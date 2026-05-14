Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Thể thao

Bia Sao Vàng là nhà tài trợ mới cho Sông Lam Nghệ An

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Sau khi Tập đoàn Tân Long dừng tài trợ chính, câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An sẽ có nhà tài trợ mới kể từ mùa giải 2026 - 2027.

Sông Lam Nghệ An vẫn đang nỗ lực hoàn thành mục tiêu trụ hạng tại V-League 2025 - 2026. Ảnh: DOÃN HÒA.
Sông Lam Nghệ An vẫn đang nỗ lực hoàn thành mục tiêu trụ hạng tại V-League 2025 - 2026.
﻿Ảnh: DOÃN HÒA.

Sáng 14-5, câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đã có buổi làm việc với nhà tài trợ mới, đơn vị sẽ đồng hành cùng đội bóng kể từ mùa giải 2026 - 2027.

Buổi làm việc diễn ra trong bối cảnh câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An vẫn đang nỗ lực hoàn thành mục tiêu trụ hạng tại V-League 2025 - 2026, còn nhà tài trợ chính là Tập đoàn Tân Long sẽ dừng đồng hành với câu lạc bộ sau mùa giải này.

Trước đó ngày 28-4, ông Thái Văn Thành - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - ký công văn nêu rõ UBND tỉnh Nghệ An cam kết kêu gọi nhà tài trợ tài chính cho câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An với số tiền tối thiểu 45 tỉ đồng để câu lạc bộ đủ điều kiện tham dự Giải vô địch quốc gia và các giải đấu cấp câu lạc bộ của AFC mùa giải 2026 - 2027.

Sau 12 năm đồng hành cùng Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á, đến tháng 6-2021, câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An có nhà tài trợ thay thế là Tập đoàn Tân Long.

Thời điểm tiếp nhận đội bóng, ông Trương Sỹ Bá - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Tân Long - cho biết sẽ quyết tâm, đam mê và cống hiến hết mình để đưa Sông Lam Nghệ An ngày càng phát triển.

Bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An - chia sẻ tỉnh Nghệ An đã đặt quyết tâm lớn nhằm đảm bảo sự ổn định cho đội bóng giàu truyền thống của bóng đá Việt Nam. Ảnh: DOÃN HÒA.
Bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An - chia sẻ tỉnh Nghệ An đã đặt quyết tâm lớn nhằm đảm bảo sự ổn định cho đội bóng giàu truyền thống của bóng đá Việt Nam. Ảnh: DOÃN HÒA.

Tại buổi làm việc, bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An - cho biết lãnh đạo tỉnh và ngành thể thao Nghệ An luôn theo sát tình hình của đội bóng trong suốt thời gian qua, đặc biệt khi Sông Lam Nghệ An đứng trước giai đoạn chuyển giao quan trọng.

Việc Tập đoàn Tân Long kết thúc vai trò nhà tài trợ chính sau nhiều năm đồng hành là điều khiến lãnh đạo tỉnh rất trăn trở.

Tuy nhiên tỉnh Nghệ An đã đặt quyết tâm lớn nhằm đảm bảo sự ổn định cho đội bóng giàu truyền thống của bóng đá Việt Nam.

Bên cạnh lời tri ân dành cho nhà tài trợ cũ, bà Hạnh cũng thông tin tới ban huấn luyện và các cầu thủ về việc Công ty cổ phần Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng (SAVABECO) sẽ trở thành đơn vị đồng hành cùng Sông Lam Nghệ An trong thời gian tới.

Ngoài sự đồng hành của SAVABECO, tỉnh Nghệ An sẽ thành lập Quỹ Hỗ trợ thể thao nhằm huy động thêm nhiều doanh nghiệp trên địa bàn cùng chung tay đóng góp, tài trợ cho Sông Lam Nghệ An để xây dựng phương án phát triển lâu dài cho đội bóng.

"Đây sẽ là hướng đi bền vững hơn để xây dựng và phát triển Sông Lam Nghệ An - một đội bóng giàu truyền thống, giàu bản sắc và là niềm tự hào của bóng đá xứ Nghệ", bà Hạnh nhấn mạnh.

