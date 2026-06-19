10 trận hay nhất lượt đầu vòng bảng World Cup 2026

Dựa trên chất lượng chuyên môn, kịch tính, ý nghĩa và cảm xúc mà mỗi trận đấu mang lại, tạp chí Mỹ Sports Illustrated chọn ra 10 trận hấp dẫn nhất lượt đầu tiên vòng bảng World Cup 2026.

1. Anh 4-2 Croatia

Không nhiều người nghĩ trận đấu Anh - Croatia lại diễn ra cởi mở đến vậy. Trong hiệp một, tuyển Anh hai lần vượt lên nhờ cú đúp của Harry Kane, nhưng Croatia đều tìm được câu trả lời. Martin Baturina ghi tuyệt phẩm bằng cú sút uy lực từ ngoài cấm địa, trước khi Petar Musa gỡ 2-2 ngay trước giờ nghỉ. Ngay cả bàn gỡ của Musa cũng tới từ pha kiến tạo bằng đầu thể hiện khả năng quan sát tuyệt vời của Ivan Perisic.

Tiền vệ Jude Bellingham (số 10) mừng bàn nâng tỷ số lên 3-2 cho tuyển Anh trong trận gặp Croatia ở bảng L World Cup 2026 trên sân Arlington, bang Texas, gần thành phố Dallas, ngày 17/6/2026. Ảnh: AP

Đoàn quân Thomas Tuchel thể hiện bộ mặt khác hẳn so với thời Gareth Southgate. Mỗi lần lên bóng, họ đều tạo ra nguy hiểm và điều đó được thể hiện qua hai bàn thắng của Jude Bellingham và Marcus Rashford. Dù vậy, Kane vẫn chơi nổi bật nhất trận và đến phút cuối, anh còn lăn xả cứu thua cho "Tam Sư".

Thủ môn Croatia Dominik Livakovic thủng lưới 4 bàn, nhưng vẫn nhận được lời khen từ đối thủ Bellingham. Với 7 pha cứu thua, Livakovic đạt thành tích giống như hiện tượng Cape Verde Vozinha ở trận ra quân gặp Tây Ban Nha.

2. Hà Lan 2-2 Nhật Bản

Trận đấu trên sân Dallas tiêu biểu cho vẻ đẹp của World Cup. Hai đội sở hữu triết lý bóng đá khác nhau nhưng đều có tổ chức chiến thuật chặt chẽ, tạo nên cuộc đấu trí kéo dài suốt 90 phút. Hà Lan hai lần dẫn trước nhưng đều bị Nhật Bản gỡ hòa.

Nhật Bản hòa Hà Lan 2-2 ở trận ra quân bảng F World Cup 2026, trên sân Dallas ở Mỹ, ngày 15/6/2026. Ảnh: AP

Trận đấu không diễn ra theo nhịp lên xuống quen thuộc mà liên tục đổi chiều. Mỗi khi một đội giành được ưu thế, đội còn lại lập tức tìm ra cách đáp trả. Nhật Bản chơi lép vế trong hiệp một, nhưng lột xác sau giờ giải lao để tạo nên màn ngược dòng về thế trận ấn tượng.

Kết quả hòa 2-2 phản ánh đúng cục diện khi không đội nào đáng thất bại. Đây cũng là trận đấu được đánh giá cao nhất lượt mở màn nhờ sự cân bằng giữa chất lượng chuyên môn, kịch tính và yếu tố chiến thuật. Bàn ấn định tỷ số hòa của Nhật Bản cũng đặc biệt, khi cú đánh đầu của tiền đạo Koki Ogawa đập trúng người Daichi Kamada vào lưới. Bàn thắng đó lại được tính cho Kamada.

3. Iran 2-2 New Zealand

Ít người chờ đợi cuộc đối đầu giữa Iran và New Zealand sẽ trở thành một trong những trận hay nhất giải. Nhưng diễn biến lại cho thấy điều ngược lại. Trước trận, bầu không khí bị phủ bóng bởi những tranh cãi chính trị liên quan tới đội tuyển Iran. Tuy nhiên, mọi thứ nhanh chóng nhường chỗ cho bóng đá khi trận đấu bắt đầu.

Iran hai lần bị dẫn bàn nhưng đều tìm được cách gỡ hòa. Hai đội liên tục lên công về thủ trong thế trận cởi mở hiếm thấy. Trên khán đài sân SoFi, sự căng thẳng ban đầu dần biến thành bầu không khí cuồng nhiệt khi khán giả được chứng kiến màn rượt đuổi hấp dẫn kéo dài đến những phút cuối.

