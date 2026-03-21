Tổng lực trên công trường Dự án nâng cấp, sửa chữa hồ Kẻ Gỗ

(Baohatinh.vn) - Tranh thủ thời tiết nắng ráo, các đơn vị thi công đã huy động tổng lực máy móc, nhân lực, thi công tổng lực để phấn đấu đưa Dự án nâng cấp, sửa chữa hồ Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh) về đích theo đúng kế hoạch.
Không khí làm việc diễn ra khẩn trương. Các tổ đội thi công tập trung cao độ, đảm bảo vừa đẩy nhanh tiến độ, vừa giữ vững yêu cầu kỹ thuật và an toàn lao động.
Theo báo cáo từ chủ đầu tư và đơn vị thi công, đến nay, hạng mục sửa chữa, nâng cấp đập chính đã hoàn thành 90% khối lượng, hiện chỉ còn thi công tường chắn sóng và rãnh thoát nước; hạng mục xây mới tràn xả lũ đạt khối lượng trên 70%, phần dốc nước đạt khối lượng 90%; hạng mục bể tiêu năng đang được thi công phần hố móng.
Theo đại diện đơn vị thi công, khó khăn lớn nhất là thời tiết diễn biến thất thường, gây gián đoạn thi công và ảnh hưởng đến việc bố trí nhân lực, máy móc.
