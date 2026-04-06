Theo vòng xe, nhịp chân "chạm vào" thiên nhiên Hà Tĩnh

Tuệ Trang
(Baohatinh.vn) - Xu hướng du lịch trải nghiệm gắn với thể thao địa hình đang ngày càng phát triển tại Hà Tĩnh, thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là giới trẻ.

Với nguồn tài nguyên thiên nhiên sinh thái đa dạng, phong phú, Hà Tĩnh có điều kiện để phát triển các loại du lịch sinh thái, khám phá, cộng đồng. Đây là loại hình du lịch ngày càng được du khách trong và ngoài nước lựa chọn.
Không chỉ dừng lại ở tham quan, nghỉ dưỡng, nhiều người lựa chọn đi bộ đường dài (trekking), đạp xe địa hình để khám phá thiên nhiên theo cách gần gũi và chân thực hơn.
Được thành lập hơn 5 năm, CLB Xe đạp địa hình MTB Hà Tĩnh hiện quy tụ hơn 30 thành viên có chung niềm đam mê với bộ môn này. Không chỉ dừng lại ở việc rèn luyện sức khỏe, mỗi hành trình của các thành viên trong CLB là một cơ hội lan tỏa bản sắc văn hóa, du lịch và con người Hà Tĩnh đến với bạn bè trong và ngoài nước.
Bên cạnh việc được tham quan, khám phá những vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên, du khách còn có thể hòa mình vào đời sống lao động của người dân địa phương. Anh Lê Hữu Đồng - thành viên CLB Xe đạp địa hình MTB Hà Tĩnh chia sẻ: “Mỗi chuyến đi không chỉ là hành trình chinh phục những cung đường mới mà còn là dịp để chúng tôi kết nối với thiên nhiên và con người bản địa, trực tiếp trải nghiệm các hoạt động sản xuất, sinh hoạt thường ngày, từ đó cảm nhận rõ hơn nét đẹp giản dị, chân thực của vùng đất Hà Tĩnh.”
Trong nhiều năm qua, các điểm đến như Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ, Vườn Quốc gia Vũ Quang, biển Thạch Hải, Hoành Sơn Quan… đã trở thành những địa điểm lý tưởng để tổ chức các hoạt động thể thao trải nghiệm như leo núi, chạy bộ xuyên rừng, trekking, đạp xe địa hình cùng nhiều trò chơi và bộ môn thể thao hấp dẫn khác.
Các thành viên CLB Xe đạp địa hình MTB Hà Tĩnh trải nghiệm tại đồi chè Kỳ Trung.
Xã Thạch Khê được ví như “thiên đường” của du lịch trekking nhờ sở hữu nhiều điểm đến còn giữ nguyên vẻ đẹp hoang sơ, khí hậu ôn hòa. Trong nhiều năm qua, nơi đây luôn hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh.
Những triền đá uốn lượn theo đường bờ biển, Eo Lói (xã Thạch Khê) trở thành cung đường lý tưởng cho những bước chân đam mê bộ môn trekking.
Anh Hồ Bá Hòa (xã Thạch Khê) đến với bộ môn chạy bộ hơn 20 năm nay. Vào những dịp cuối tuần, anh cùng nhóm bạn lại cùng nhau khám phá những cung đường mới. Anh Hòa cho hay: "Mỗi bước chân chúng tôi đến mang một câu chuyện ý nghĩa, thông điệp lan tỏa. Ngoài việc thử thách bản thân thì đây cũng là dịp để trải nghiệm vẻ đẹp thiên nhiên của quê hương mình".
Những năm gần đây, các đỉnh dốc, khe suối đã mang đến cho du khách những trải nghiệm độc đáo.
Nhiều địa phương đang khai thác hiệu quả lợi thế sẵn có để phát triển các sản phẩm du lịch mới như trekking, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và thể thao. Ông Trần Quang Hưng - Chủ tịch UBND xã Thạch Khê cho biết, địa phương đang khảo sát các khu vực phù hợp để định hướng phát triển du lịch sinh thái gắn với thể thao; trước mắt sẽ tập trung huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối các điểm đến, hướng tới phát triển bền vững.
Video: Hành trình của những người đam mê thể thao địa hình.

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Biển gọi mùa vui

Biển gọi mùa vui

Khi những ngày nắng bắt đầu, biển Hà Tĩnh thức dậy trong vẻ đẹp quyến rũ, bởi những bãi tắm trải dài, cát mịn vàng ôm trọn ngàn lớp sóng trong xanh. Đó cũng là lúc các khu, điểm du lịch rộn ràng chào đón những bước chân du khách gần xa.
Khám phá "Tiên Am đệ nhất danh lam" ở Hà Tĩnh

Khám phá "Tiên Am đệ nhất danh lam" ở Hà Tĩnh

Ghé thăm chùa Chân Tiên (xã Lộc Hà, Hà Tĩnh), du khách không chỉ được khám phá một danh lam thắng cảnh đầy màu sắc huyền thoại mà còn được hiểu thêm nhiều sự kiện lịch sử trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.
[QUIZ] Lời dặn quan trọng của Bác Hồ về đại thuỷ nông Kẻ Gỗ?

[QUIZ] Lời dặn quan trọng của Bác Hồ về đại thuỷ nông Kẻ Gỗ?

Hồ Kẻ Gỗ - công trình đại thủy nông nổi tiếng của Hà Tĩnh, được tạo nên từ mồ hôi, công sức của hàng vạn con người. Công trình không chỉ khắc ghi lời căn dặn của Bác Hồ mà còn ngân vang trong thi ca qua giai điệu sống mãi với thời gian của cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý.
Sân bay dã chiến Libi, khúc tráng ca nằm sâu dưới lòng Kẻ Gỗ

Sân bay dã chiến Libi, khúc tráng ca nằm sâu dưới lòng Kẻ Gỗ

Ẩn sâu dưới mặt nước hồ Kẻ Gỗ (xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh) phẳng lặng là một tọa độ lửa năm xưa, sân bay dã chiến Libi - nơi ghi dấu khúc tráng ca bi hùng của bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và người dân địa phương trong những năm tháng chống Mỹ cứu nước.
Đưa du lịch Hà Tĩnh vào không gian số

Đưa du lịch Hà Tĩnh vào không gian số

Việc tích cực số hóa các điểm đến đã giúp du lịch Hà Tĩnh mở ra cách quảng bá hiện đại, đưa hình ảnh vùng đất núi Hồng, sông La lan tỏa mạnh mẽ trên không gian số.
Đến với chòi sinh thái Khe Rẹn

Đến với chòi sinh thái Khe Rẹn

Được xây dựng chưa lâu nhưng chòi sinh thái Khe Rẹn, xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) đã trở thành điểm trải nghiệm, tham quan của người dân và du khách.
Đông đảo người dân tri ân Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông

Đông đảo người dân tri ân Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông

Dâng hương tại Khu mộ và Khu lưu niệm Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác ở các xã Hương Sơn và Sơn Giang (Hà Tĩnh), đông đảo người dân bày tỏ lòng thành kính, tri ân những đóng góp to lớn của Đại danh y đối với nền y học và văn học nước nhà.
Về nơi khởi nguồn vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Hà Tĩnh

Về nơi khởi nguồn vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Hà Tĩnh

Tháng 9/1930, ngôi nhà của cụ Mai Kính ở thôn Bùi Xá, xã Việt Xuyên là nơi diễn ra Đại hội thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ nhất - sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đánh dấu sự trưởng thành về mặt tổ chức và vai trò lãnh đạo của Đảng đối với phong trào cách mạng toàn tỉnh. 