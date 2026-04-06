Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Về Hà Tĩnh

Điểm đến

Trải nghiệm mới tại Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du

Thiên Vỹ
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Nhằm mang đến cho du khách trải nghiệm mới, Ban Quản lý (BQL) Di tích Nguyễn Du (xã Tiên Điền, Hà Tĩnh) vừa đưa vào thực hiện format chương trình CLB “Em yêu lịch sử” dành cho các đoàn khách là học sinh, sinh viên.

Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du (xã Tiên Điền, Hà Tĩnh).

Chương trình được thiết kế theo mô hình gameshow, gồm 4 phần thi: tìm hiểu kiến thức, trò chơi tương tác, vận động ghép nội dung và khám phá ẩn số di sản. Các phần thi đan xen giữa học tập và trải nghiệm, tạo không khí sôi nổi, hấp dẫn cho người tham gia. Qua đó, góp phần làm sống động giá trị Truyện Kiều và di sản Nguyễn Du trong hành trình khám phá của du khách.

Học sinh Trường THPT Trần Phú (Hà Tĩnh) tham gia chương trình "CLB Em yêu lịch sử" tại Khu lưu niệm Nguyễn Du, dịp cuối tháng 3/2026.

Ngay trong lần tổ chức đầu tiên phối hợp với Trường THPT Trần Phú (đóng trên địa bàn xã Đức Thịnh), vào dịp cuối tháng 3/2026 vừa qua, chương trình đã mang đến một không gian khám phá di sản khác biệt. Không còn chỉ là nhìn ngắm hiện vật, nghe thuyết minh một chiều, thân thế cuộc đời, sự nghiệp của Đại thi hào Nguyễn Du và kiệt tác Truyện Kiều hiện lên qua những câu hỏi nhanh, những vòng quay, những trò chơi vận động và cả sự nhập vai đầy hứng khởi.

Theo hình thức "gameshow", chương trình "CLB Em yêu lịch sử" tạo cho học sinh sự hào hứng khám phá kiến thức về di sản.

Từ phần thi “Theo dòng lịch sử”, nơi các đội chơi phải nhanh tay rung chuông trả lời những câu hỏi về cuộc đời, sự nghiệp của Đại thi hào, đến “Vòng quay Kiều - mở thẻ số” với những lát cắt số phận nhân vật, rồi “Hành trình mảnh ghép Kiều” tái hiện từng câu thơ nổi tiếng…, tất cả được thiết kế theo hướng vừa học, vừa chơi, vừa trải nghiệm. Vì thế, không khí sân chơi luôn sôi động, cuốn hút.

Em Đinh Hữu Thái Tú - lớp 10A3, Trường THPT Trần Phú chia sẻ: “Không chỉ là một buổi tham quan ngoại khóa thông thường, chương trình mang đến cho chúng em cảm giác như đang thực sự “bước vào” thế giới di sản của Đại thi hào Nguyễn Du. Những câu hỏi, trò chơi khiến chúng em phải suy nghĩ, phải nhớ, phải hiểu. Qua đó, em thấy mình hiểu hơn về Truyện Kiều, về cuộc đời Đại thi hào và đặc biệt là thêm tự hào về văn hóa, con người quê hương Hà Tĩnh”.

Không chỉ mang lại sự hào hứng cho học sinh, chương trình còn tạo hiệu ứng lan tỏa đến thầy cô giáo về hiệu quả giáo dục. Thầy Nguyễn Đình Thám - Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú đánh giá: “Điều chúng tôi ghi nhận rõ nhất là sự thay đổi trong thái độ tiếp nhận kiến thức của học sinh. Khi lịch sử, văn học được “sân khấu hóa”, “trò chơi hóa”, các em tiếp cận một cách chủ động, hào hứng hơn rất nhiều. Chương trình được tổ chức bài bản, an toàn, nội dung sâu sắc, hình thức linh hoạt. Đây thực sự là mô hình giáo dục trải nghiệm hiệu quả. Trong thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục phối hợp triển khai cho các khối lớp khác”.

Học sinh tham quan chuyên đề trưng bày "Đại thi hào Nguyễn Du - ngàn năm nhớ mãi" tại Khu lưu niệm Nguyễn Du.

Với sự nỗ lực mang đến nhiều trải nghiệm, góp phần thu hút du khách về với Khu lưu niệm, thời gian qua, BQL Di tích Nguyễn Du không ngừng tìm tòi và đưa vào nhiều sản phẩm hấp dẫn. Tiêu biểu như: không gian biểu diễn trò Kiều, hóa thân nhân vật Truyện Kiều qua trang phục cổ trang, các điểm check-in như vườn đào Kim Kiều, khu trưng bày tranh nghệ thuật về nhân vật Truyện Kiều… Và, nay là format chương trình trải nghiệm tương tác. Mỗi sản phẩm là một cách tiếp cận khác nhau, nhưng đều hướng tới mục tiêu chung: làm cho di sản trở nên gần gũi hơn với công chúng.

