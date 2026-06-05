AFF Cup 2026: Tuyển Việt Nam đón "viện binh" từ sự đồng hành của CLB Công an Hà Nội

Sự phối hợp chặt chẽ giữa VFF và CLB Công an Hà Nội không chỉ tháo gỡ khó khăn về lịch thi đấu, mà còn bảo đảm cho đội tuyển Việt Nam sở hữu những quân bài tốt nhất trong chiến dịch bảo vệ ngôi vương AFF Cup 2026.
Trong bối cảnh mùa giải V.League chưa kết thúc, VFF duy trì sự phối hợp chặt chẽ với các câu lạc bộ trên tinh thần hài hòa giữa lịch thi đấu của các CLB và nhiệm vụ của ĐTQG. Các phương án triệu tập và sử dụng cầu thủ được xây dựng linh hoạt, vừa đảm bảo quyền lợi của câu lạc bộ, vừa đáp ứng yêu cầu chuyên môn của đội tuyển, hướng tới mục tiêu chung của bóng đá Việt Nam.
Ngay từ ngày 20/5/2026, lãnh đạo VFF và lãnh đạo câu lạc bộ Công an Hà Nội đã có buổi làm việc để chuẩn bị cho kế hoạch chung. Theo đó, câu lạc bộ Công an Hà Nội khẳng định sẵn sàng phối hợp, tạo điều kiện và chia sẻ lực lượng cầu thủ khi được triệu tập, nhằm giúp ĐT Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất cho AFF Cup 2026.
Sự phối hợp và đồng hành chặt chẽ giữa VFF và các câu lạc bộ tiếp tục thể hiện tinh thần trách nhiệm chung đối với sự phát triển bóng đá Việt Nam. Điều này góp phần nâng cao sức mạnh ĐTQG và hướng tới mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup 2026.
Theo lịch thi đấu, Công an Hà Nội sẽ chạm trán Adelaide United (Australia) ở trận play-off AFC Champions League Elite vào ngày 11/8. Trong khi đó, ĐT Việt Nam sẽ kết thúc vòng bảng AFF Cup 2026 bằng màn tiếp đón Campuchia trên sân nhà vào ngày 7/8. Với sự cam kết của đội bóng lực lượng vũ trang, VFF và HLV Kim Sang Sik có thể thở phào khi có trong tay đội hình tốt nhất cho AFF Cup sắp tới.
Chỉ còn ít ngày trước khi World Cup 2026 khởi tranh, siêu máy tính của Opta đã công bố những dự đoán đáng chú ý về đội tuyển có khả năng nâng cao chiếc cúp vàng danh giá. Sau 10.000 lần mô phỏng toàn bộ giải đấu, Tây Ban Nha được đánh giá là ứng viên số một cho chức vô địch.
Giới chức Mỹ mở cuộc điều tra về chính sách giá vé World Cup 2026, trong bối cảnh FIFA bị cáo buộc áp dụng cơ chế tăng giá bất hợp lý và có thể buộc phải hoàn tiền cho người hâm mộ nếu vi phạm được xác định.
Ngày 31/5, HLV trưởng đội tuyển Algeria Vladimir Petkovic đã công bố danh sách 26 cầu thủ tham dự World Cup 2026, trong đó đáng chú ý có tiền vệ tấn công gốc Việt Ibrahim Maza – một trong những tài năng trẻ được kỳ vọng nhất của bóng đá Algeria hiện nay.
PSG đã giành chiến thắng 4-3 trước Arsenal trong loạt suất lưu cân não sau khi hai đội trải qua 120 phút bất phân thắng bại với tỉ số 1-1. Đội bóng nước Pháp đã bảo vệ thành công ngôi vô địch Champions League.
World Cup 2026 là kỳ World Cup lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển và 104 trận đấu. Tuy nhiên, niềm vui của người hâm mộ Việt Nam sẽ bị thử thách bởi phần lớn các trận diễn ra vào đêm khuya hoặc rạng sáng do chênh lệch múi giờ.
Ngày 30/11/2022, chỉ một ngày sau khi đội tuyển Mỹ vượt qua vòng bảng World Cup tại Qatar, ChatGPT chính thức ra mắt thế giới. Khi ấy, rất ít người nhận ra bóng đá – môn thể thao giàu cảm xúc và bất định bậc nhất hành tinh – vừa bước vào thời khắc giao thoa với một kỷ nguyên mới của thuật toán và trí tuệ nhân tạo (AI).
Tottenham vừa chính thức trụ hạng Premier League theo kịch bản nghẹt thở, nhưng đội bóng Bắc London đã nhanh chóng bắt tay vào công cuộc tái thiết lực lượng cho mùa giải mới. Theo nhiều nguồn tin tại Anh, Spurs đã đạt thỏa thuận nguyên tắc để chiêu mộ hậu vệ kỳ cựu Andy Robertson.