Đội tuyển Việt Nam thắng 10 trận liên tiếp trước các đối thủ Đông Nam Á

Chuỗi kỷ lục này bắt đầu sau trận hòa 1-1 trước Philippines tại vòng bảng ASEAN Cup 2024. Đội tuyển thắng Myanmar 5-0 tại vòng bảng ngày 21/12/2024, sau đó lần lượt hạ Singapore 2-0, 3-1 ở bán kết và Thái Lan 2-1, 3-2 ở chung kết để đăng quang ASEAN Cup 2024.

Việt Nam tiếp tục thể hiện sự vượt trội trước các đối thủ trong khu vực khi thắng Campuchia 2-1 trong trận giao hữu, hạ Lào 5-0 rồi 2-0, xen giữa đó là chiến thắng Malaysia 3-1 ở vòng loại Asian Cup 2027 hôm 31/3. Trong chuỗi 10 trận thắng này, đội tuyển ghi 30 bàn, thủng lưới 6 lần.

Đội tuyển Việt Nam mừng bàn mở tỷ số trong trận gặp Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 trên sân Thiên Trường, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, tối 31/3/2026. Ảnh: Đức Đồng

Trên sân Thiên Trường, Việt Nam chơi trận thuyết phục để khép lại vòng loại Asian Cup 2027. Ba bàn của đội tuyển đều đến từ các pha không chiến. Phút 6, từ quả phạt góc bên cánh phải của Trương Tiến Anh, đội trưởng Đỗ Duy Mạnh bật cao đánh đầu mở tỷ số. Sang hiệp hai, Việt Nam tiếp tục khai thác hiệu quả các tình huống tạt bóng. Phút 51, Nguyễn Hai Long chọc khe để Đỗ Hoàng Hên thoát xuống sát biên phải rồi tạt vào cho Nguyễn Xuân Son đánh đầu cắt mặt ở góc gần, nâng tỷ số lên 2-0. Tám phút sau, vẫn từ một quả tạt của Tiến Anh bên cánh phải, Xuân Son bật cao đánh đầu vào góc xa, hoàn tất cú đúp. Malaysia gỡ lại được một bàn, nhưng không xoay chuyển được cục diện.

Thành tích của thầy trò Kim Sang-sik cân bằng kỷ lục Đông Nam Á do Myanmar lập giai đoạn 1966-1968. Khi đó, Myanmar cũng thắng liên tiếp 10 trận khi gặp những đối thủ trong khu vực, ghi 24 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần.

Chuỗi thắng dài nhất của Indonesia trước các đối thủ Đông Nam Á là 9 trận, thời 1968-1969. Trong khi đó, mạch thắng của Thái Lan chỉ dừng ở 6 trận năm 1993.

Nếu tính cả những đội tuyển ngoài khu vực, thầy trò Kim đã thắng 13 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, một kỷ lục Đông Nam Á. Những đội có thành tích tốt thứ hai là Indonesia, Thái Lan và Singapore với chuỗi 9 trận thắng.

Chiến thắng tối 31/3 là lần thứ 17 Việt Nam hạ Malaysia ở cấp đội tuyển quốc gia, kể từ khi hội nhập trở lại bóng đá quốc tế. Không có đội nào thua Việt Nam nhiều hơn thế. Đối thủ đứng kế tiếp là Lào với 15 trận thua.

Đoàn quân của Kim cũng lập cột mốc 10 trận thắng sân nhà liên tiếp. Đội gần nhất thoát thua trên đất Việt Nam là Ấn Độ với tỷ số 1-1 trong trận giao hữu ngày 12/10/2024.

Dưới trướng HLV Kim, Việt Nam đã chơi 21 trận, thắng 16, hòa 2 và thua 3. Tỷ lệ thắng của ông sau trận đấu ở Thiên Trường được cải thiện từ 75% lên 76%. Trong những HLV đã dẫn đội tuyển từ ba trận trở lên, ông Kim có tỷ lệ thắng cao nhất. Tỷ lệ thắng của HLV Park Hang-seo với đội tuyển chỉ là 47%.

Dù vậy, dưới thời HLV 49 tuổi, Việt Nam mới gặp sáu đối thủ ngoài Đông Nam Á. Do đã giành suất dự Asian Cup 2027, đội tuyển sẽ được so tài với nhiều đối thủ hàng đầu khu vực. Khi đó, HLV Kim sẽ có thêm cơ hội thể hiện năng lực.