New Zealand kéo dài chuỗi bốn trận bất bại liên tiếp tại World Cup, còn Iran lần thứ ba trong bốn kỳ World Cup gần nhất tránh được thất bại ở trận ra quân. Quan trọng hơn, họ cùng tạo nên bất ngờ thú vị của lượt đầu.

4. Pháp 3-1 Senegal

Senegal từng gây địa chấn khi đánh bại Pháp ở World Cup 2002, và trong phần lớn thời gian trận đấu này, đại diện châu Phi khiến người hâm mộ Pháp lo ngại lịch sử có thể lặp lại.

Senegal chơi tự tin, giàu tốc độ và liên tục tạo sức ép lên hàng thủ đối phương. Tuy nhiên, khác biệt nằm ở Kylian Mbappe.

Mbappe ghi bàn mở tỷ số cho tuyển Pháp trong trận thắng Senegal 3-1 ở bảng I World Cup 2026 trên sân MetLife tại East Rutherford, bang New Jersey, gần New York, Mỹ ngày 16/6. Ảnh: AP

Tiền đạo đội trưởng Pháp không dứt điểm lần nào trong hiệp một, nhưng bùng nổ ở hiệp hai với hai bàn thắng. Nhờ đó, Pháp thắng 3-1, còn Mbappe trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử đội tuyển quốc gia.

Đây là trận đấu kết hợp giữa chất lượng kỹ thuật cao, tốc độ và màn trình diễn đẳng cấp của một ngôi sao lớn.

5. Brazil 1-1 Morocco

Một trận cầu được chờ đợi lượt đầu là màn so tài giữa hai đội tuyển thuộc top 10 thế giới, và họ đã không làm người hâm mộ trung lập thất vọng.

Brazil bước vào giải với vị thế ứng viên vô địch, nhưng Morocco không hề nhập cuộc với tâm thế cửa dưới. Đại diện châu Phi kiểm soát khu trung tuyến, liên tục gây sức ép và nhiều thời điểm khiến Brazil phải chạy theo bóng.

Tiền đạo Brazil Matheus Cunha tranh chấp bóng với tiền vệ Ayyoub Bouaddi của Morocco trong trận hòa 1-1 ở bảng C World Cup 2026 trên sân MetLife, East Rutherford, bang New Jersey, Mỹ ngày 13/6. Ảnh: AP

Tài năng 18 tuổi Ayyoub Bouaddi trở thành phát hiện lớn của trận đấu với màn trình diễn chững chạc trước dàn sao giàu kinh nghiệm bên phía Brazil. Ismael Saibari mở tỷ số bằng pha dứt điểm tinh tế sau đường chuyền đẳng cấp của Brahim Diaz.

Brazil chỉ thoát thua nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Vinicius Junior. Trong ngày đoàn quân của Carlo Ancelotti chơi dưới sức, ngôi sao Real Madrid ghi bàn gỡ hòa từ một tình huống xử lý đậm chất cá nhân. Tỷ số 1-1 có thể khiến Brazil thất vọng, nhưng với khán giả trung lập, đây là trận đấu giàu chất lượng và cân bằng ở lượt đầu World Cup 2026. Dù thiếu vài trụ cột, Morocco cho thấy họ có thể tiếp tục gây bất ngờ như khi vào bán kết kỳ trước.

6. Argentina 3-0 Algeria

Trước World Cup, nhiều người hoài nghi liệu Lionel Messi có còn đủ khả năng tạo khác biệt ở tuổi 39. Chấn thương cơ đùi sau ngay trước giải đấu càng khiến nhiều người lo ngại đây sẽ là lời chia tay buồn của siêu sao Argentina.

Tiền đạo Lionel Messi (số 10) dứt điểm trước sự truy cản của hậu vệ Rayan Ait-Nouri (số 15) bên phía Algeria trong trận đấu thuộc bảng J World Cup 2026 tại Kansas City, bang Missouri, Mỹ, ngày 16/6/2026. Ảnh: AP

Nhưng Messi đã đáp trả bằng cách hoàn hảo nhất. Anh ghi hat-trick giúp Argentina thắng Algeria 3-0 trong trận ra quân. Mỗi bàn thắng đều góp phần khẳng định đẳng cấp của cầu thủ từng tám lần giành Quả Bóng Vàng.

Argentina không thực sự áp đảo, nhưng các khoảnh khắc ngôi sao của Messi đã định đoạt trận đấu. Nhờ đó, anh cân bằng và phá nhiều kỷ lục World Cup. Chắc chắn thủ quân Argentina chưa muốn dừng lại.

