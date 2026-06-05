AFF Cup 2026: Tuyển Việt Nam đón "viện binh" từ sự đồng hành của CLB Công an Hà Nội

ĐT Việt Nam sẽ có đội hình mạnh nhất dự AFF Cup 2026

Trong bối cảnh mùa giải V.League chưa kết thúc, VFF duy trì sự phối hợp chặt chẽ với các câu lạc bộ trên tinh thần hài hòa giữa lịch thi đấu của các CLB và nhiệm vụ của ĐTQG. Các phương án triệu tập và sử dụng cầu thủ được xây dựng linh hoạt, vừa đảm bảo quyền lợi của câu lạc bộ, vừa đáp ứng yêu cầu chuyên môn của đội tuyển, hướng tới mục tiêu chung của bóng đá Việt Nam.

Ngay từ ngày 20/5/2026, lãnh đạo VFF và lãnh đạo câu lạc bộ Công an Hà Nội đã có buổi làm việc để chuẩn bị cho kế hoạch chung. Theo đó, câu lạc bộ Công an Hà Nội khẳng định sẵn sàng phối hợp, tạo điều kiện và chia sẻ lực lượng cầu thủ khi được triệu tập, nhằm giúp ĐT Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất cho AFF Cup 2026.

Sự phối hợp và đồng hành chặt chẽ giữa VFF và các câu lạc bộ tiếp tục thể hiện tinh thần trách nhiệm chung đối với sự phát triển bóng đá Việt Nam. Điều này góp phần nâng cao sức mạnh ĐTQG và hướng tới mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup 2026.

CAHN cam kết sẽ tạo điều kiện cho Quang Hải và các đồng đội lên ĐTQG dự AFF Cup 2026

Theo lịch thi đấu, Công an Hà Nội sẽ chạm trán Adelaide United (Australia) ở trận play-off AFC Champions League Elite vào ngày 11/8. Trong khi đó, ĐT Việt Nam sẽ kết thúc vòng bảng AFF Cup 2026 bằng màn tiếp đón Campuchia trên sân nhà vào ngày 7/8. Với sự cam kết của đội bóng lực lượng vũ trang, VFF và HLV Kim Sang Sik có thể thở phào khi có trong tay đội hình tốt nhất cho AFF Cup sắp tới.