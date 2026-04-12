Khám phá Beach Club Thiên Cầm trước giờ khai trương

(Baohatinh.vn) - Với không gian được thiết kế hiện đại và trẻ trung, nằm giữa bãi biển lộng gió, Beach Club Thiên Cầm tại Khu du lịch Thiên Cầm (Hà Tĩnh) hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn.
Với thực đơn đồ uống đa dạng, chỉ cần bạn "oder", nhân viên sẽ nhanh chóng phục vụ chu đáo, mang đến những thức uống mát lạnh.
Hàng trăm du khách đã "nhanh chân" check-in Beach Club Thiên Cầm ngay trước giờ khai trương chính thức, sẽ diễn ra trong vài ngày tới.
Năm nay, chúng tôi đầu tư beach club quy mô lớn, tổ chức chuyên nghiệp hơn, hướng tới không gian giải trí biển đa trải nghiệm cho du khách. Suốt mùa hè, Beach Club Thiên Cầm sẽ diễn ra nhiều chương trình ca nhạc sôi động với các nghệ sĩ trẻ. Chúng tôi kỳ vọng sản phẩm này sẽ góp phần giữ chân du khách, tăng sức hút cho du lịch Hà Tĩnh.
Trong nhịp chuyển sôi động vào hè năm 2026, tại các khu, điểm du lịch biển Hà Tĩnh, hàng loạt khách sạn, homestay đang được đầu tư xây mới, mở ra những tín hiệu khởi sắc cho ngành công nghiệp không khói của tỉnh nhà.
