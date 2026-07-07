Vỡ hồ chứa, Nam Ninh báo động lũ lớn nhất lịch sử

Ngày 6/7, mưa lớn kéo dài sau bão Maysak đã làm vỡ một hồ chứa ở miền nam Trung Quốc và đe dọa nhiều hồ chứa khác, buộc hàng trăm người phải sơ tán, theo tờ South China Morning Post.

Giới chức Trung Quốc đã kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, đồng thời triển khai các hoạt động cứu hộ và sơ tán khi bão Maysak được dự báo sẽ tiếp tục gây ra thời tiết xấu.

Theo thông báo của chính quyền thành phố Nam Ninh, thủ phủ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, nhiều hồ chứa tại thành phố Hoành Châu và huyện Tân Dương đã xuất hiện tình trạng vỡ đập và ngập lụt.

Ảnh chụp từ UAV cho thấy tình trạng ngập lụt sau trận mưa lớn do bão Maysak gây ra ở thành phố Hoành Châu, khu tự trị Choang Quảng Tây, Trung Quốc, ngày 6/7. Ảnh: Reuters.

Các cơ quan chức năng đã thành lập các đội cứu hộ và sơ tán, đồng thời khuyến cáo người dân tránh xa các khu vực bị ảnh hưởng, các con sông và vùng trũng thấp.

Khoảng 11h sáng thứ 6/7 (giờ địa phương), hai đoạn thân đập của hồ chứa Liulan tại Hoành Châu đã bị vỡ. Vụ vỡ đập tạo ra một khoảng hở dài khoảng 50 m, khiến một lượng nước khổng lồ đổ ập xuống hạ lưu. Hồ chứa Liulan được hoàn thành năm 1960, có sức chứa khoảng 95,5 triệu m³ nước và cung cấp nước tưới cho 40 ngôi làng thuộc 4 thị trấn.

Một đoạn video trên mạng xã hội cho thấy dòng nước đục ngầu cuốn ngập các cánh đồng và cột điện. Ở phía xa, một số người đứng trên mái nhà vẫy tay cầu cứu.

Một đoạn video khác ghi lại cảnh một người đàn ông được máy bay không người lái cứu hộ kéo khỏi dòng nước lũ bằng một sợi dây buộc quanh eo.

Các hãng truyền thông dẫn lời nhân viên hồ chứa cho biết hơn 300 người trong khu vực đã di chuyển lên nơi cao và hiện chưa có báo cáo về thương vong.

Ngay sau khi xảy ra sự cố vỡ đập, ban quản lý hồ chứa đã phát cảnh báo tới người dân ở hạ lưu và thông báo cho chính quyền thành phố.

Chính quyền Nam Ninh đã nâng mức ứng phó khẩn cấp về lũ lụt từ cấp III lên cấp I, mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo bốn cấp. Giới chức cho biết quyết định này được đưa ra do "mưa cực lớn, mực nước dâng nhanh và tình hình nguy cấp tại một hồ chứa".

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc đã phân bổ 100 triệu nhân dân tệ (khoảng 14,7 triệu USD) để phục vụ công tác cứu trợ và tái thiết sau bão, tập trung vào việc khôi phục các tuyến đường, công trình thủy lợi, trường học và bệnh viện bị hư hại.

Maysak, cơn bão đầu tiên đổ bộ vào đất liền Trung Quốc trong năm nay, đã đổ bộ vào tỉnh đảo Hải Nam hôm 4/7, khiến các chuyến bay và tuyến phà phải tạm dừng hoạt động.