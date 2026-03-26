Asian Cup 2027 hoãn lễ bốc thăm.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) thông báo hoãn lễ bốc thăm vòng chung kết Asian Cup 2027, vốn dự kiến diễn ra vào ngày 11/4 tại Riyadh (Saudi Arabia).

Theo AFC, quyết định được đưa ra sau quá trình cân nhắc, với mục tiêu đảm bảo sự hiện diện đầy đủ và không bị gián đoạn của các bên liên quan trong buổi lễ. Đây được xem là yếu tố quan trọng để quá trình bốc thăm diễn ra trọn vẹn, đúng kế hoạch và đạt yêu cầu tổ chức.

Cơ quan điều hành bóng đá châu Á không nêu cụ thể lý do chi tiết, nhưng nhấn mạnh việc điều chỉnh thời gian là cần thiết trong bối cảnh hiện tại. AFC cũng cho biết các phương án tổ chức mới sẽ được công bố trong thời gian tới.

Trước đó, Ban tổ chức địa phương tại Saudi Arabia hoàn tất công tác chuẩn bị cho lễ bốc thăm theo kế hoạch ban đầu. AFC ghi nhận sự sẵn sàng của nước chủ nhà, đồng thời gửi lời cảm ơn tới các liên đoàn thành viên, người hâm mộ và các đối tác vì sự hợp tác và thông cảm.

Lễ bốc thăm Asian Cup 2027 là cột mốc quan trọng, xác định các bảng đấu của vòng chung kết. Việc hoãn sự kiện khiến lịch trình chuẩn bị của các đội tuyển có thể phải điều chỉnh, trong khi AFC cần thêm thời gian để hoàn tất các điều kiện tổ chức phù hợp.

Hiện tại, thời gian và địa điểm tổ chức mới vẫn chưa được công bố. AFC cho biết sẽ sớm cập nhật thông tin chính thức trong các thông báo tiếp theo.