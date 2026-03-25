Hà Tĩnh giành 4 huy chương tại giải đua thuyền Rowing và Canoeing quốc gia

(Baohatinh.vn) - Với 3 HCV, 1 HCĐ ở nội dung Rowing, đoàn thể thao Hà Tĩnh đã xếp vị trí thứ 5/19 đoàn tham dự Giải đua thuyền Rowing và Canoeing vô địch các tay chèo xuất sắc quốc gia năm 2026.
Giải đua thuyền Rowing và Canoeing vô địch các tay chèo xuất sắc quốc gia năm 2026 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng phối hợp Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam tổ chức từ ngày 11/3 đến ngày 24/3/2026 tại TP Đà Nẵng.
Giải thu hút 468 VĐV đến từ 19 tỉnh, thành phố, ngành trên toàn quốc tham gia tranh tài.
Ở bộ môn Canoeing, các VĐV tranh tài 40 nội dung dành cho nam và nữ đối với thuyền Canoe và Kayak ở các cự ly 1.000m, 500m và 200m. Ở bộ môn Rowing, các tay chèo thi đấu 20 nội dung dành cho nam và nữ ở cự ly 2.000m.
Hà Tĩnh có 11 VĐV tham gia thi đấu ở bộ môn Rowing, giành 4 huy chương (3 HCV, 1 HCĐ), xếp vị trí thứ 5 toàn đoàn.
Trong đó, 3 HCV thuộc về VĐV Nguyễn Văn Hiếu nội dung M1X (thuyền đơn mái chèo đôi nam hạng nặng); các VĐV Dư Thị Bông, Kiều Quỳnh Như nội dung LW2 (thuyền đôi mái chèo đơn nữ hạng nhẹ); các VĐV Nguyễn Văn Hiếu, Trần Trung Quân nội dung M2X (thuyền đôi mái chèo đôi nam hạng nặng).
1 HCĐ thuộc về các VĐV Dư Thị Bông, Lê Thị Phương nội dung W2(thuyền đôi mái chèo đơn nữ hạng nặng).
Giải Đua thuyền Rowing và Canoeing vô địch các tay chèo xuất sắc quốc gia năm 2026 là giải thể thao thành tích cao trong hệ thống thi đấu quốc gia. Giải đấu nhằm thúc đẩy việc phát triển phong trào tập luyện môn đua thuyền trong cả nước; tạo cơ hội cho các VĐV có điều kiện thi đấu, kiểm tra, đánh giá trình độ tập luyện và chọn VĐV bổ sung vào đội tuyển quốc gia, chuẩn bị lực lượng cho các giải đấu sắp tới.
