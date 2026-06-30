6 tháng năm 2026: Hà Tĩnh đón hơn 3 triệu lượt du khách

(Baohatinh.vn) - Với việc đón 3,045 triệu lượt khách tham quan trong 6 tháng đầu năm 2026, du lịch Hà Tĩnh tiếp tục ghi nhận những tín hiệu khởi sắc, góp phần tạo động lực hoàn thành mục tiêu đón 6,5 triệu lượt khách trong năm.
Theo tổng hợp của Sở VH-TT&DL tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành du lịch Hà Tĩnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực khi đón 3.045.405 lượt khách tham quan, đạt 46,85% kế hoạch năm.
Trong đó, lượng khách lưu trú nội địa đạt 621.581 lượt, tăng 23,84% so với cùng kỳ năm 2025; khách lưu trú quốc tế đạt 13.095 lượt.
Nhiều địa phương tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của du khách. Tiêu biểu như xã Tiên Điền dẫn đầu toàn tỉnh với 469.154 lượt khách, xã Thiên Cầm với 445.000 lượt, xã Lộc Hà đạt 348.096 lượt, phường Hải Ninh đạt 340.200 lượt, xã Đồng Lộc đạt 329.500 lượt và xã Thạch Khê đạt 284.275 lượt. Các địa phương này tiếp tục khẳng định sức hút của các sản phẩm du lịch biển, du lịch văn hóa, lịch sử và tâm linh trên địa bàn tỉnh.
Riêng trong tháng 6/2026, Hà Tĩnh đón 728.117 lượt khách tham quan, 190.857 lượt khách lưu trú nội địa và 2.561 lượt khách lưu trú quốc tế.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, du lịch Hà Tĩnh có thêm nhiều sản phẩm mới đa dạng loại hình. Trong ảnh: Du khách nghỉ dưỡng tại mô hình du lịch cộng đồng CBT biển Thịnh Lộc (xã Lộc Hà).
Bên cạnh việc đa dạng hóa các sản phẩm, sự kiện và hoạt động kích cầu du lịch, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ du khách.
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