Nhằm mang đến nhiều trải nghiệm cho du khách, thời gian qua, BQL Di tích Nguyễn Du không ngừng xây dựng nhiều sản phẩm mới. Trong ảnh: Du khách trải nghiệm sản phẩm hóa thân vào nhân vật Truyện Kiều.

Bà Trần Thị Vinh - Phó Trưởng ban phụ trách BQL Di tích Nguyễn Du cho biết: “Sau chương trình đầu tiên, chúng tôi nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ nhà trường và học sinh. Điều đó cho thấy hướng đi này phù hợp. Thời gian tới, BQL sẽ tiếp tục hoàn thiện format, bổ sung nội dung, đa dạng hóa hình thức tổ chức để CLB Em yêu lịch sử không chỉ là một hoạt động trải nghiệm, mà trở thành sản phẩm đặc trưng, có thể nhân rộng và duy trì thường xuyên”.

Từ một sân chơi nhỏ, những “hạt mầm” yêu lịch sử, yêu văn hóa đang dần được "gieo trồng". Và cũng từ đó, di sản của Nguyễn Du tiếp tục lan tỏa trong đời sống hôm nay, bằng chính sự tiếp nhận đầy hứng khởi của thế hệ trẻ.

Video: Học sinh Trường THPT Trần Phú trải nghiệm chương trình tương tác khám phá di sản tại Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du.

Tin liên quan

Tags:

#Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du #Các điểm đến hấp dẫn ở Hà Tĩnh #Du lịch Hà Tĩnh #Hà Tĩnh 24h

Chủ đề Điểm du lịch Hà Tĩnh

Chủ đề Du lịch Hà Tĩnh

Biển gọi mùa vui

Khi những ngày nắng bắt đầu, biển Hà Tĩnh thức dậy trong vẻ đẹp quyến rũ, bởi những bãi tắm trải dài, cát mịn vàng ôm trọn ngàn lớp sóng trong xanh. Đó cũng là lúc các khu, điểm du lịch rộn ràng chào đón những bước chân du khách gần xa.
Khám phá "Tiên Am đệ nhất danh lam" ở Hà Tĩnh

Ghé thăm chùa Chân Tiên (xã Lộc Hà, Hà Tĩnh), du khách không chỉ được khám phá một danh lam thắng cảnh đầy màu sắc huyền thoại mà còn được hiểu thêm nhiều sự kiện lịch sử trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.
[QUIZ] Lời dặn quan trọng của Bác Hồ về đại thuỷ nông Kẻ Gỗ?

Hồ Kẻ Gỗ - công trình đại thủy nông nổi tiếng của Hà Tĩnh, được tạo nên từ mồ hôi, công sức của hàng vạn con người. Công trình không chỉ khắc ghi lời căn dặn của Bác Hồ mà còn ngân vang trong thi ca qua giai điệu sống mãi với thời gian của cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý.
Sân bay dã chiến Libi, khúc tráng ca nằm sâu dưới lòng Kẻ Gỗ

Ẩn sâu dưới mặt nước hồ Kẻ Gỗ (xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh) phẳng lặng là một tọa độ lửa năm xưa, sân bay dã chiến Libi - nơi ghi dấu khúc tráng ca bi hùng của bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và người dân địa phương trong những năm tháng chống Mỹ cứu nước.
Đưa du lịch Hà Tĩnh vào không gian số

Việc tích cực số hóa các điểm đến đã giúp du lịch Hà Tĩnh mở ra cách quảng bá hiện đại, đưa hình ảnh vùng đất núi Hồng, sông La lan tỏa mạnh mẽ trên không gian số.
Đến với chòi sinh thái Khe Rẹn

Được xây dựng chưa lâu nhưng chòi sinh thái Khe Rẹn, xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) đã trở thành điểm trải nghiệm, tham quan của người dân và du khách.
Đông đảo người dân tri ân Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông

Dâng hương tại Khu mộ và Khu lưu niệm Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác ở các xã Hương Sơn và Sơn Giang (Hà Tĩnh), đông đảo người dân bày tỏ lòng thành kính, tri ân những đóng góp to lớn của Đại danh y đối với nền y học và văn học nước nhà.
Về nơi khởi nguồn vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Hà Tĩnh

Tháng 9/1930, ngôi nhà của cụ Mai Kính ở thôn Bùi Xá, xã Việt Xuyên là nơi diễn ra Đại hội thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ nhất - sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đánh dấu sự trưởng thành về mặt tổ chức và vai trò lãnh đạo của Đảng đối với phong trào cách mạng toàn tỉnh. 