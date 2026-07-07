Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Thế giới

Vỡ hồ chứa, Nam Ninh báo động lũ lớn nhất lịch sử

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Thành phố Nam Ninh (Trung Quốc) đã nâng mức ứng phó khẩn cấp lên cấp cao nhất sau sự cố vỡ hồ chứa do ảnh hưởng bão Maysak.

Ngày 6/7, mưa lớn kéo dài sau bão Maysak đã làm vỡ một hồ chứa ở miền nam Trung Quốc và đe dọa nhiều hồ chứa khác, buộc hàng trăm người phải sơ tán, theo tờ South China Morning Post.

Giới chức Trung Quốc đã kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, đồng thời triển khai các hoạt động cứu hộ và sơ tán khi bão Maysak được dự báo sẽ tiếp tục gây ra thời tiết xấu.

Theo thông báo của chính quyền thành phố Nam Ninh, thủ phủ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, nhiều hồ chứa tại thành phố Hoành Châu và huyện Tân Dương đã xuất hiện tình trạng vỡ đập và ngập lụt.

1783374639146-271483259134265892-8052700240447578656-d096ba41d371ba6cc7ccdae9f3870f93.jpg
Ảnh chụp từ UAV cho thấy tình trạng ngập lụt sau trận mưa lớn do bão Maysak gây ra ở thành phố Hoành Châu, khu tự trị Choang Quảng Tây, Trung Quốc, ngày 6/7. Ảnh: Reuters.
Ảnh chụp từ UAV cho thấy tình trạng ngập lụt sau trận mưa lớn do bão Maysak gây ra ở thành phố Hoành Châu, khu tự trị Choang Quảng Tây, Trung Quốc, ngày 6/7. Ảnh: Reuters.

Các cơ quan chức năng đã thành lập các đội cứu hộ và sơ tán, đồng thời khuyến cáo người dân tránh xa các khu vực bị ảnh hưởng, các con sông và vùng trũng thấp.

Khoảng 11h sáng thứ 6/7 (giờ địa phương), hai đoạn thân đập của hồ chứa Liulan tại Hoành Châu đã bị vỡ. Vụ vỡ đập tạo ra một khoảng hở dài khoảng 50 m, khiến một lượng nước khổng lồ đổ ập xuống hạ lưu. Hồ chứa Liulan được hoàn thành năm 1960, có sức chứa khoảng 95,5 triệu m³ nước và cung cấp nước tưới cho 40 ngôi làng thuộc 4 thị trấn.

Một đoạn video trên mạng xã hội cho thấy dòng nước đục ngầu cuốn ngập các cánh đồng và cột điện. Ở phía xa, một số người đứng trên mái nhà vẫy tay cầu cứu.

Một đoạn video khác ghi lại cảnh một người đàn ông được máy bay không người lái cứu hộ kéo khỏi dòng nước lũ bằng một sợi dây buộc quanh eo.

Các hãng truyền thông dẫn lời nhân viên hồ chứa cho biết hơn 300 người trong khu vực đã di chuyển lên nơi cao và hiện chưa có báo cáo về thương vong.

Ngay sau khi xảy ra sự cố vỡ đập, ban quản lý hồ chứa đã phát cảnh báo tới người dân ở hạ lưu và thông báo cho chính quyền thành phố.

Chính quyền Nam Ninh đã nâng mức ứng phó khẩn cấp về lũ lụt từ cấp III lên cấp I, mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo bốn cấp. Giới chức cho biết quyết định này được đưa ra do "mưa cực lớn, mực nước dâng nhanh và tình hình nguy cấp tại một hồ chứa".

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc đã phân bổ 100 triệu nhân dân tệ (khoảng 14,7 triệu USD) để phục vụ công tác cứu trợ và tái thiết sau bão, tập trung vào việc khôi phục các tuyến đường, công trình thủy lợi, trường học và bệnh viện bị hư hại.

