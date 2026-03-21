Tổng lực trên công trường Dự án nâng cấp, sửa chữa hồ Kẻ Gỗ

Phúc Quang - Đình Nhất
(Baohatinh.vn) - Tranh thủ thời tiết nắng ráo, các đơn vị thi công đã huy động tổng lực máy móc, nhân lực, thi công tổng lực để phấn đấu đưa Dự án nâng cấp, sửa chữa hồ Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh) về đích theo đúng kế hoạch.

bqbht_br_adji-0574.jpg
Dự án nâng cấp, sửa chữa hồ Kẻ Gỗ do Bộ Nông nghiệp và Môi trường triển khai, với tổng mức đầu tư hơn 350 tỷ đồng. Dự án khởi công vào tháng 12/2024 và dự kiến hoàn thành sau 18 tháng.
bqbht_br_adji-0580.jpg
Dự án do liên danh Công ty CP 47 - Công ty CP Lilama 10 - Công ty CP Xây dựng 465 thi công.
bqbht_br_adji-0592.jpg
Các hạng mục chính gồm: sửa chữa, nâng cấp đập chính; xây mới tràn xả lũ, nhà điều hành; nâng cấp hệ thống cơ khí tại tràn dốc Miếu và đê quây.
bqbht_br_adji-0588.jpg
Tranh thủ những ngày nắng ráo, trên công trường Dự án nâng cấp, sửa chữa hồ Kẻ Gỗ, các đơn vị thi công đã huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công liên tục nhằm đẩy nhanh tiến độ.
bqbht_br_adji-0565.jpg
Hồ chứa nước Kẻ Gỗ được xây dựng từ năm 1976, có dung tích 345 triệu m³, là công trình thủy lợi quan trọng bậc nhất của Hà Tĩnh. Hồ không chỉ phục vụ tưới cho hàng chục nghìn ha đất nông nghiệp mà còn có nhiệm vụ cắt, giảm lũ cho vùng hạ du, cấp nước sinh hoạt và duy trì môi trường sinh thái.
bqbht_br_adji-0604.jpg
Qua gần 50 năm vận hành với nhiều lần được nâng cấp, nhưng nhiều hạng mục của công trình đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ. Vì vậy, việc đầu tư nâng cấp, sửa chữa là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm an toàn công trình, nâng cao khả năng phòng chống thiên tai, đồng thời đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất và đời sống dân sinh.
bqbht_br_adji-0599.jpg
Ông Trần Tấn Trung - Chỉ huy trưởng công trình, thuộc Công ty CP Xây dựng 47 cho biết: “Để đảm bảo tiến độ dự án, ngay từ ngày mùng 6 tết Nguyên đán, cán bộ, kỹ sư, công nhân đã có mặt tại công trường, huy động tổng lực máy móc, phương tiện để triển khai thi công. Tuy nhiên, do thời tiết diễn biến thất thường nên có những thời điểm thi công phải ngưng trệ. Vì vậy, khi thời tiết nắng ráo, chúng tôi đã tăng cường nhân sự, máy móc để bù khối lượng”.
bqbht_br_aimg-5495.jpg
Được biết, các đơn vị thi công đã tăng cường hơn 150 nhân lực cùng hàng chục đầu máy các loại thường xuyên có mặt trên công trường.
bqbht_br_adji-0571.jpg
bqbht_br_adji-0567.jpg
bqbht_br_adji-0593.jpg
Không khí làm việc diễn ra khẩn trương. Các tổ đội thi công tập trung cao độ, đảm bảo vừa đẩy nhanh tiến độ, vừa giữ vững yêu cầu kỹ thuật và an toàn lao động.
bqbht_br_aimg-5488.jpg
Không khí lao động hăng say trên đại công trường.
bqbht_br_adji-0606.jpg
bqbht_br_adji-0608.jpg
bqbht_br_adji-0609.jpg
Theo báo cáo từ chủ đầu tư và đơn vị thi công, đến nay, hạng mục sửa chữa, nâng cấp đập chính đã hoàn thành 90% khối lượng, hiện chỉ còn thi công tường chắn sóng và rãnh thoát nước; hạng mục xây mới tràn xả lũ đạt khối lượng trên 70%, phần dốc nước đạt khối lượng 90%; hạng mục bể tiêu năng đang được thi công phần hố móng.
bqbht_br_adji-0600.jpg
bqbht_br_aimg-5512.jpg
bqbht_br_aimg-5504.jpg
Theo đại diện đơn vị thi công, khó khăn lớn nhất là thời tiết diễn biến thất thường, gây gián đoạn thi công và ảnh hưởng đến việc bố trí nhân lực, máy móc.
bqbht_br_adji-0583.jpg
Tuy nhiên, với việc huy động tổng lực cùng phương án tổ chức thi công linh hoạt, đơn vị quyết tâm hoàn thành dự án đúng tiến độ đề ra.

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị: Bệ phóng thể chế cho kinh tế nhà nước

Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước đã mở ra không gian và tạo động lực mới để thúc đẩy khu vực kinh tế nhà nước thật sự trở thành nền tảng vững chắc, bảo đảm tự chủ chiến lược, tự cường và sức cạnh tranh toàn diện của nền kinh tế.
Đề xuất thành lập Tập đoàn đường sắt quốc gia Việt Nam

Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ Đề án cơ cấu lại Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn 2035, theo định hướng hình thành Tập đoàn đường sắt quốc gia Việt Nam để đảm nhận vai trò chủ lực trong dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và phát triển công nghiệp đường sắt quốc gia.
Tết "không nghỉ" tại Khu kinh tế Vũng Áng

Dịp Tết tại KKT Vũng Áng Hà Tĩnh, cảng biển, nhà máy điện, kho nhiên liệu và lò cao vẫn sáng đèn, giữ nhịp sản xuất liên tục, tạo đà tăng trưởng ngay từ quý I.