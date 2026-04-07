Cẩm nang du lịch biển Thiên Cầm

(Baohatinh.vn) - Biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) được ví như “cung đàn trời” của miền Trung. Ở đó, mỗi con sóng như một thanh âm, vỗ vào bờ tạo nên những giai điệu trầm bổng, bãi biển nên thơ và khoáng đạt, vừa đủ tĩnh để du khách tìm về sau những nhịp sống vội vàng.

Khu du lịch Thiên Cầm (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh)

Thuộc địa phận xã Thiên Cầm, cách trung tâm phường Thành Sen (Hà Tĩnh) khoảng 20 km, KDL Thiên Cầm sở hữu bãi biển hình cánh cung dài gần 3 km, nước trong xanh, sóng êm và bãi cát mịn. Phía sau là núi, phía trước là biển, tạo nên thế “tựa sơn hướng hải” hiếm có.

Những năm gần đây, cùng với sự đầu tư đồng bộ về hạ tầng và dịch vụ, Thiên Cầm không chỉ là điểm nghỉ mát mùa hè mà đang dần trở thành điểm đến có thể ghé thăm quanh năm, với nhiều trải nghiệm mới mẻ hơn.

Thời điểm du lịch đẹp nhất tại Thiên Cầm là khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 9, khi nắng vàng trải dài trên bãi cát, nước biển trong xanh và sóng êm.
Tuy nhiên, nếu muốn tìm một Thiên Cầm lắng hơn, du khách có thể đến vào mùa thu hoặc đầu đông, khi thời tiết dịu lại, không gian thưa người, thích hợp cho nghỉ dưỡng và tận hưởng sự bình yên.

Cách di chuyển đến Thiên Cầm:

Từ Hà Nội đến Thiên Cầm, quãng đường khoảng 360 - 380 km. Hiện nay, hành trình đã thuận lợi hơn đáng kể nhờ hệ thống đường bộ cao tốc Bắc – Nam.

Nhờ đó, thời gian di chuyển bằng ô tô rút xuống còn khoảng từ 4 giờ 30 phút đến gần 6 giờ.

Lộ trình gợi ý: Hà Nội → cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ → Ninh Bình → Thanh Hóa -> Nghệ An → Diễn Châu – Bãi Vọt → Bãi Vọt – Hàm Nghi → Hàm Nghi – Vũng Áng → rẽ Cẩm Xuyên → Thiên Cầm.

Ngoài ra, du khách có thể đi xe khách theo quốc lộ 1 hoặc tàu hỏa đến Hà Tĩnh rồi tiếp tục di chuyển bằng taxi để đến KDL Thiên Cầm.

Lối rẽ xuống KDL Thiên Cầm tại nút giao cao tốc Bắc Nam, đoạn qua xã Cẩm Xuyên.

Trải nghiệm ở Thiên Cầm

Tắm biển, nghỉ dưỡng; ngắm bình minh – hoàng hôn; trải nghiệm không gian phố biển vào đêm; câu mực đêm cùng ngư dân; dã ngoại, khám phá, check - in...

Bãi biển rộng, thoải, nước trong, phù hợp với gia đình và nhóm bạn. Những buổi sáng sớm, khi biển còn lặng, chỉ cần bước chân trần trên cát cũng đủ cảm nhận sự thư thái lan dần.
Hoàng hôn ở Thiên Cầm mang đến những giây phút thư thái, khi ánh nắng dịu nhẹ nhuộm cả không gian.
Khi phố biển lên đèn, Thiên Cầm mang một diện mạo sôi động hơn.
Trong đó, Beach Club Thiên Cầm là điểm hẹn buổi tối, nơi âm nhạc, ánh sáng và đồ uống đa dạng hòa quyện cùng không gian mở đầy sức sống.
Cưỡi cano lướt sóng trên biển, chèo thuyền chèo kayak khám phá đảo Bớc, câu mực đêm cùng ngư dân hay check in tại "Rạn Nam Ô" xanh mướt...là những trải nghiệm thú vị khi du khách về với biển Thiên Cầm.
Hòa vào không khí nhộn nhịp sáng sớm tại chợ cá cồn Gò là một trải nghiệm ấn tượng dành cho du khách.

Ăn gì tại Thiên Cầm:

Thiên Cầm có khoảng 46 nhà hàng hải sản, trải dài dọc bãi biển, phục vụ đa dạng món ăn. Một số địa chỉ nhà hàng quen thuộc như: Biển Xanh, Ái Luân, Phú Sáng, Tuấn Phú Quý, Nhiên Quế...

Hải sản như: mực nhảy, ghẹ, tôm, cá…được đánh bắt trong ngày, giữ được vị ngọt tự nhiên. Nhiều món độc đáo, hấp dẫn ăn một lần nhớ mãi như: mực nhảy, gỏi cá đục, gỏi cá trích, gỏi sò huyết...

Thực đơn một số món hải sản hấp dẫn tại KDL Thiên Cầm.

Lưu trú:

Toàn khu du lịch hiện có hơn 1.200 phòng lưu trú, với nhiều lựa chọn:

  • Khách sạn 4 sao:
    Seabird Hotel quy mô khoảng 160 phòng, có nhà hàng, phòng hội nghị và dịch vụ giải trí.
  • Khách sạn tiêu chuẩn:
    Khách sạn Sông La
    Khách sạn Thiên Ý
    Khách sạn Công Đoàn Thiên Cầm
    Khách sạn Sao Mai
  • Quy mô nhỏ, view biển tiện nghi:
    Vươn Ra Biển Lớn Hotel
    Quỳnh Anh Hotel
  • Homestay:
    Khu vực Thiên Cầm, Cửa Nhượng – phù hợp với du khách muốn trải nghiệm gần gũi đời sống biển.
Khách sạn Seabird - cơ sở lưu trú đạt chuẩn 4 sao tại KDL Thiên Cầm.

