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Thế giới

Venezuela kêu gọi Anh trả 30 tấn vàng để khắc phục hậu quả động đất

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Lãnh đạo Venezuela đề nghị Anh giải phóng khoảng 30 tấn vàng đang bị phong tỏa theo lệnh trừng phạt, nhằm khắc phục hậu quả sau động đất kép.

"Tôi đã quyết định gửi thư tới Vua Charles III nhằm đề nghị giải phóng số vàng đang lưu giữ tại Ngân hàng Anh. Số vàng này thuộc về người dân Venezuela. Chúng tôi cần chúng để ứng phó hậu quả động đất", Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez cho biết.

Đầu năm 2019, chính phủ Anh cùng hàng chục quốc gia ủng hộ thủ lĩnh đối lập Venezuela Juan Guaido, sau khi ông tự xưng là lãnh đạo lâm thời và cáo buộc Tổng thống Nicolas Maduro gian lận trong cuộc bầu cử năm 2018. Vào thời điểm đó, ông Guaido đề nghị Ngân hàng Anh ngăn chặn chính phủ Venezuela tiếp cận số vàng đang lưu trữ tại đây.

Ngân hàng Trung ương Venezuela sau đó kiện Ngân hàng Anh, song đến nay vẫn chưa thể giành lại số tài sản này.

Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez tại cuộc họp báo ở Caracas ngày 2/7. Ảnh: AFP
Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez tại cuộc họp báo ở Caracas ngày 2/7. Ảnh: AFP

Trận động đất kép xảy ra tại Venezuela cuối tháng trước đã làm hơn 3.800 người thiệt mạng, san phẳng hàng loạt khu dân cư, khiến hàng nghìn người mất nhà cửa. Đây là một trong những thảm họa động đất nghiêm trọng nhất ở khu vực Mỹ Latin.

Tại bang La Guaira, khu vực chịu tàn phá nặng nề nhất, các gia đình vẫn tiếp tục đào bới để tìm kiếm thi thể người thân trong đống đổ nát.

Liên Hợp Quốc hôm 8/7 đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp để quyên góp gần 300 triệu USD cho hoạt động cứu trợ động đất ở Venezuela trong vòng 6 tháng. Giới chức Venezuela cùng ngày kêu gọi giải phóng tài sản bị đóng băng của nước này để giúp huy động nguồn tiền cho quá trình phục hồi.

"Chúng tôi kêu gọi tất cả quốc gia đang giữ tài sản bị phong tỏa thuộc về Venezuela, hãy khởi động kế hoạch giải phóng để chúng có thể được sử dụng cho nỗ lực khắc phục hậu quả. Có những tài sản thuộc về nhà nước Venezuela ở nhiều nơi trên thế giới đã bị đóng băng do các lệnh trừng phạt bất hợp pháp", Ngoại trưởng Yvan Gil phát biểu tại cuộc họp của Liên Hợp Quốc.

Hàng viện trợ nhân đạo tập trung tại một cơ sở tại bang La Guaira ngày 30/6. Ảnh: AFP
Hàng viện trợ nhân đạo tập trung tại một cơ sở tại bang La Guaira ngày 30/6. Ảnh: AFP

Chính phủ Mỹ đã dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt kinh tế đối với Venezuela trong vòng 4 tháng để tạo điều kiện cho hoạt động cứu trợ. Mỹ áp đặt trừng phạt kinh tế sâu rộng đối với Venezuela, đặc biệt từ năm 2019, nhằm gây sức ép lên chính phủ Tổng thống Maduro.

Liên Hợp Quốc ước tính thảm họa địa chấn đã gây thiệt hại 6,7 tỷ USD, tương đương 6% GDP của Venezuela. Sân bay quốc tế phục vụ thủ đô Caracas cũng bị hư hại và vẫn đóng cửa đối với các chuyến bay thương mại.

vnexpress.net
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#Venezuela #động đất #Venezuela kêu gọi Anh trả 30 tấn vàng

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