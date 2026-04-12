Khám phá Beach Club Thiên Cầm trước giờ khai trương

(Baohatinh.vn) - Với không gian được thiết kế hiện đại và trẻ trung, nằm giữa bãi biển lộng gió, Beach Club Thiên Cầm tại Khu du lịch Thiên Cầm (Hà Tĩnh) hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn.

Sau nhiều nỗ lực xây dựng, đến nay, Beach Club Thiên Cầm đã cơ bản hoàn thành các hạng mục, đưa vào vận hành, phục vụ du khách trong mùa du lịch biển 2026.
Theo anh Trần Xuân Vũ - chủ đầu tư Beach Club Thiên Cầm, nhằm mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm hấp dẫn, đặc biệt là giới trẻ, sản phẩm năm nay được đầu tư công phu mang màu sắc hiện đại. Ý tưởng thiết kế được anh tham khảo từ các mô hình tại nhiều bãi biển nổi tiếng cả nước như: Hạ Long, Phan Thiết...
Beach Club Thiên Cầm được thiết kế theo không gian mở, bao gồm: quầy bar, không gian thư giãn thưởng thức đồ uống và sân khấu âm nhạc với thiết bị âm thanh, ánh sáng hiện đại.
Ngay từ lối vào Beach Club Thiên Cầm là không gian check in đậm màu sắc bãi biển nhiệt đới, với hàng dừa xanh, các biển tên quảng bá du lịch Hà Tĩnh.
Du khách hào hứng check in tại Beach Club Thiên Cầm chiều 11/4.
Hạng mục chính của Beach Club Thiên Cầm, đó là không gian thư giãn thưởng thức đồ uống, ngắm biển, nghe nhạc.
Với thực đơn đồ uống đa dạng, chỉ cần bạn "oder", nhân viên sẽ nhanh chóng phục vụ chu đáo, mang đến những thức uống mát lạnh.
Những du khách đến từ Bắc Ninh thưởng thức đồ uống tại Beach Club Thiên Cầm, chiều 11/4.
Chị Nguyễn Thị Hiền (bên phải, du khách đến từ Nghệ An) cho biết: "Cùng với bãi biển đẹp, khu du lịch sạch sẽ thì Beach Club là không gian thư giãn tuyệt vời. Tại đây, chúng tôi không chỉ có những giây phút trò chuyện cùng bạn bè, ngắm hoàng hôn trên biển mà còn được thưởng thức đồ uống rất ngon".
Về đêm, Beach Club Thiên Cầm trở nên cuốn hút bởi "bữa tiệc" của âm thanh, ánh sáng sôi động,
Hàng trăm du khách đã "nhanh chân" check-in Beach Club Thiên Cầm ngay trước giờ khai trương chính thức, sẽ diễn ra trong vài ngày tới.

Năm nay, chúng tôi đầu tư beach club quy mô lớn, tổ chức chuyên nghiệp hơn, hướng tới không gian giải trí biển đa trải nghiệm cho du khách. Suốt mùa hè, Beach Club Thiên Cầm sẽ diễn ra nhiều chương trình ca nhạc sôi động với các nghệ sĩ trẻ. Chúng tôi kỳ vọng sản phẩm này sẽ góp phần giữ chân du khách, tăng sức hút cho du lịch Hà Tĩnh.

Chị Phan Thị Mai - quản lý Beach Club Thiên Cầm

Biển gọi mùa vui

Khi những ngày nắng bắt đầu, biển Hà Tĩnh thức dậy trong vẻ đẹp quyến rũ, bởi những bãi tắm trải dài, cát mịn vàng ôm trọn ngàn lớp sóng trong xanh. Đó cũng là lúc các khu, điểm du lịch rộn ràng chào đón những bước chân du khách gần xa.
Khám phá "Tiên Am đệ nhất danh lam" ở Hà Tĩnh

Ghé thăm chùa Chân Tiên (xã Lộc Hà, Hà Tĩnh), du khách không chỉ được khám phá một danh lam thắng cảnh đầy màu sắc huyền thoại mà còn được hiểu thêm nhiều sự kiện lịch sử trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.
[QUIZ] Lời dặn quan trọng của Bác Hồ về đại thuỷ nông Kẻ Gỗ?

Hồ Kẻ Gỗ - công trình đại thủy nông nổi tiếng của Hà Tĩnh, được tạo nên từ mồ hôi, công sức của hàng vạn con người. Công trình không chỉ khắc ghi lời căn dặn của Bác Hồ mà còn ngân vang trong thi ca qua giai điệu sống mãi với thời gian của cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý.
Sân bay dã chiến Libi, khúc tráng ca nằm sâu dưới lòng Kẻ Gỗ

Ẩn sâu dưới mặt nước hồ Kẻ Gỗ (xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh) phẳng lặng là một tọa độ lửa năm xưa, sân bay dã chiến Libi - nơi ghi dấu khúc tráng ca bi hùng của bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và người dân địa phương trong những năm tháng chống Mỹ cứu nước.
Đưa du lịch Hà Tĩnh vào không gian số

Việc tích cực số hóa các điểm đến đã giúp du lịch Hà Tĩnh mở ra cách quảng bá hiện đại, đưa hình ảnh vùng đất núi Hồng, sông La lan tỏa mạnh mẽ trên không gian số.
Đến với chòi sinh thái Khe Rẹn

Được xây dựng chưa lâu nhưng chòi sinh thái Khe Rẹn, xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) đã trở thành điểm trải nghiệm, tham quan của người dân và du khách.
Đông đảo người dân tri ân Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông

Dâng hương tại Khu mộ và Khu lưu niệm Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác ở các xã Hương Sơn và Sơn Giang (Hà Tĩnh), đông đảo người dân bày tỏ lòng thành kính, tri ân những đóng góp to lớn của Đại danh y đối với nền y học và văn học nước nhà.