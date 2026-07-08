Gần 900 con rắn sổng chuồng vì mưa lũ tại Trung Quốc

Khoảng 800-900 con rắn, trong đó có rắn hổ mang, đã thoát khỏi một trang trại bị nước lũ cuốn phá tại miền Nam Trung Quốc, khiến giới chức phải triển khai lực lượng xử lý.
Theo Global Times, sự việc xảy ra hôm 6/7 tại một trang trại nuôi rắn ở làng Đặng Vu, thị trấn Vân Biểu, thành phố Hoành Châu, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Trang trại bị nước lũ phá hỏng trong đợt mưa lớn nghiêm trọng những ngày qua.
Thống kê sơ bộ của chính quyền địa phương cho thấy khoảng 800-900 con rắn đã thoát ra ngoài và phân tán theo dòng nước. Số rắn sổng chuồng gồm rắn hổ mang, rắn ráo trâu, rắn nước không độc.
Những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy rắn xuất hiện trong dòng nước lũ, trên các vật thể trôi nổi và gần khu dân cư. Một số người dân tìm cách bắt rắn bằng lưới và các dụng cụ khác.
Ít nhất một người dân được cho là đã bị rắn cắn và phải đưa đi điều trị. Chính quyền thành phố Hoành Châu đã điều động lực lượng cứu hộ tới hiện trường để xử lý tình hình, đồng thời cảnh báo những người không có kinh nghiệm không tự ý bắt rắn.
Sự cố xảy ra trong bối cảnh Quảng Tây đang hứng chịu đợt mưa lũ nghiêm trọng do ảnh hưởng của bão Maysak. Mưa lớn kéo dài khiến nhiều sông vượt mức cảnh báo, hồ chứa gặp sự cố và nhiều khu dân cư bị ngập.
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