Các cầu thủ và ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An kỳ vọng việc có nhà tài trợ mới sẽ giúp các cầu thủ ổn định tâm lý thi đấu trong thời gian tới. Ảnh: TRUNG TRẦN.
Các cầu thủ và ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An kỳ vọng việc có nhà tài trợ mới sẽ giúp các cầu thủ ổn định tâm lý thi đấu trong thời gian tới. Ảnh: TRUNG TRẦN.

Ông Trần Quang Thưởng - đại diện lãnh đạo SAVABECO - cho biết doanh nghiệp cùng lãnh đạo tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An đã có những trao đổi cụ thể về kế hoạch phát triển đội bóng trong tương lai. Mục tiêu lớn nhất là xây dựng Sông Lam Nghệ An theo hướng ổn định, bền vững và lâu dài.

Trong giai đoạn chuyển giao hiện nay, ưu tiên hàng đầu của đội bóng là ổn định lực lượng, giữ chân các cầu thủ quan trọng và có sự bổ sung phù hợp để chuẩn bị cho mùa giải mới.

Đại diện SAVABECO cũng bày tỏ mong muốn HLV Văn Sỹ Sơn tiếp tục đồng hành với đội bóng trên cương vị huấn luyện viên trưởng.

Sông Lam Nghệ An được thành lập từ năm 1979, là một trong những câu lạc bộ giàu truyền thống nhất của bóng đá Việt Nam.

Trong suốt hành trình dài, đội bóng chưa từng xuống hạng, luôn là niềm tự hào của người hâm mộ xứ Nghệ và là nơi sản sinh nhiều cầu thủ cho các đội tuyển quốc gia.

tuoitre.vn
Link bài gốc Copy link
https://tuoitre.vn/bia-sao-vang-la-nha-tai-tro-moi-cho-song-lam-nghe-an-20260514130356363.htm?gidzl=GwXyEWVCLdb6lda-1DfGUaAtUpePYLruLBSWRHZON2mCuNfh7OzHB5gsTZbBqbag2BP-RZHrN1vm1CDLSm

Tin liên quan

Tags:

#câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An #Bia Sao Vàng là nhà tài trợ mới cho Sông Lam Nghệ An #V-League 2025 - 2026

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Chưa có "phép màu" cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Chưa có "phép màu" cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Bước vào trận đấu với nhiều kỳ vọng sau những thay đổi trên băng ghế huấn luyện nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn chưa thể tìm lại niềm vui chiến thắng khi để thua Thể Công - Viettel với tỷ số 0-2.
Cầu thủ quê Hà Tĩnh giúp U17 Việt Nam thắng trận lịch sử là ai?

Cầu thủ quê Hà Tĩnh giúp U17 Việt Nam thắng trận lịch sử là ai?

Cầu thủ quê Hà Tĩnh Đậu Quang Hưng là người ghi bàn duy nhất giúp U17 Việt Nam thắng 1-0 U17 Yemen. Đây là chiến thắng đầu tiên sau 10 năm của U17 Việt Nam tại VCK U17 châu Á 2026, đồng thời mở ra cơ hội lớn dự U17 World Cup 2026 cho “Những chiến binh trẻ sao vàng”.
Những "bóng hồng" tranh tài giải vô địch karate khu vực miền Trung

Những "bóng hồng" tranh tài giải vô địch karate khu vực miền Trung

Giải vô địch các CLB karate quốc gia khu vực miền Trung lần thứ XII năm 2026 tổ chức tại Hà Tĩnh thu hút 350 VĐV, trong đó có 163 VĐV nữ tham gia tranh tài. Nhiều nữ VĐV sở hữu những đòn đánh đẹp mắt, uy lực, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.
Thử thách chờ đợi tân HLV trưởng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Thử thách chờ đợi tân HLV trưởng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

HLV Phan Như Thuật sẽ đồng hành cùng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh kể từ vòng 22 của mùa giải 2025/2026. Phía trước ông là những bài toán không hề dễ dàng. Điều này đòi hỏi ở khả năng cầm quân của ông cùng tinh thần quyết tâm cao của toàn đội.
Arsenal vào chung kết Champions League sau 20 năm

Arsenal vào chung kết Champions League sau 20 năm

Arsenal chính thức giành vé vào chung kết Champions League 2025/26 sau chiến thắng nghẹt thở trước Atlético Madrid. Đoàn quân của Mikel Arteta không chỉ chấm dứt 20 năm chờ đợi mà còn làm nên kỳ tích với chuỗi trận bất bại ấn tượng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!