Maysak, cơn bão đầu tiên đổ bộ vào đất liền Trung Quốc trong năm nay, đã đổ bộ vào tỉnh đảo Hải Nam hôm 4/7, khiến các chuyến bay và tuyến phà phải tạm dừng hoạt động.

znews.vn
Link bài gốc Copy link
https://znews.vn/vo-ho-chua-nam-ninh-bao-dong-lu-lon-nhat-lich-su-post1666842.html

Tin liên quan

Tags:

#Vỡ hồ chứa #lũ lớn nhất lịch sử #sự cố vỡ hồ chứa

Chủ đề Thế giới ngày qua

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Indonesia: Hỏa hoạn nghiêm trọng tại bãi rác, hơn 100 người nhập viện

Indonesia: Hỏa hoạn nghiêm trọng tại bãi rác, hơn 100 người nhập viện

Đám cháy bùng phát tại một bãi rác ở huyện Tangerang, tỉnh Banten của Indonesia, từ sáng 30/6 vẫn đang tiếp tục lan rộng trên diện tích hàng chục ha, gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và buộc chính quyền địa phương phải ban bố tình trạng khẩn cấp.
Nhiều nước khẩn cấp sơ tán công dân khỏi Nam Phi

Nhiều nước khẩn cấp sơ tán công dân khỏi Nam Phi

Tại Pretoria, làn sóng biểu tình bạo lực và các hành vi thù địch nhằm vào người nhập cư tại Nam Phi đang buộc nhiều quốc gia châu Phi khẩn cấp triển khai các chiến dịch hồi hương công dân trong bối cảnh tình hình an ninh tiếp tục diễn biến phức tạp.
Hàn Quốc có nữ Thủ tướng thứ hai trong lịch sử

Hàn Quốc có nữ Thủ tướng thứ hai trong lịch sử

Hàn Quốc vừa ghi thêm một dấu mốc lịch sử khi bà Han Sung Sook chính thức trở thành nữ Thủ tướng thứ hai của đất nước này, sau gần hai thập kỷ kể từ khi người phụ nữ đầu tiên đảm nhận cương vị đó.
Động đất tại Venezuela: Cảng biển quan trọng La Guaira hoạt động trở lại

Động đất tại Venezuela: Cảng biển quan trọng La Guaira hoạt động trở lại

Ngày 29/6, Quân đội Mỹ thông báo cảng biển quan trọng La Guaira của Venezuela đã hoạt động trở lại nhằm đẩy nhanh quá trình tiếp nhận hàng viện trợ, trong bối cảnh số người thiệt mạng do 2 trận động đất mạnh liên tiếp tuần trước đã vượt 1.700 người và vẫn còn hàng chục nghìn người mất tích.
Tấn công bạo lực tiếp diễn tại các tỉnh cực Nam Thái Lan

Tấn công bạo lực tiếp diễn tại các tỉnh cực Nam Thái Lan

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, tình hình an ninh tại các tỉnh cực Nam của Thái Lan tiếp tục diễn biến phức tạp khi 2 du khách người Malaysia bị thương trong một vụ nổ bom ven đường ở tỉnh Narathiwat, chỉ ít ngày sau loạt vụ tấn công nhằm vào các trạm xăng và cơ sở hạ tầng tại khu vực này.
Doanh thu từ kênh đào Suez của Ai Cập tăng mạnh

Doanh thu từ kênh đào Suez của Ai Cập tăng mạnh

Lãnh đạo Ban quản lý kênh đào Suez của Ai Cập cho biết doanh thu từ kênh đào Suez trong năm tài khóa 2025-2026 tăng rất mạnh, đạt 4,67 tỷ USD. Nguyên nhân là bởi lượng tàu và hàng hóa lưu thông qua tuyến Biển Đỏ gia tăng.
Mỹ tiếp tục không kích Iran

Mỹ tiếp tục không kích Iran

Quân đội Mỹ cho biết đã tiến hành thêm các cuộc tấn công vào 'nhiều mục tiêu' ở Iran nhằm đáp trả cuộc tấn công bằng UAV vào một con tàu gần Hormuz.
Các nước Vùng Vịnh kêu gọi đảm bảo an toàn qua eo biển Hormuz

Các nước Vùng Vịnh kêu gọi đảm bảo an toàn qua eo biển Hormuz

Ngoại trưởng Ai Cập, Bahrain và Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo đảm an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh Mỹ đã tiến hành không kích các mục tiêu quân sự của Iran sau khi cáo buộc Tehran tấn công một tàu hàng đang lưu thông qua eo biển Hormuz bằng thiết bị bay không người lái.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!