Hàn Quốc có nữ Thủ tướng thứ hai trong lịch sử

Tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong-sook. (Ảnh: https://biz.chosun.com/)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 30/6, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã ký quyết định phê chuẩn bổ nhiệm bà Han Sung Sook làm Thủ tướng, ngay sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết phê chuẩn nhân sự này. Bà Han chính thức nhậm chức từ ngày 1/7, trở thành Thủ tướng thứ 50 trong lịch sử Hàn Quốc, đồng thời là người đứng đầu Chính phủ thứ hai dưới thời Tổng thống Lee Jae Myung.

Nghị quyết phê chuẩn được Quốc hội thông qua với 166 phiếu thuận và một phiếu không hợp lệ trong tổng số 167 nghị sĩ tham gia bỏ phiếu. Đáng chú ý, các nghị sĩ thuộc đảng đối lập Đảng Quyền lực Quốc dân đã đồng loạt tẩy chay cuộc bỏ phiếu nhằm phản đối quy trình phê chuẩn nhân sự lần này.

Người phát ngôn cấp cao của Phủ Tổng thống, bà Kang Yoo Jung, xác nhận Tổng thống Lee Jae Myung đã ký quyết định bổ nhiệm ngay sau khi Quốc hội hoàn tất thủ tục thông qua.

Bà Han Sung Sook là nữ Thủ tướng thứ hai trong lịch sử Hàn Quốc, tiếp nối dấu ấn của bà Han Myeong Sook - người đã trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của nước này từ năm 2006.