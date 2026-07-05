Ông Trump: Nước Mỹ đáng tự hào hơn bao giờ hết

Sau khi bị hoãn gần hai tiếng do giông bão, lễ kỷ niệm 250 năm quốc khánh Mỹ đã diễn ra tại Quảng trường Quốc gia ở thủ đô Washington tối 4/7 (trưa nay giờ Hà Nội). Dù thời tiết bất lợi, hàng nghìn người vẫn tập trung tại địa điểm này để nghe bài phát biểu được chờ đợi của Tổng thống Donald Trump.

Mở đầu bài phát biểu, Tổng thống Trump khẳng định thời tiết xấu không thể cản trở lễ kỷ niệm của nước Mỹ.

"Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người vì đã hành động đúng đắn. Khi thấy sét đánh, tôi đã bảo rằng mình vẫn sẽ có mặt tại đây, dù có phải phát biểu lúc 4h sáng và chỉ có một người đến xem. Không có gì có thể cản bước chúng ta", ông nói giữa những tiếng reo hò của đám đông.

Tổng thống Trump phát biểu trong lễ kỷ niệm quốc khánh Mỹ tại Quảng trường Quốc gia ở thủ đô Washington ngày 4/7. Ảnh: AFP

Ông Trump sau đó giới thiệu một trong những lá quốc kỳ đầu tiên của Mỹ, nhấn mạnh lễ kỷ niệm quốc khánh là dịp để tôn vinh những giá trị mang tính nền tảng quốc gia.

"Lá cờ này có từ năm 1777, với 13 ngôi sao và 13 sọc tượng trưng cho 13 bang đã tuyên bố độc lập ngày 4/7. Trong 250 năm qua, Mỹ luôn là biểu tượng cho hy vọng, cam kết, ánh sáng và niềm tự hào của các dân tộc trên thế giới. Đất nước chúng ta đang mạnh hơn, tự do hơn, giàu có hơn, an toàn hơn và đáng tự hào hơn bao giờ hết", ông khẳng định.

Lãnh đạo Mỹ đồng thời kêu gọi người dân "không bao giờ được phép quên rằng chúng ta là một dân tộc lịch sử và anh hùng, mang trong mình tinh thần anh hùng cùng sứ mệnh anh hùng".

Ông mô tả ngày kỷ niệm năm nay là "một trong những cột mốc vui tươi và vinh quang nhất mọi thời đại", đồng thời tri ân các cựu chiến binh Mỹ. "Chúng ta sẽ luôn dẫn đầu, không bao giờ để đất nước tụt lại phía sau. Chúng ta sẽ luôn là người giỏi nhất", ông nói.

Tổng thống Trump cũng đề cập các nội dung mang tính đảng phái, như thúc đẩy Đạo luật Cứu nước Mỹ hay tái khẳng định lập trường ủng hộ Tu chính án thứ hai về quyền sở hữu vũ khí. Đây là những chủ đề ngày càng xuất hiện nhiều trong các thông điệp chính trị của ông trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11.

Những người tham dự sự kiện lắng nghe ca khúc God Bless America trước khi Tổng thống Trump phát biểu ngày 4/7. Ảnh: Reuters

Đạo luật Cứu nước Mỹ mà ông Trump nhắc tới là dự luật do các nghị sĩ Cộng hòa đề xuất, yêu cầu cử tri khi đăng ký phải chứng minh quốc tịch Mỹ, đồng thời phải đem theo giấy tờ tùy thân có ảnh khi đi bỏ phiếu cấp liên bang.

Dự luật cũng yêu cầu các bang chuyển giao danh sách cử tri cho chính phủ. Dự luật đã bị chặn tại Thượng viện Mỹ, đồng thời bị phe Dân chủ chỉ trích là nỗ lực nhằm ngăn cản bỏ phiếu tại các cộng đồng có xu hướng ủng hộ đảng này.

John Herman, người dân ở Leesburg, bang Virginia, bày tỏ tự hào khi tham dự lễ kỷ niệm.

"250 năm của một cường quốc vĩ đại, những con người nhân hậu và một đất nước tuyệt vời. Tôi thực sự yêu nơi này. Là một người yêu nước, tôi rất thích thú và vô cùng biết ơn khi được có mặt tại đây. Tôi nghĩ mỗi người Mỹ nên quỳ gối cảm tạ Chúa vì đã được sinh ra, được đến hoặc được sống ở nơi này", ông nói.

Trên khắp nước Mỹ, người dân ăn mừng ngày quốc khánh với những cuộc diễu hành, hòa nhạc, bắn pháo hoa và hàng loạt sự kiện yêu nước. Tuy nhiên, giông bão nghiêm trọng và nắng nóng kỷ lục đã làm gián đoạn các hoạt động lễ hội tại một số thành phố, buộc nhà tổ chức trì hoãn, điều chỉnh hoặc hủy bỏ một số chương trình kỷ niệm.