Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Về Hà Tĩnh

Điểm đến

Hà Tĩnh thu hút hơn 80 vạn lượt khách du lịch trong quý I/2026

Thiên Vỹ
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Với nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội sôi nổi, 3 tháng đầu năm 2026, du lịch Hà Tĩnh ghi nhận tín hiệu khởi sắc khi thu hút hơn 800.000 lượt du khách tham quan.

Nhiều lễ hội diễn ra trong 3 tháng đầu năm 2026 đã góp phần thu hút đông đảo du khách thập phương đến Hà Tĩnh. Ảnh: Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông tại xã Hương Sơn dịp đầu xuân Bính Ngọ 2026

Theo thông tin từ Sở VH-TT&DL, trong quý I/2026, các khu, điểm du lịch trên toàn tỉnh Hà Tĩnh đón trên 800.000 lượt khách, trong đó khách lưu trú đạt 170.282 lượt.

Đáng chú ý, lượng khách lưu trú tiếp tục tăng trưởng ổn định: khách nội địa đạt 166.462 lượt, tăng 12,2%; khách quốc tế đạt 3.820 lượt, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2025. Các hoạt động du lịch diễn ra an toàn; công tác vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và an ninh trật tự được đảm bảo.

Du khách Nga tham quan chùa Hương Tích

Nhiều điểm đến thu hút đông đảo du khách. Nổi bật là phường Hải Ninh với khoảng 157.000 lượt du khách; xã Đồng Lộc 121.000 lượt; xã Nghi Xuân 92.100 lượt; xã Can Lộc 84.495 lượt.

Bên cạnh đó, một số phường, xã cũng ghi nhận đón lượng khách khá lớn như: phường Bắc Hồng Lĩnh (76.215 lượt), xã Hương Sơn (71.673 lượt), xã Lộc Hà (23.521 lượt) và xã Thiên Cầm (23.500 lượt)...

Trong quý I/2026, bên cạnh du lịch tâm linh, du lịch sinh thái cũng thu hút du khách.

Kết quả trên cho thấy du lịch Hà Tĩnh đang phục hồi tích cực, tạo đà thuận lợi bước vào mùa du lịch biển năm 2026, với kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng cả về lượng khách và chất lượng dịch vụ.

Tin liên quan

Tags:

#Du lịch Hà Tĩnh #Những điểm đến hấp dẫn ở Hà Tĩnh #Hà Tĩnh 24h

Chủ đề Du lịch Hà Tĩnh

Chủ đề Điểm du lịch Hà Tĩnh

Việc tích cực số hóa các điểm đến đã giúp du lịch Hà Tĩnh mở ra cách quảng bá hiện đại, đưa hình ảnh vùng đất núi Hồng, sông La lan tỏa mạnh mẽ trên không gian số.
Được xây dựng chưa lâu nhưng chòi sinh thái Khe Rẹn, xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) đã trở thành điểm trải nghiệm, tham quan của người dân và du khách.
Dâng hương tại Khu mộ và Khu lưu niệm Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác ở các xã Hương Sơn và Sơn Giang (Hà Tĩnh), đông đảo người dân bày tỏ lòng thành kính, tri ân những đóng góp to lớn của Đại danh y đối với nền y học và văn học nước nhà.
Tháng 9/1930, ngôi nhà của cụ Mai Kính ở thôn Bùi Xá, xã Việt Xuyên là nơi diễn ra Đại hội thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ nhất - sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đánh dấu sự trưởng thành về mặt tổ chức và vai trò lãnh đạo của Đảng đối với phong trào cách mạng toàn tỉnh. 
Khi mùa xuân về tiếng đàn Chưrabon, mang theo tiếng lòng của đồng bào Chứt (xã Phúc Trạch, Hà Tĩnh) lại hòa quyện cùng nhịp thở của thiên nhiên, của núi rừng Trường Sơn hùng vĩ.
Những ngày cận Tết, Thành Sen bừng sáng trong muôn ánh đèn rực rỡ. Phố phường được trang hoàng lung linh, không khí xuân lan tỏa khắp các tuyến đường, tạo nên diện mạo tươi mới và nhịp sống rộn ràng chào năm mới.
Eo Lói - một eo biển tại xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) cuốn hút bởi vẻ đẹp hoang sơ của biển trời, là điểm đến lý tưởng cho du khách yêu trải nghiệm, khám phá và hòa mình vào vẻ đẹp của biển quê hương.
Ngã ba Đồng Lộc đã khoác lên mình diện mạo thắm sắc xuân, tạo sức hút mới mẻ cho khu di tích, đưa hình ảnh vùng đất anh hùng đến gần hơn với du khách thập phương.