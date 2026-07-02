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Thế giới

Thế giới có thêm 1 triệu triệu phú

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Mỹ chiếm gần một nửa số lượng triệu phú mới xuất hiện trên thế giới trong năm 2025.

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Một cửa hàng thời trang ở Paris (Ảnh: Reuters).

Theo Báo cáo Tài sản Toàn cầu năm 2026 của ngân hàng UBS (UBS Global Wealth Report 2026), tài sản cá nhân trên toàn cầu đã tăng 10,8% trong năm 2025, mức tăng trưởng nhanh nhất trong ít nhất 3 năm qua. Với sự tăng trưởng đó, thế giới có thêm gần 1 triệu triệu phú USD mới trong suốt cả năm.

Bất chấp mức tăng trưởng ấn tượng trên lý thuyết này, giá trị tài sản trung vị (median wealth), một chỉ số phản ánh chính xác hơn về các hộ gia đình phổ thông thay vì những người giàu nhất, lại sụt giảm ở hầu hết các quốc gia mà UBS theo dõi.

UBS đã xây dựng các phát hiện của mình dựa trên dữ liệu từ 56 thị trường, vốn chiếm tổng cộng khoảng 92% trở lên so với tổng tài sản toàn cầu.

Họ nhận thấy rằng số lượng triệu phú đã tăng 1,5%, bổ sung thêm gần 1 triệu người vào nhóm này, với tốc độ khoảng 2.680 người mỗi ngày.

Hơn 440.000 người trong số các triệu phú mới này là người Mỹ, tốc độ vượt quá 1.200 người mỗi ngày, hay Mỹ đóng góp gần một nửa vào sự gia tăng triệu phú trên toàn thế giới.

Vương quốc Anh có thêm hơn 43.000 triệu phú mới, trong khi Pháp, Tây Ban Nha, Nhật Bản và Ấn Độ mỗi nước đều tăng thêm hơn 30.000 người.

Mọi thị trường nào trong mẫu khảo sát của UBS đều ghi nhận gia tăng triệu phú trong năm 2025. Các quốc gia có tốc độ tăng trưởng phần trăm cao nhất nằm ở Đông Âu, dẫn đầu là Litva với mức 8%, tiếp theo là Thổ Nhĩ Kỳ, Latvia và Hungary, tất cả đều đạt trên 5%.

Tổng số triệu phú trên thế giới hiện ở mức khoảng 57,5 triệu người, với hơn 23,6 triệu người, tương đương trên 40%, đang sống tại Mỹ.

Châu Âu và Trung Đông là những khu vực có mức tăng trưởng tài sản mạnh mẽ nhất, đạt gần 18%, riêng Đông Âu tăng vọt 28%. Khu vực châu Mỹ tăng 8,5% và Châu Á - Thái Bình Dương tăng khoảng 5,9%.

UBS lưu ý rằng sự suy yếu của đồng đô la Mỹ so với các đồng tiền chủ chốt khác, bao gồm cả việc đồng euro tăng giá gần 9%, đã làm thổi phồng đáng kể các số liệu tài sản tại các thị trường ngoài nước Mỹ.

Tuy nhiên, những khoản lợi nhuận này không đến được với hầu hết các hộ gia đình.

Theo UBS, tài sản trung vị, con số mang tính đại diện cho những người trưởng thành phổ thông hơn là mức tài sản trung bình, đã giảm sút ở phần lớn các quốc gia được theo dõi.

UBS mô tả mô hình này là bằng chứng cho thấy khoảng cách giàu nghèo ngày càng nới rộng. Tháp tài sản toàn cầu cũng đang dịch chuyển: tỷ lệ người trưởng thành có tài sản ròng dưới 10.000 USD tiếp tục thu hẹp, hiện ở mức chỉ hơn 41%, trong khi nhiều người hơn đã chuyển lên các nhóm tài sản cao hơn. Mặc dù vậy, chỉ có 1,5% số người trưởng thành trong mẫu khảo sát sở hữu hơn 1 triệu USD, trong khi nhóm dưới cùng gồm những người có dưới 10.000 USD, vẫn là nhóm đơn lẻ lớn nhất.

Báo cáo cũng thống kê được 3.302 tỷ phú, tăng 383 người, tương đương khoảng 13,1% so với năm trước đó.

Theo UBS

dantri.com.vn
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Tags:

#triệu phú #tài sản #UBS #báo cáo #giàu nghèo #tài sản toàn cầu

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