Hà Tĩnh giành 4 huy chương tại giải đua thuyền Rowing và Canoeing quốc gia

(Baohatinh.vn) - Với 3 HCV, 1 HCĐ ở nội dung Rowing, đoàn thể thao Hà Tĩnh đã xếp vị trí thứ 5/19 đoàn tham dự Giải đua thuyền Rowing và Canoeing vô địch các tay chèo xuất sắc quốc gia năm 2026.

Giải đua thuyền Rowing và Canoeing vô địch các tay chèo xuất sắc quốc gia năm 2026 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng phối hợp Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam tổ chức từ ngày 11/3 đến ngày 24/3/2026 tại TP Đà Nẵng.

Giải thu hút 468 VĐV đến từ 19 tỉnh, thành phố, ngành trên toàn quốc tham gia tranh tài.

VĐV Nguyễn Văn Hiếu, Trần Trung Quân (đoàn Hà Tĩnh) giành HCV nội dung thuyền đôi mái chèo đôi nam hạng nặng.

Ở bộ môn Canoeing, các VĐV tranh tài 40 nội dung dành cho nam và nữ đối với thuyền Canoe và Kayak ở các cự ly 1.000m, 500m và 200m. Ở bộ môn Rowing, các tay chèo thi đấu 20 nội dung dành cho nam và nữ ở cự ly 2.000m.

Hà Tĩnh có 11 VĐV tham gia thi đấu ở bộ môn Rowing, giành 4 huy chương (3 HCV, 1 HCĐ), xếp vị trí thứ 5 toàn đoàn.

VĐV Nguyễn Văn Hiếu (đoàn Hà Tĩnh) giành HCV nội dung thuyền đơn mái chèo đôi nam hạng nặng.

Trong đó, 3 HCV thuộc về VĐV Nguyễn Văn Hiếu nội dung M1X (thuyền đơn mái chèo đôi nam hạng nặng); các VĐV Dư Thị Bông, Kiều Quỳnh Như nội dung LW2 (thuyền đôi mái chèo đơn nữ hạng nhẹ); các VĐV Nguyễn Văn Hiếu, Trần Trung Quân nội dung M2X (thuyền đôi mái chèo đôi nam hạng nặng).

1 HCĐ thuộc về các VĐV Dư Thị Bông, Lê Thị Phương nội dung W2(thuyền đôi mái chèo đơn nữ hạng nặng).

Giải Đua thuyền Rowing và Canoeing vô địch các tay chèo xuất sắc quốc gia năm 2026 là giải thể thao thành tích cao trong hệ thống thi đấu quốc gia. Giải đấu nhằm thúc đẩy việc phát triển phong trào tập luyện môn đua thuyền trong cả nước; tạo cơ hội cho các VĐV có điều kiện thi đấu, kiểm tra, đánh giá trình độ tập luyện và chọn VĐV bổ sung vào đội tuyển quốc gia, chuẩn bị lực lượng cho các giải đấu sắp tới.

Malaysia bị xử thua Việt Nam 0-3

Malaysia bị xử thua ở các trận thắng Việt Nam và Nepal ở vòng loại cuối Asian Cup 2027, do liên quan đến vụ 7 cầu thủ nhập tịch giả mạo hồ sơ.
Từ niềm đam mê, trải qua quá trình khổ luyện, nữ VĐV Trần Thị Thiên Hương (xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh) đã trưởng thành vượt bậc, giành được nhiều tấm huy chương và lọt vào đội tuyển bắn súng quốc gia.
Nếu Iran không thể tham dự World Cup 2026 vì bất ổn an ninh, điều lệ FIFA cho phép thay thế bằng đội khác thuộc khu vực châu Á hoặc một phương án hoàn toàn bất đắc dĩ.
Lá thăm vòng 1/8 Champions League tạo nên hai nhánh đấu trái ngược khi Liverpool được xem là có hành trình gian nan bậc nhất, còn Arsenal mở ra con đường dễ thở hơn tới Budapest.
Lễ hội đua thuyền truyền thống thôn Bến Hến của xã Đức Minh (Hà Tĩnh) là hoạt động văn hóa đặc sắc đầu xuân, thể hiện tinh thần đoàn kết cộng đồng, gửi gắm ước vọng mưa thuận gió hòa.
Các hoạt động thể thao mừng Đảng, mừng xuân tại các địa phương ở Hà Tĩnh không chỉ giúp tăng cường rèn luyện sức khỏe mà còn góp phần gắn kết tình cảm cộng đồng, tạo không khí hân hoan những ngày đầu năm mới.
Nhỏ bé nhưng đầy nội lực, Lê Thị Lam - chân chạy được mệnh danh là “ốc tiêu” của điền kinh Hà Tĩnh đã gây tiếng vang trong giới điền kinh Việt Nam năm 2025 khi giành tới 5 tấm huy chương trong 1 giải đấu, đồng thời có thêm nhiều thành tích ấn tượng tại các giải marathon phong trào.
Giữa ánh đèn rực sáng của sân vận động tại SEA Games 33, Nguyễn Trung Cường một mình băng băng về đích ở nội dung 3.000m vượt rào nam. Đó là khoảnh khắc của vinh quang, của một nhà vô địch Đông Nam Á. Và phía sau bước chạy mạnh mẽ ấy là cả một hành trình dài, bắt đầu từ ruộng đồng nghèo khó ở xã Kỳ Thượng.