Hà Tĩnh thu hút hơn 80 vạn lượt khách du lịch trong quý I/2026

(Baohatinh.vn) - Với nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội sôi nổi, 3 tháng đầu năm 2026, du lịch Hà Tĩnh ghi nhận tín hiệu khởi sắc khi thu hút hơn 800.000 lượt du khách tham quan.
Theo thông tin từ Sở VH-TT&DL, trong quý I/2026, các khu, điểm du lịch trên toàn tỉnh Hà Tĩnh đón trên 800.000 lượt khách, trong đó khách lưu trú đạt 170.282 lượt.
Đáng chú ý, lượng khách lưu trú tiếp tục tăng trưởng ổn định: khách nội địa đạt 166.462 lượt, tăng 12,2%; khách quốc tế đạt 3.820 lượt, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2025. Các hoạt động du lịch diễn ra an toàn; công tác vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và an ninh trật tự được đảm bảo.
Nhiều điểm đến thu hút đông đảo du khách. Nổi bật là phường Hải Ninh với khoảng 157.000 lượt du khách; xã Đồng Lộc 121.000 lượt; xã Nghi Xuân 92.100 lượt; xã Can Lộc 84.495 lượt.
Bên cạnh đó, một số phường, xã cũng ghi nhận đón lượng khách khá lớn như: phường Bắc Hồng Lĩnh (76.215 lượt), xã Hương Sơn (71.673 lượt), xã Lộc Hà (23.521 lượt) và xã Thiên Cầm (23.500 lượt)...
Trong quý I/2026, bên cạnh du lịch tâm linh, du lịch sinh thái cũng thu hút du khách.
Kết quả trên cho thấy du lịch Hà Tĩnh đang phục hồi tích cực, tạo đà thuận lợi bước vào mùa du lịch biển năm 2026, với kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng cả về lượng khách và chất lượng dịch vụ.
