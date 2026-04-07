Cẩm nang du lịch biển Thiên Cầm

Thuộc địa phận xã Thiên Cầm, cách trung tâm phường Thành Sen (Hà Tĩnh) khoảng 20 km, KDL Thiên Cầm sở hữu bãi biển hình cánh cung dài gần 3 km, nước trong xanh, sóng êm và bãi cát mịn. Phía sau là núi, phía trước là biển, tạo nên thế “tựa sơn hướng hải” hiếm có.
Những năm gần đây, cùng với sự đầu tư đồng bộ về hạ tầng và dịch vụ, Thiên Cầm không chỉ là điểm nghỉ mát mùa hè mà đang dần trở thành điểm đến có thể ghé thăm quanh năm, với nhiều trải nghiệm mới mẻ hơn.
Cách di chuyển đến Thiên Cầm:
Từ Hà Nội đến Thiên Cầm, quãng đường khoảng 360 - 380 km. Hiện nay, hành trình đã thuận lợi hơn đáng kể nhờ hệ thống đường bộ cao tốc Bắc – Nam.
Nhờ đó, thời gian di chuyển bằng ô tô rút xuống còn khoảng từ 4 giờ 30 phút đến gần 6 giờ.
Lộ trình gợi ý: Hà Nội → cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ → Ninh Bình → Thanh Hóa -> Nghệ An → Diễn Châu – Bãi Vọt → Bãi Vọt – Hàm Nghi → Hàm Nghi – Vũng Áng → rẽ Cẩm Xuyên → Thiên Cầm.
Ngoài ra, du khách có thể đi xe khách theo quốc lộ 1 hoặc tàu hỏa đến Hà Tĩnh rồi tiếp tục di chuyển bằng taxi để đến KDL Thiên Cầm.
Trải nghiệm ở Thiên Cầm
Tắm biển, nghỉ dưỡng; ngắm bình minh – hoàng hôn; trải nghiệm không gian phố biển vào đêm; câu mực đêm cùng ngư dân; dã ngoại, khám phá, check - in...
Ăn gì tại Thiên Cầm:
Thiên Cầm có khoảng 46 nhà hàng hải sản, trải dài dọc bãi biển, phục vụ đa dạng món ăn. Một số địa chỉ nhà hàng quen thuộc như: Biển Xanh, Ái Luân, Phú Sáng, Tuấn Phú Quý, Nhiên Quế...
Hải sản như: mực nhảy, ghẹ, tôm, cá…được đánh bắt trong ngày, giữ được vị ngọt tự nhiên. Nhiều món độc đáo, hấp dẫn ăn một lần nhớ mãi như: mực nhảy, gỏi cá đục, gỏi cá trích, gỏi sò huyết...
Lưu trú:
Toàn khu du lịch hiện có hơn 1.200 phòng lưu trú, với nhiều lựa chọn:
- Khách sạn 4 sao:
Seabird Hotel quy mô khoảng 160 phòng, có nhà hàng, phòng hội nghị và dịch vụ giải trí.
- Khách sạn tiêu chuẩn:
Khách sạn Sông La
Khách sạn Thiên Ý
Khách sạn Công Đoàn Thiên Cầm
Khách sạn Sao Mai
- Quy mô nhỏ, view biển tiện nghi:
Vươn Ra Biển Lớn Hotel
Quỳnh Anh Hotel
- Homestay:
Khu vực Thiên Cầm, Cửa Nhượng – phù hợp với du khách muốn trải nghiệm gần gũi đời sống biển.
Gợi ý mở rộng hành trình:
Đến Thiên Cầm, nếu lưu trú dài ngày, du khách có thể kết hợp các tour khám phá Hà Tĩnh trong ngày như:
- Thiên Cầm – hồ Kẻ Gỗ – KDL Đá Bạc Eco – Ngã ba Đồng Lộc
- Thiên Cầm – Vũng Áng
Gợi ý lịch trình 3 ngày 2 đêm:
Ngày 1: Di chuyển – nhận phòng – tắm biển – ăn trưa – nghỉ ngơi – dạo biển chiều – thưởng thức hải sản – trải nghiệm biển đêm.
Ngày 2: Ngắm bình minh – tắm biển – ăn sáng; thực hiện các tour khám phá Hà Tĩnh như: Thiên Cầm – hồ Kẻ Gỗ – KDL Đá Bạc Eco – Ngã ba Đồng Lộc
Hoặc Thiên Cầm – hồ Kẻ Gỗ - Vũng Áng
Ngày 3: Khám phá chợ cá Cồn Gò – check in bãi rêu xanh, ngọn Hải Đăng – mua đặc sản – trở về.
Lưu ý thực hiện chuyến du lịch đến Thiên Cầm trọn vẹn nhất:
Đặt phòng sớm vào mùa cao điểm
Theo dõi thời tiết trước chuyến đi
Chọn cơ sở dịch vụ niêm yết giá rõ ràng
Giữ gìn vệ sinh môi trường biển.
Không quá ồn ào nhưng cũng không còn trầm lắng như trước, biển Thiên Cầm hôm nay đang chuyển mình theo cách riêng: vừa giữ được vẻ đẹp nguyên sơ, vừa dần hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu du lịch hiện đại. Và có lẽ, điều khiến người ta nhớ nhất sau một chuyến đi không chỉ là biển xanh, cát trắng, mà là cảm giác nhẹ nhõm, thư thái, tìm được một khoảng lặng cho riêng mình giữa miền quê biển thanh bình, yên ả miền Trung.