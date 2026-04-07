Cẩm nang du lịch biển Thiên Cầm

Khu du lịch Thiên Cầm (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh)

Thuộc địa phận xã Thiên Cầm, cách trung tâm phường Thành Sen (Hà Tĩnh) khoảng 20 km, KDL Thiên Cầm sở hữu bãi biển hình cánh cung dài gần 3 km, nước trong xanh, sóng êm và bãi cát mịn. Phía sau là núi, phía trước là biển, tạo nên thế “tựa sơn hướng hải” hiếm có. Những năm gần đây, cùng với sự đầu tư đồng bộ về hạ tầng và dịch vụ, Thiên Cầm không chỉ là điểm nghỉ mát mùa hè mà đang dần trở thành điểm đến có thể ghé thăm quanh năm, với nhiều trải nghiệm mới mẻ hơn.

Thời điểm du lịch đẹp nhất tại Thiên Cầm là khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 9, khi nắng vàng trải dài trên bãi cát, nước biển trong xanh và sóng êm.

Tuy nhiên, nếu muốn tìm một Thiên Cầm lắng hơn, du khách có thể đến vào mùa thu hoặc đầu đông, khi thời tiết dịu lại, không gian thưa người, thích hợp cho nghỉ dưỡng và tận hưởng sự bình yên.

Cách di chuyển đến Thiên Cầm: Từ Hà Nội đến Thiên Cầm, quãng đường khoảng 360 - 380 km. Hiện nay, hành trình đã thuận lợi hơn đáng kể nhờ hệ thống đường bộ cao tốc Bắc – Nam. Nhờ đó, thời gian di chuyển bằng ô tô rút xuống còn khoảng từ 4 giờ 30 phút đến gần 6 giờ. Lộ trình gợi ý: Hà Nội → cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ → Ninh Bình → Thanh Hóa -> Nghệ An → Diễn Châu – Bãi Vọt → Bãi Vọt – Hàm Nghi → Hàm Nghi – Vũng Áng → rẽ Cẩm Xuyên → Thiên Cầm. Ngoài ra, du khách có thể đi xe khách theo quốc lộ 1 hoặc tàu hỏa đến Hà Tĩnh rồi tiếp tục di chuyển bằng taxi để đến KDL Thiên Cầm.

Lối rẽ xuống KDL Thiên Cầm tại nút giao cao tốc Bắc Nam, đoạn qua xã Cẩm Xuyên.

Trải nghiệm ở Thiên Cầm Tắm biển, nghỉ dưỡng; ngắm bình minh – hoàng hôn; trải nghiệm không gian phố biển vào đêm; câu mực đêm cùng ngư dân; dã ngoại, khám phá, check - in...

﻿ ﻿ Bãi biển rộng, thoải, nước trong, phù hợp với gia đình và nhóm bạn. Những buổi sáng sớm, khi biển còn lặng, chỉ cần bước chân trần trên cát cũng đủ cảm nhận sự thư thái lan dần.

Hoàng hôn ở Thiên Cầm mang đến những giây phút thư thái, khi ánh nắng dịu nhẹ nhuộm cả không gian.

Khi phố biển lên đèn, Thiên Cầm mang một diện mạo sôi động hơn.

Trong đó, Beach Club Thiên Cầm là điểm hẹn buổi tối, nơi âm nhạc, ánh sáng và đồ uống đa dạng hòa quyện cùng không gian mở đầy sức sống.

﻿ Cưỡi cano lướt sóng trên biển, chèo thuyền chèo kayak khám phá đảo Bớc, câu mực đêm cùng ngư dân hay check in tại "Rạn Nam Ô" xanh mướt...là những trải nghiệm thú vị khi du khách về với biển Thiên Cầm.

Hòa vào không khí nhộn nhịp sáng sớm tại chợ cá cồn Gò là một trải nghiệm ấn tượng dành cho du khách.

Ăn gì tại Thiên Cầm: Thiên Cầm có khoảng 46 nhà hàng hải sản, trải dài dọc bãi biển, phục vụ đa dạng món ăn. Một số địa chỉ nhà hàng quen thuộc như: Biển Xanh, Ái Luân, Phú Sáng, Tuấn Phú Quý, Nhiên Quế...

Hải sản như: mực nhảy, ghẹ, tôm, cá…được đánh bắt trong ngày, giữ được vị ngọt tự nhiên. Nhiều món độc đáo, hấp dẫn ăn một lần nhớ mãi như: mực nhảy, gỏi cá đục, gỏi cá trích, gỏi sò huyết...

Thực đơn một số món hải sản hấp dẫn tại KDL Thiên Cầm.

Lưu trú: Toàn khu du lịch hiện có hơn 1.200 phòng lưu trú, với nhiều lựa chọn: Khách sạn 4 sao :

Khách sạn tiêu chuẩn :

: Khách sạn Sông La Khách sạn Thiên Ý Khách sạn Công Đoàn Thiên Cầm Khách sạn Sao Mai Quy mô nhỏ, view biển tiện nghi :

: Vươn Ra Biển Lớn Hotel Quỳnh Anh Hotel Homestay:

Khu vực Thiên Cầm, Cửa Nhượng – phù hợp với du khách muốn trải nghiệm gần gũi đời sống biển.

Khách sạn Seabird - cơ sở lưu trú đạt chuẩn 4 sao tại KDL Thiên Cầm.

Gợi ý mở rộng hành trình: Đến Thiên Cầm, nếu lưu trú dài ngày, du khách có thể kết hợp các tour khám phá Hà Tĩnh trong ngày như: Thiên Cầm – hồ Kẻ Gỗ – KDL Đá Bạc Eco – Ngã ba Đồng Lộc

Thiên Cầm – Vũng Áng Gợi ý lịch trình 3 ngày 2 đêm: Ngày 1: Di chuyển – nhận phòng – tắm biển – ăn trưa – nghỉ ngơi – dạo biển chiều – thưởng thức hải sản – trải nghiệm biển đêm. Ngày 2: Ngắm bình minh – tắm biển – ăn sáng; thực hiện các tour khám phá Hà Tĩnh như: Thiên Cầm – hồ Kẻ Gỗ – KDL Đá Bạc Eco – Ngã ba Đồng Lộc Hoặc Thiên Cầm – hồ Kẻ Gỗ - Vũng Áng Ngày 3: Khám phá chợ cá Cồn Gò – check in bãi rêu xanh, ngọn Hải Đăng – mua đặc sản – trở về.

Nhóm du khách nghỉ dưỡng tại KDL Thiên Cầm tham gia tour du lịch nội tỉnh do Hiệp hội Du lịch tỉnh phối hợp KDL Thiên Cầm tổ chức check in tại hồ Kẻ Gỗ.

Lưu ý thực hiện chuyến du lịch đến Thiên Cầm trọn vẹn nhất:

Đặt phòng sớm vào mùa cao điểm

Theo dõi thời tiết trước chuyến đi

Chọn cơ sở dịch vụ niêm yết giá rõ ràng

Giữ gìn vệ sinh môi trường biển.

Tại KDL Thiên Cầm có nhiều cửa hàng bán sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương, nhất là các sản phẩm chế biến từ hải sản. Du khách có nhiều lựa chọn những món quà cho người thân sau chuyến du lịch trở về.

Du khách tham quan KDL Thiên Cầm bằng xe điện.