như chèo thuyền, câu cá, mò cua, bắt ốc và thưởng thức các sản vật địa phương. Thay vì tạo thêm nhiều công trình nhân tạo, nơi đây lựa chọn khai thác những giá trị sẵn có của thiên nhiên để tạo nên sức hút riêng cho điểm đến.

Anh Nguyễn Văn Long - chủ Khu du lịch sinh thái Rừng Đước (xã Thiên Cầm) chia sẻ: "Điều chúng tôi muốn giữ lại nhất là vẻ đẹp nguyên sơ của rừng đước. Khi đến đây, du khách không chỉ đi tham quan mà còn được sống chậm lại, hòa mình vào thiên nhiên và cảm nhận cuộc sống rất bình dị của vùng cửa biển".

Chị Nguyễn Quỳnh Trâm (thứ hai từ phải sang) cùng bạn bè tham gia nhiều trải nghiệm tại Khu du lịch sinh thái Rừng Đước.

Những điều anh Long mong muốn gìn giữ cũng chính là điều nhiều du khách tìm thấy khi đến với rừng đước Thiên Cầm. Chị Nguyễn Quỳnh Trâm - du khách đến từ xã Vũ Quang cho biết: "Điều khiến tôi ấn tượng nhất là không gian vẫn còn nguyên sơ. Được chèo thuyền, câu cá và hòa mình vào thiên nhiên mang lại cảm giác rất thư thái, khác hẳn những chuyến du lịch biển mà tôi từng trải nghiệm".

Ở rừng đước Thiên Cầm, bảo tồn và phát triển không còn là hai mục tiêu tách rời. Khi cánh rừng mang lại sinh kế, mỗi người dân cũng có thêm động lực để gìn giữ màu xanh của hệ sinh thái ngập mặn, để những giá trị thiên nhiên hôm nay tiếp tục được trao truyền cho mai sau.

Ông Phạm Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Thiên Cầm chia sẻ: "Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục phát triển các sản phẩm du lịch trải nghiệm gắn với hệ sinh thái rừng ngập mặn, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch và nâng cao đời sống người dân".

Từ một cánh rừng ngập mặn được gìn giữ qua nhiều năm, rừng đước Thiên Cầm hôm nay đang mở ra hướng phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn thiên nhiên. Khi mỗi người dân trở thành một "hướng dẫn viên", một "người giữ rừng", những giá trị của hệ sinh thái ngập mặn không chỉ được bảo vệ mà còn tiếp tục tạo sinh kế và sức hút cho vùng đất cửa biển Hà Tĩnh.