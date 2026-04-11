Du lịch biển thiếu nhân lực mùa cao điểm

Hà Tĩnh được thiên nhiên ưu đãi với bờ biển dài 137 km, sở hữu nhiều bãi tắm đẹp, làn nước trong xanh, bãi cát trắng mịn. Không chỉ vậy, tại các khu, điểm du lịch còn phong phú về ẩm thực với nhiều món ăn hấp dẫn, góp phần thu hút du khách.

Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt nhân lực lại đang trở thành rào cản lớn, gây khó khăn cho hoạt động của một số cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn.

Năm nay, khách sạn Sun Hotel ở Khu du lịch Thiên Cầm cần tuyển 2 đến 3 đầu bếp và một số lao động phổ thông. Chủ khách sạn đã thông báo tuyển dụng từ hơn một tháng nay nhưng vẫn chưa tìm được lao động.

Anh Nguyễn Chu Minh - Chủ khách sạn Sun Hotel cho biết: “Các đầu bếp luôn được chủ nhà hàng, khách sạn trả với mức lương khá cao; mùa đông lương ít nhất cũng từ 10 - 12 triệu đồng/người, mùa hè có thể trên 25 triệu đồng. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn rất khó tuyển dụng”.

Khu du lịch Thiên Cầm hiện có 46 khách sạn, 51 nhà hàng. Mùa du lịch năm nay, khu du lịch cần tuyển dụng khoảng 1.000 lao động. Tuy nhiên, việc tuyển dụng đang gặp nhiều khó khăn ở hầu hết các vị trí: lễ tân, đầu bếp, kế toán, pha chế, buồng bàn...

Ông Phạm Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Thiên Cầm cho biết: "Năm nay, nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp trong tỉnh tăng mạnh nên việc thiếu nguồn nhân lực tại Khu du lịch Thiên Cầm lại càng trở nên khó khăn hơn. Trước thực trạng này, chúng tôi mong muốn các trường đào tạo nghề về du lịch cần tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, chú trọng mở thêm các lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho người dân địa phương".

Xã Thiên Cầm triển khai hội nghị phát triển du lịch năm 2026 và hướng dẫn một số nghiệp vụ du lịch cho các chủ cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

Không riêng Khu du lịch Thiên Cầm, tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh cũng trong tình trạng thiếu nhân lực. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hà Quỳnh (TP Hà Nội) có Khu du lịch C.Resort Kỳ Xuân đi vào hoạt động từ 8 năm nay. Mặc dù đã thực hiện chiến lược chủ động tuyển chọn và cử người đi đào tạo, thế nhưng, ngoài 20 lao động hiện có, công ty cũng đang gặp khó khăn khi chưa thể tuyển thêm 2 lễ tân, 1 đầu bếp, 1 kế toán làm việc lâu dài và 3 lao động làm việc thời vụ.

Ông Phạm Văn Liêm - Giám đốc C.Resort Kỳ Xuân cho biết: “Chúng tôi cho rằng các khách sạn, nhà hàng, công ty du lịch phải chủ động công tác đào tạo, cử người đi học nghề với hình thức cần nhân lực gì thì đào tạo lĩnh vực đó, để họ yên tâm làm việc lâu dài, đóng góp công sức, trí tuệ cho doanh nghiệp mình. Có như vậy mới tránh được tình trạng đến mùa du lịch biển lại “khát” lao động”.

Tương tự, tại Khu du lịch Xuân Thành có 26 khách sạn, nhà nghỉ, 58 villa, 2 khu vui chơi trẻ em, 16 nhà hàng và 20 hộ kinh doanh ăn uống. Bước vào mùa du lịch này, khu du lịch cần hơn 1.700 lao động. Tuy nhiên, đến nay, các khách sạn, nhà hàng mới tuyển được khoảng 60% nhân lực, gây khó khăn cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Để đáp ứng nhu cầu phục vụ du khách trong mùa du lịch biển 2026, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh, Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh đã triển khai một số giải pháp. Trước mắt, phương án hướng dẫn các đơn vị trao đổi chéo nhân lực, điều lao động từ các khu, điểm có lượng khách thấp sang khu, điểm du lịch có lượng khách cao đang được triển khai.

Ông Nguyễn Công Thành - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh cho biết: "Sở sẽ phối hợp với các cơ sở đào tạo ngành du lịch tăng cường số lượng học viên đang theo học tại trường tham gia phục vụ tại các khu, điểm du lịch. Hoạt động này không chỉ giúp học viên nâng cao kỹ năng thực hành mà còn góp phần bổ sung nguồn nhân lực cho các khu, điểm du lịch trong mùa cao điểm.

Bên cạnh đó, các trường đào tạo chuyên ngành du lịch, ngoài việc mở thêm các lớp nghiệp vụ tại trường cần chủ động liên kết với các địa phương có khu, điểm du lịch biển để tổ chức các khóa đào tạo nghề ngắn hạn tại chỗ cho người dân địa phương như: đầu bếp, nhân viên pha chế, nhân viên lễ tân..."