7. Hàn Quốc 2-1 CH Czech

World Cup luôn hấp dẫn bởi những cuộc gặp gỡ giữa các trường phái bóng đá khác nhau, và trận Hàn Quốc gặp CH Czech là ví dụ điển hình. Đại diện châu Á và châu Âu liên tục điều chỉnh chiến thuật để đối phó lẫn nhau. Thế trận thay đổi nhiều lần khi hai đội tìm cách khai thác điểm yếu của đối thủ.

Trong khi CH Czech chỉ nguy hiểm ở các tình huống cố định, Hàn Quốc ghi được hai bàn đều từ bóng sống. Tiền vệ Hwang In-beom là nhân vật nổi bật nhất trận với màn trình diễn xuất sắc ở khu trung tuyến. Anh là nguồn cảm hứng cho chiến thắng 2-1, giúp Hàn Quốc tạo nên bất ngờ nhỏ của lượt mở màn.

8. Mỹ 4-1 Paraguay

Trong lịch sử World Cup, tuyển Mỹ chưa từng thắng đậm như vậy. Đội chủ nhà chơi thứ bóng đá giàu năng lượng, liên tục gây sức ép và ghi 4 bàn vào lưới Paraguay. Trận đấu có tổng cộng năm bàn thắng cùng nhiều pha phản công tốc độ.

Sau trận, tiền vệ Weston McKennie đáp trả những quan điểm cho rằng bóng đá nhàm chán tại Mỹ bằng câu nói: "Các bạn vừa được xem năm bàn thắng đấy thôi".

Nếu xét riêng về tính giải trí, đây có thể là trận đấu cuốn hút nhất lượt đầu. Dù vậy, thực lực hai đội sẽ được kiểm chứng ở những trận tiếp theo, khi Mỹ đối đầu Australia.

9. Australia 2-0 Thổ Nhĩ Kỳ

Yếu tố tạo nên sức hấp dẫn của trận đấu này nằm ở câu chuyện bên ngoài sân cỏ. Trước giờ bóng lăn, phía Thổ Nhĩ Kỳ nhiều lần khẳng định họ vượt trội Australia. Những phát biểu đó vô tình trở thành động lực cho thầy trò HLV Tony Popovic.

Australia đáp trả bằng màn trình diễn đầy quyết tâm và hiệu quả. Họ thắng 2-0 thuyết phục, biến trận đấu thành màn "trả đũa" đáng nhớ. Thổ Nhĩ Kỳ tạo ra nhiều cơ hội hơn, dứt điểm tới 30 lần mà không ghi nổi bàn nào.

10. Iraq 1-4 Na Uy

Tâm điểm của trận đấu là Erling Haaland, và tiền đạo Na Uy không làm người hâm mộ thất vọng khi ghi cú đúp và góp công lớn vào một bàn thắng khác. Trận ra mắt của tiền đạo Man City tại World Cup diễn ra gần như hoàn hảo, dù anh bỏ lỡ một cơ hội đối mặt để lập hat-trick.

Tuy nhiên, Iraq cũng góp phần tạo nên sức hấp dẫn khi chơi quả cảm. Đại diện châu Á thậm chí gỡ hòa trong hiệp một, khiến Na Uy phải trải qua thời gian khó khăn hơn dự kiến. Chỉ trong giai đoạn cuối, sức mạnh của Na Uy mới được thể hiện rõ bằng chuỗi bàn thắng để khép lại trận đấu với tỷ số 4-1.

Những trận đáng chú ý khác

Ngoài 10 trận kể trên, lượt đầu vòng bảng còn chứng kiến nhiều cuộc đối đầu đáng nhớ như Thụy Điển thắng Tunisia 5-1, Arab Saudi hòa Uruguay 1-1, Mexico thắng Nam Phi 2-0 trong trận đấu xuất hiện ba thẻ đỏ, hay Tây Ban Nha bị Cape Verde cầm hòa 0-0 dù tung ra tới 27 pha dứt điểm.

World Cup 2026 mới chỉ bắt đầu, nhưng lượt trận đầu tiên đã cho thấy giải đấu mở rộng lên 48 đội không hề thiếu những màn trình diễn chất lượng. Những bất ngờ từ các đội bị đánh giá thấp, cùng sự tỏa sáng của các ngôi sao như Messi, Mbappe hay Haaland, hứa hẹn mang đến một vòng bảng đầy hấp dẫn trong những ngày tới.

Theo Sports Illustrated