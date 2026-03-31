Xuân Son lập cú đúp giúp tuyển Việt Nam hạ Malaysia

Sau khi chứng kiến đồng đội nhận thất bại ở lượt đi, Nguyễn Xuân Son đã đăng dòng trạng thái ngắn gọn "31/3/2026" để thể hiện quyết tâm lấy lại món nợ đã vay tại Bukit Jalil.

Nói được làm được, tiền đạo số 12 tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, đều từ những cú đánh đầu dũng mãnh, giúp tuyển Việt Nam giành chiến thắng 3-1 trong màn tái đấu tại sân Thiên Trường. Một ngôi sao nhập tịch khác là Đỗ Hoàng Hên cũng ghi dấu ấn với đường kiến tạo để Xuân Son lập công. Bàn thắng còn lại của "Những chiến binh sao vàng" được ghi bởi đội trưởng Đỗ Duy Mạnh, cũng bằng một tình huống không chiến.

Vòng loại Asian Cup 2027 khép lại với ngôi nhất bảng dành cho tuyển Việt Nam, đi kèm với đó là tấm vé đến Saudi Arabia vào tháng 1 năm sau.

Ngay phút thứ 2, Malaysia đã có cơ hội. Số 21, Dion Cools, người đang thi đấu tại Nhật Bản cho Cerezo Osaka, tung cú cứa lòng đưa bóng đi chệch khung thành của Nguyễn Filip trong gang tấc.

Chỉ 4 phút sau, tuyển Việt Nam đã có câu trả lời. Từ tình huống phạt góc, Đỗ Duy Mạnh bật cao hơn hai cầu thủ Malaysia, trước khi tung cú đánh đầu dũng mãnh, hạ gục thủ thành Syihan Hazmi.

Phút 24, khung thành Malaysia lại chao đảo. Nguyễn Hoàng Đức tung cú sút đầy uy lực từ khoảng cách 30m, bóng dường như khẽ chạm chân một hậu vệ áo vàng rồi đổi hướng, đi trúng xà.

7 phút sau, đến lượt Hoàng Hên uy hiếp khung thành đội khách bằng pha dứt điểm một chạm kỹ thuật bằng chân trái, buộc thủ môn phải bay người hết cỡ để cản phá. Tân binh của tuyển Việt Nam đang khát khao ghi bàn ở lần thứ 2 đá chính.

Phút 43, Xuân Son có tình huống đáng chú ý đầu tiên, sau quãng thời gian dài bị các hậu vệ Malaysia kèm chặt. Nỗ lực ra chân từ ngoài vùng cấm của chân sút đang khoác áo CLB Nam Định khiến Hazmi phải mất hai nhịp mới có thể làm chủ tình hình.

Hiệp một khép lại với thế chủ động thuộc về tuyển Việt Nam. Malaysia quyết tâm, nhưng chỉ gây chút sóng gió cho khung thành của Nguyễn Filip trong vài phút đầu, trước khi bị đẩy lùi sâu về phần sân nhà.

Sau quãng thời gian dài chờ đợi, bộ đôi Xuân Son, Hoàng Hên đã ghi dấu ấn đầu tiên trong màu áo tuyển Việt Nam. Số 9 thoát xuống đáy biên, trước khi treo bóng vừa tầm cho đồng đội cũ ở CLB Nam Định đánh đầu cận thành, nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 51.

Chỉ 8 phút sau, Xuân Son lại ghi tên lên bảng tỷ số, tiếp tục bằng một pha đánh đầu. Công đầu thuộc về Trương Tiến Anh với quả tạt như đặt từ cánh phải.

Phải đến phút 77, tuyển Malaysia mới tìm được đường vào mành lưới chủ nhà. Sau tình huống Đoàn Văn Hậu phạm lỗi trong vùng cấm, Endrick bình tĩnh tung cú đặt lòng từ chấm phạt đền, rút ngắn tỷ số còn 1-3 cho "Hổ Malay".

Những phút cuối, Xuân Son bị đau và phải rời sân. Tuyển Việt Nam giảm nhịp độ, tạo cơ hội cho Malaysia vùng lên. Dù vậy, một mình Faisal Halim là không đủ để tạo khác biệt trước hàng phòng ngự chắc chắn của đội chủ nhà.

Trận đấu khép lại với chiến thắng thuyết phục dành cho thầy trò HLV Kim Sang-sik. Nhà cầm quân người Hàn Quốc chỉ còn kém kỷ lục bất bại của người tiền nhiệm Park Hang-seo đúng một trận không thua nữa (17 so với 18).