Hà Tĩnh giành 4 huy chương tại Asian Rowing Cup 2026

Cụ thể, VĐV Dư Thị Bông giành HCB nội dung thuyền đôi mái chèo đơn nữ hạng nặng (W2-) và HCĐ nội dung thuyền bốn mái chèo đơn nữ hạng nặng (W4-).

Ở nội dung thuyền bốn mái chèo đôi nam hạng nặng (M4x), các VĐV Nguyễn Văn Hiếu và Trần Trung Quân cùng giành HCĐ.

Giải đua thuyền Rowing Cup châu Á 2026 diễn ra từ ngày 24 – 28/4 tại Trung tâm Huấn luyện đua thuyền quốc tế Tangeum Lake (Chungju Tangeum Lake International Rowing Regatta), thành phố Chungju, Hàn Quốc. Giải đấu thu hút 15 đội tuyển từ khắp châu Á, bao gồm các quốc gia mạnh như Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Uzbekistan, Ấn Độ…

Đội tuyển rowing Việt Nam giành tổng cộng 12 huy chương; riêng Hà Tĩnh có 3 VĐV tham gia, đóng góp 1 HCB và 3 HCĐ.

Đây là giải quốc tế đầu tiên của đội tuyển rowing Việt Nam trong năm 2026, góp phần giúp VĐV tích lũy kinh nghiệm, hướng tới ASIAD 20 (tổ chức tại Aichi–Nagoya, Nhật Bản vào tháng 9/2026) và xa hơn là Olympic 2028.