Bóng chuyền nam SEA V.League 2026 hôm nay: Việt Nam tranh vé chung kết với Indonesia

Đội tuyển nam Việt Nam giành vé vào bán kết với vị trí nhì bảng B sau chiến thắng 3-0 trước Myanmar và thất bại 1-3 trước Thái Lan.

Đội tuyển nam Việt Nam (áo đỏ) sẽ bước vào trận bán kết với quyết tâm cao

Trong khi đó, Indonesia thể hiện phong độ ấn tượng khi toàn thắng hai trận để đứng đầu bảng A và được đánh giá là một trong những ứng viên nặng ký cho chức vô địch.

Sở hữu lực lượng đồng đều cùng nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm quốc tế, Indonesia được đánh giá nhỉnh hơn ở màn so tài này.

Ở lần gặp nhau gần nhất tại SEA Games 33, đại diện "xứ vạn đảo" cũng là đội giành chiến thắng trước tuyển Việt Nam. Dẫu vậy, thầy trò HLV Federico Rampazzo vẫn có cơ sở để hy vọng tạo nên bất ngờ.

Những tín hiệu tích cực về lối chơi, đặc biệt là tinh thần thi đấu và khả năng phối hợp của các cầu thủ trong chiến thắng trước Myanmar, mang đến sự tự tin cho đội tuyển.

Nếu duy trì sự ổn định, hạn chế sai sót ở những thời điểm quyết định và phát huy hiệu quả của hàng chắn, Ngọc Thuân cùng các đồng đội hoàn toàn có thể tạo nên cuộc cạnh tranh sòng phẳng trước Indonesia.

Ở trận bán kết còn lại diễn ra lúc 15h00, Thái Lan sẽ đối đầu Campuchia. Với đẳng cấp và kinh nghiệm vượt trội, đội bóng "xứ chùa vàng" được đánh giá là ứng viên sáng giá cho tấm vé còn lại vào chung kết.