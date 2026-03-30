Hà Tĩnh thu hút hơn 80 vạn lượt khách du lịch trong quý I/2026

Nhiều lễ hội diễn ra trong 3 tháng đầu năm 2026 đã góp phần thu hút đông đảo du khách thập phương đến Hà Tĩnh. Ảnh: Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông tại xã Hương Sơn dịp đầu xuân Bính Ngọ 2026

Theo thông tin từ Sở VH-TT&DL, trong quý I/2026, các khu, điểm du lịch trên toàn tỉnh Hà Tĩnh đón trên 800.000 lượt khách, trong đó khách lưu trú đạt 170.282 lượt.

Đáng chú ý, lượng khách lưu trú tiếp tục tăng trưởng ổn định: khách nội địa đạt 166.462 lượt, tăng 12,2%; khách quốc tế đạt 3.820 lượt, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2025. Các hoạt động du lịch diễn ra an toàn; công tác vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và an ninh trật tự được đảm bảo.

Du khách Nga tham quan chùa Hương Tích

Nhiều điểm đến thu hút đông đảo du khách. Nổi bật là phường Hải Ninh với khoảng 157.000 lượt du khách; xã Đồng Lộc 121.000 lượt; xã Nghi Xuân 92.100 lượt; xã Can Lộc 84.495 lượt.

Bên cạnh đó, một số phường, xã cũng ghi nhận đón lượng khách khá lớn như: phường Bắc Hồng Lĩnh (76.215 lượt), xã Hương Sơn (71.673 lượt), xã Lộc Hà (23.521 lượt) và xã Thiên Cầm (23.500 lượt)...

Trong quý I/2026, bên cạnh du lịch tâm linh, du lịch sinh thái cũng thu hút du khách.

Kết quả trên cho thấy du lịch Hà Tĩnh đang phục hồi tích cực, tạo đà thuận lợi bước vào mùa du lịch biển năm 2026, với kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng cả về lượng khách và chất lượng dịch vụ.