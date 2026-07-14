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Thể thao

Xuân Son ghi bàn, tuyển Việt Nam toàn thắng ở Hàn Quốc

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Nguyễn Xuân Son, Phạm Gia Hưng ghi bàn, tuyển Việt Nam thắng Gangwon FC 2-1 trong trận đấu tập cuối cùng tại Hàn Quốc chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026.

Chiều 13/7, tuyển Việt Nam bước vào trận đấu tập cuối cùng trong chuyến tập huấn tại Incheon (Hàn Quốc), gặp "quân xanh" Gangwon FC - đại diện đang thi đấu tại K-League 1.

Đây là đối thủ được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao nhất trong ba trận đấu tập của thầy trò HLV Kim Sang Sik tại Hàn Quốc. Trước cuộc so tài với tuyển Việt Nam, Gangwon FC cầm hòa đội đầu bảng FC Seoul tại vòng đấu gần nhất của K-League 1.

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Tuyển Việt Nam có trận đấu tập cuối cùng tại Hàn Quốc.

Ở trận đấu này, HLV Kim Sang Sik tiếp tục tận dụng tối đa cơ hội để rà soát lực lượng và hoàn thiện các phương án nhân sự trước thềm ASEAN Cup 2026.

Đáng chú ý, đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam phần lớn là các cầu thủ chủ chốt và được duy trì thi đấu sang khoảng 15 phút đầu hiệp hai trước khi Ban huấn luyện tiến hành thay toàn bộ đội hình nhằm đánh giá thêm các phương án dự phòng.

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Tuyển Việt Nam nhập cuộc tự tin.

Dù gặp đối thủ mạnh nhưng tuyển Việt Nam nhập cuộc chủ động và tạo ra nhiều cơ hội rõ nét. Ngay phút thứ 5, Nguyễn Xuân Son có pha dứt điểm sau tình huống phản công nhanh nhưng bóng đi vọt xà. Ít phút sau, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Hoàng Đức lần lượt thử vận may bằng những cú sút xa.

Phút 14, Gangwon FC được hưởng quả phạt đền và thực hiện thành công sau tình huống phạm lỗi trong vòng cấm, mở tỉ số trận đấu.

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Gangwon FC là đội mở tỉ số.

Sau bàn thua, các học trò của HLV Kim Sang Sik tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công. Phút 21, Nguyễn Quang Hải tung cú dứt điểm kỹ thuật nhưng bóng lại tìm đến xà ngang trong sự tiếc nuối.

Những nỗ lực của tuyển Việt Nam được đền đáp ở phút 28. Từ pha lên bóng bên cánh, Nguyễn Tài Lộc thực hiện đường tạt thuận lợi để Nguyễn Xuân Son băng vào dứt điểm, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

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Xuân Son gỡ hoà cho đội bóng áo đỏ.

Bước sang hiệp hai, sau khoảng 15 phút đầu giữ gần như nguyên vẹn đội hình, Ban huấn luyện tuyển Việt Nam lần lượt đưa nhóm cầu thủ còn lại vào sân nhằm tiếp tục kiểm nghiệm lực lượng.

Phút 62, Nguyễn Ngọc Mỹ có pha cứa lòng đẹp mắt bằng chân phải nhưng thủ môn Gangwon FC xuất sắc cản phá. Ba phút sau, tuyển Việt Nam có bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1. Từ nỗ lực đi bóng bên cánh phải của Văn Đô, bóng được đưa vào thuận lợi để Phạm Gia Hưng dứt điểm chính xác trong vòng cấm.

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Tuyển Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc 2-1.

Chiến thắng trước Gangwon FC giúp tuyển Việt Nam khép lại đợt tập huấn tại Hàn Quốc với những tín hiệu tích cực về chuyên môn. Sau gần ba tuần hội quân và ba trận đấu tập với các đối thủ có trình độ tăng dần, HLV Kim Sang Sik có thêm cơ sở để đánh giá phong độ, rà soát lực lượng và hoàn thiện những phương án chiến thuật trước khi bước vào ASEAN Cup 2026.

Theo kế hoạch, sáng 14/7, tuyển Việt Nam rời Incheon trở về Hà Nội, sau đó di chuyển lên Thái Nguyên vào ngày 17/7 để thi đấu trận giao hữu quốc tế với Myanmar vào ngày 18/7. Đây là màn tổng duyệt trước khi thầy trò HLV Kim Sang Sik bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch giải bóng đá khu vực.

Ảnh: VFF

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vietnamnet.vn
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Tags:

#HLV Kim Sang Sik #cầu thủ Nguyễn Xuân Son #ASEAN Cup 2026

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