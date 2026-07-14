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Thế giới

Na Uy điều tiêm kích F-35 đón đội tuyển trở về từ World Cup

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Không quân Na Uy triển khai 3 tiêm kích tàng hình F-35A để hộ tống máy bay đưa đội tuyển trở về từ Mỹ.

Video được công bố hôm 13/7 cho thấy biên đội tiêm kích F-35A Na Uy bay kèm hai bên máy bay chở các cầu thủ, đội ngũ huấn luyện và thành viên đoàn khi phi cơ tiến vào không phận và hướng đến sân bay ở thủ đô Oslo.

Tiêm kích F-35A hộ tống máy bay chở đội tuyển Na Uy về nước ngày 13/7. Video: X/FoxSoccer

Đội tuyển Na Uy được đón chào như những người hùng dân tộc, sau khi lần đầu tiên vào đến tứ kết World Cup và dừng chân với thất bại 1-2 trước đội tuyển Anh.

Giới chức Oslo ước tính hơn 100.000 người đã tập trung trước Cung điện Hoàng gia chiều 13/7 để chào đón đội tuyển. Người dân chen kín quảng trường trước cung điện và kéo dài dọc đại lộ Karl Johans. Sau khi yết kiến Quốc vương Harald, toàn đội và người hâm mộ tái hiện màn "chèo xuồng Viking" nổi tiếng ngay trước cung điện, còn Thái tử Haakon đánh trống dẫn nhịp.

Sau lễ chào mừng tại cung điện, đội tuyển Na Uy tiếp tục diễu hành bằng xe buýt hai tầng mui trần qua các tuyến phố ở Oslo.

Không quân Na Uy đang vận hành 52 tiêm kích F-35A, cũng là quốc gia đối tác đầu tiên hoàn thành toàn bộ chương trình mua sắm F-35. Bộ trưởng Quốc phòng Tore Sandvik hồi tháng 4/2025 cho biết phi đội này sẽ giúp bảo vệ chủ quyền Na Uy và tăng cường kiểm soát mọi mặt trận của đát nước.

Theo tạp chí Military Watch, không quân Na Uy cũng là lực lượng đầu tiên trên thế giới chuyển đổi hoàn toàn từ tiêm kích thế hệ 4 sang thế hệ 5, khi loại biên toàn bộ F-16 để vận hành F-35A.

F-35A là phiên bản tiêm kích tàng hình được phát triển cho không quân Mỹ và các nước đồng minh. Đây là biến thể nhỏ và nhẹ nhất trong dòng F-35, có khả năng cơ động cao hơn nhiều so với mẫu F-35B thủy quân lục chiến và F-35C hải quân, cũng là mẫu F-35 duy nhất mang pháo GAU-22/A cỡ nòng 25 mm trong thân.

vnexpress.net
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