Theo vòng xe, nhịp chân "chạm vào" thiên nhiên Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Xu hướng du lịch trải nghiệm gắn với thể thao địa hình đang ngày càng phát triển tại Hà Tĩnh, thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là giới trẻ.
Được thành lập hơn 5 năm, CLB Xe đạp địa hình MTB Hà Tĩnh hiện quy tụ hơn 30 thành viên có chung niềm đam mê với bộ môn này. Không chỉ dừng lại ở việc rèn luyện sức khỏe, mỗi hành trình của các thành viên trong CLB là một cơ hội lan tỏa bản sắc văn hóa, du lịch và con người Hà Tĩnh đến với bạn bè trong và ngoài nước.
Trong nhiều năm qua, các điểm đến như Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ, Vườn Quốc gia Vũ Quang, biển Thạch Hải, Hoành Sơn Quan… đã trở thành những địa điểm lý tưởng để tổ chức các hoạt động thể thao trải nghiệm như leo núi, chạy bộ xuyên rừng, trekking, đạp xe địa hình cùng nhiều trò chơi và bộ môn thể thao hấp dẫn khác.
Xã Thạch Khê được ví như “thiên đường” của du lịch trekking nhờ sở hữu nhiều điểm đến còn giữ nguyên vẻ đẹp hoang sơ, khí hậu ôn hòa. Trong nhiều năm qua, nơi đây luôn hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh.
