Yemen trở thành đối thủ của tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2027

Tuyển Yemen giành vé dự Asian Cup 2027.

Đội tuyển Yemen chính thức góp mặt tại vòng chung kết Asian Cup 2027 sau khi đánh bại Lebanon 2-0 trong trận quyết định của bảng E vòng loại. Người hùng của đội bóng Tây Á là Nasser Mohammedoh. Tiền vệ này khai thông thế bế tắc ở phút 62 trước khi hoàn tất cú đúp bằng bàn ấn định tỷ số ở phút 90, giúp Yemen giành tấm vé duy nhất của bảng đấu tới Saudi Arabia.

Trận đấu diễn ra trên sân Hamad Al-Kabeer tại Doha (Qatar) và thu hút sự cổ vũ cuồng nhiệt từ đông đảo người hâm mộ Yemen. Với tính chất quyết định, cuộc đối đầu được xem như trận "chung kết" của bảng E khi đội thắng sẽ giành quyền dự Asian Cup.

Ban đầu, trận đấu được lên lịch tổ chức từ tháng 3. Tuy nhiên, những biến động an ninh tại Trung Đông khiến lịch thi đấu phải điều chỉnh, đẩy cuộc chạm trán sang thời điểm hiện tại.

Đây là lần thứ hai trong lịch sử Yemen góp mặt ở vòng chung kết Asian Cup. Trước đó, đội bóng này từng tham dự giải đấu năm 2019 tại UAE nhưng không thể vượt qua vòng bảng.

Dù không phải cái tên nổi bật của bóng đá châu Á, Yemen vẫn tạo nên bất ngờ khi vượt qua Lebanon, đội tuyển giàu kinh nghiệm hơn và từng tham dự Asian Cup 2023. Thành tích này được xem là cột mốc đáng nhớ với bóng đá Yemen trong bối cảnh nước này gặp nhiều khó khăn về điều kiện phát triển thể thao suốt nhiều năm qua.

Với việc Yemen giành vé, danh sách các đội tuyển góp mặt tại Asian Cup 2027 được hoàn thiện. Đây cũng là một trong những đối thủ mà tuyển Việt Nam sẽ chạm trán tại Saudi Arabia vào tháng 1/2027, cùng với Hàn Quốc và UAE.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik sớm hoàn thành mục tiêu giành vé dự vòng chung kết. Sau kỳ Asian Cup 2023 không đạt kết quả như mong muốn, tuyển Việt Nam được kỳ vọng trở lại mạnh mẽ và hướng đến mục tiêu vượt qua vòng bảng.

Asian Cup 2027 quy tụ 24 đội tuyển hàng đầu châu lục. Trong bối cảnh nhiều đội bóng Tây Á và Đông Á đang có sự tiến bộ đáng kể, giải đấu tại Saudi Arabia hứa hẹn sẽ mang đến những cuộc cạnh tranh quyết liệt ngay từ vòng bảng.

Sự xuất hiện của Yemen có thể không tạo ra nhiều chú ý như những ông lớn của châu lục, nhưng đó là lời nhắc rằng Asian Cup luôn chứa đựng những câu chuyện bất ngờ. Và với tuyển Việt Nam, việc xác định thêm một đối thủ tiềm năng cũng giúp bức tranh về hành trình tại Saudi Arabia trở nên rõ nét hơn.