Gợi ý mở rộng hành trình:

Đến Thiên Cầm, nếu lưu trú dài ngày, du khách có thể kết hợp các tour khám phá Hà Tĩnh trong ngày như:

  • Thiên Cầm – hồ Kẻ Gỗ – KDL Đá Bạc Eco – Ngã ba Đồng Lộc
  • Thiên Cầm – Vũng Áng

Gợi ý lịch trình 3 ngày 2 đêm:

Ngày 1: Di chuyển – nhận phòng – tắm biển – ăn trưa – nghỉ ngơi – dạo biển chiều – thưởng thức hải sản – trải nghiệm biển đêm.

Ngày 2: Ngắm bình minh – tắm biển – ăn sáng; thực hiện các tour khám phá Hà Tĩnh như: Thiên Cầm – hồ Kẻ Gỗ – KDL Đá Bạc Eco – Ngã ba Đồng Lộc

Hoặc Thiên Cầm – hồ Kẻ Gỗ - Vũng Áng

Ngày 3: Khám phá chợ cá Cồn Gò – check in bãi rêu xanh, ngọn Hải Đăng – mua đặc sản – trở về.

Nhóm du khách nghỉ dưỡng tại KDL Thiên Cầm tham gia tour du lịch nội tỉnh do Hiệp hội Du lịch tỉnh phối hợp KDL Thiên Cầm tổ chức check in tại hồ Kẻ Gỗ.

Lưu ý thực hiện chuyến du lịch đến Thiên Cầm trọn vẹn nhất:
Đặt phòng sớm vào mùa cao điểm
Theo dõi thời tiết trước chuyến đi
Chọn cơ sở dịch vụ niêm yết giá rõ ràng
Giữ gìn vệ sinh môi trường biển.

Tại KDL Thiên Cầm có nhiều cửa hàng bán sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương, nhất là các sản phẩm chế biến từ hải sản. Du khách có nhiều lựa chọn những món quà cho người thân sau chuyến du lịch trở về.
Du khách tham quan KDL Thiên Cầm bằng xe điện.

Không quá ồn ào nhưng cũng không còn trầm lắng như trước, biển Thiên Cầm hôm nay đang chuyển mình theo cách riêng: vừa giữ được vẻ đẹp nguyên sơ, vừa dần hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu du lịch hiện đại. Và có lẽ, điều khiến người ta nhớ nhất sau một chuyến đi không chỉ là biển xanh, cát trắng, mà là cảm giác nhẹ nhõm, thư thái, tìm được một khoảng lặng cho riêng mình giữa miền quê biển thanh bình, yên ả miền Trung.

Biển gọi mùa vui

Khi những ngày nắng bắt đầu, biển Hà Tĩnh thức dậy trong vẻ đẹp quyến rũ, bởi những bãi tắm trải dài, cát mịn vàng ôm trọn ngàn lớp sóng trong xanh. Đó cũng là lúc các khu, điểm du lịch rộn ràng chào đón những bước chân du khách gần xa.
Khám phá "Tiên Am đệ nhất danh lam" ở Hà Tĩnh

Ghé thăm chùa Chân Tiên (xã Lộc Hà, Hà Tĩnh), du khách không chỉ được khám phá một danh lam thắng cảnh đầy màu sắc huyền thoại mà còn được hiểu thêm nhiều sự kiện lịch sử trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.
[QUIZ] Lời dặn quan trọng của Bác Hồ về đại thuỷ nông Kẻ Gỗ?

Hồ Kẻ Gỗ - công trình đại thủy nông nổi tiếng của Hà Tĩnh, được tạo nên từ mồ hôi, công sức của hàng vạn con người. Công trình không chỉ khắc ghi lời căn dặn của Bác Hồ mà còn ngân vang trong thi ca qua giai điệu sống mãi với thời gian của cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý.
Sân bay dã chiến Libi, khúc tráng ca nằm sâu dưới lòng Kẻ Gỗ

Ẩn sâu dưới mặt nước hồ Kẻ Gỗ (xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh) phẳng lặng là một tọa độ lửa năm xưa, sân bay dã chiến Libi - nơi ghi dấu khúc tráng ca bi hùng của bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và người dân địa phương trong những năm tháng chống Mỹ cứu nước.
Đưa du lịch Hà Tĩnh vào không gian số

Việc tích cực số hóa các điểm đến đã giúp du lịch Hà Tĩnh mở ra cách quảng bá hiện đại, đưa hình ảnh vùng đất núi Hồng, sông La lan tỏa mạnh mẽ trên không gian số.
Đến với chòi sinh thái Khe Rẹn

Được xây dựng chưa lâu nhưng chòi sinh thái Khe Rẹn, xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) đã trở thành điểm trải nghiệm, tham quan của người dân và du khách.
Đông đảo người dân tri ân Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông

Dâng hương tại Khu mộ và Khu lưu niệm Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác ở các xã Hương Sơn và Sơn Giang (Hà Tĩnh), đông đảo người dân bày tỏ lòng thành kính, tri ân những đóng góp to lớn của Đại danh y đối với nền y học và văn học nước nhà.
Về nơi khởi nguồn vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Hà Tĩnh

Tháng 9/1930, ngôi nhà của cụ Mai Kính ở thôn Bùi Xá, xã Việt Xuyên là nơi diễn ra Đại hội thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ nhất - sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đánh dấu sự trưởng thành về mặt tổ chức và vai trò lãnh đạo của Đảng đối với phong trào cách mạng toàn tỉnh. 