Sốc châu Á: Việt Nam là đại diện Đông Nam Á duy nhất dự World Cup U-17

Bóng đá Việt Nam đã tạo nên dấu mốc đáng nhớ tại Vòng chung kết U-17 châu Á 2026 khi trở thành đại diện duy nhất của Đông Nam Á giành vé tham dự vòng chung kết World Cup U-17.

Ở lượt trận cuối bảng C diễn ra ngày 14-5, đội tuyển U-17 Việt Nam đánh bại UAE với tỷ số 3-2 trong một trận đấu kịch tính để giành vé World Cup. Chiến thắng này giúp đội bóng trẻ Việt Nam có 6 điểm, vươn lên dẫn đầu bảng và chính thức góp mặt ở tứ kết.

Theo thể thức giải đấu, việc lọt vào nhóm 8 đội mạnh nhất châu Á cũng đồng nghĩa với chiếc vé tham dự Cúp thế giới U-17 năm 2026.

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam duy nhất ở Đông Nam Á giành vé chơi Cúp thế giới dành cho lứa tuổi dưới 17. Ảnh: TAFC.
Thành tích này càng đáng chú ý khi khu vực Đông Nam Á có tới 4 đội tham dự giải gồm Việt Nam, Indonesia, Thái Lan và Myanmar. Tuy nhiên, chỉ có Việt Nam vượt qua vòng bảng. Indonesia từng khởi đầu đầy hy vọng bằng chiến thắng Trung Quốc 1-0, nhưng hai thất bại liên tiếp trước Qatar và khiến họ chỉ xếp thứ ba và phải dừng bước.

Trong khi đó, Thái Lan và Myanmar sớm bị loại sau hai trận thua đầu tiên. Ở lượt cuối, hai đội hòa nhau, nhưng kết quả đó chỉ đủ giúp Thái Lan đứng trên Myanmar nhờ hiệu số tốt hơn, chứ không thể thay đổi cục diện.

Thầy trò HLV Cristiano Roland ghi dấu ấn lịch sử. Ảnh: TAFC.
Sau khi giành vé dự World Cup U-17, Việt Nam vẫn còn mục tiêu lớn tại U-17 châu Á. Đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Cristiano Roland là Úc ở vòng tứ kết, một thử thách khó khăn hơn. Dù vậy, với tinh thần đang lên cao, U-17 Việt Nam có quyền mơ về một hành trình xa hơn tại đấu trường châu lục.

Cũng cần biết thêm, các tuyển thủ trẻ Việt Nam mới vừa đánh bại U-17 Úc ở bán kết giải Đông Nam Á rồi sau đó lên ngôi vô địch.

Cầu thủ quê Hà Tĩnh Đậu Quang Hưng là người ghi bàn duy nhất giúp U17 Việt Nam thắng 1-0 U17 Yemen. Đây là chiến thắng đầu tiên sau 10 năm của U17 Việt Nam tại VCK U17 châu Á 2026, đồng thời mở ra cơ hội lớn dự U17 World Cup 2026 cho “Những chiến binh trẻ sao vàng”.
Giải vô địch các CLB karate quốc gia khu vực miền Trung lần thứ XII năm 2026 tổ chức tại Hà Tĩnh thu hút 350 VĐV, trong đó có 163 VĐV nữ tham gia tranh tài. Nhiều nữ VĐV sở hữu những đòn đánh đẹp mắt, uy lực, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.
HLV Phan Như Thuật sẽ đồng hành cùng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh kể từ vòng 22 của mùa giải 2025/2026. Phía trước ông là những bài toán không hề dễ dàng. Điều này đòi hỏi ở khả năng cầm quân của ông cùng tinh thần quyết tâm cao của toàn đội.
Arsenal chính thức giành vé vào chung kết Champions League 2025/26 sau chiến thắng nghẹt thở trước Atlético Madrid. Đoàn quân của Mikel Arteta không chỉ chấm dứt 20 năm chờ đợi mà còn làm nên kỳ tích với chuỗi trận bất bại ấn tượng.
