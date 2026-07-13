Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Góc hài

Người Peru đổ xô đặt tên con là Haaland

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Kể từ đầu tháng 7 đến nay, 468 trẻ em Peru được khai sinh với tên Haaland, trong đó 91 trẻ được đăng ký tên đầy đủ Erling Haaland.

Xu hướng này nối dài truyền thống lấy tên các ngôi sao bóng đá đặt cho con tại quốc gia Nam Mỹ.

Theo Cơ quan Đăng ký Hộ tịch và Nhận dạng Quốc gia Peru (RENIEC), phần lớn trường hợp đặt tên Haaland được ghi nhận trong những tuần sau khi World Cup khởi tranh, đặc biệt "nở rộ" ở đầu tháng 7 khi tuyển Na Uy đánh bại Brazil để giành quyền vào tứ kết.

Tại giải đấu năm nay, Haaland ghi 7 bàn thắng, trong đó có cú đúp giúp Na Uy đánh bại Brazil ở vòng knock-out.

Tiền đạo Haaland trong trận đấu với Brazil tại sân vận động East Rutherford, bang New Jersey, ngày 5/7. Ảnh: AP
Tiền đạo Haaland trong trận đấu với Brazil tại sân vận động East Rutherford, bang New Jersey, ngày 5/7. Ảnh: AP

Theo quy định ở Peru, cha mẹ được tự do lựa chọn tên cho con, miễn không mang ý nghĩa phản cảm. Ông Ivan Torres, người phát ngôn của RENIEC, cho biết việc cha mẹ lấy tên cầu thủ nổi tiếng đặt cho con không phải điều mới. "Các ngôi sao bóng đá luôn là nguồn cảm hứng để nhiều gia đình Peru đặt tên cho con", ông Torres nói.

Thống kê của RENIEC cho thấy, Neymar là tên phổ biến nhất với 33.809 người. Nước này cũng có 3.402 người mang tên Messi (trong đó 292 người tên đầy đủ Lionel Messi), 1.241 người mang tên Yamal và 1.185 người tên Cristiano Ronaldo.

Với trường hợp Erling Haaland, những màn trình diễn ấn tượng của tiền đạo 25 tuổi này biến anh thành ngôi sao được yêu mến và nhắc đến nhiều nhất World Cup 2026. Trong khoảng một tháng ở Mỹ, lượng người theo dõi Haaland trên các nền tảng mạng xã hội tăng gấp rưỡi, từ mức 40 triệu trước World Cup lên 62 triệu tính đến ngày 11/7.

Siêu sao người Na Uy có lượng fan tăng thuộc nhóm nhiều nhất World Cup này. Con số vượt qua khoảng 10 triệu người hâm mộ mới của Ronaldo hay mức 5 triệu của Messi, Mbappe, vốn đến từ những đội bóng danh tiếng hơn.

Người xếp trên Haaland chỉ có Vozinha, thủ thành của Cape Verde.

vnexpress.net
Link bài gốc Copy link
https://vnexpress.net/nguoi-peru-do-xo-dat-ten-con-la-haaland-5096767.html

Tin liên quan

Tags:

#Haaland #Erling Haaland

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Đỗ lý thuyết lái xe sau 139 lần thi

Đỗ lý thuyết lái xe sau 139 lần thi

Mất 9 năm và hơn 2.000 USD cho 139 lần thi, một người đàn ông cuối cùng cũng vượt qua bài kiểm tra lý thuyết và đang chờ thi thực hành để lấy bằng.
Lái Camry đời mới đi bán hàng rong

Lái Camry đời mới đi bán hàng rong

Một người phụ nữ bước xuống từ chiếc Toyota Camry đời mới, rồi đẩy xe bán hàng rong trên phố, tạo nên khoảnh khắc đối lập đầy thú vị.
Phát tài nhờ tờ giấy bỏ quên 30 năm

Phát tài nhờ tờ giấy bỏ quên 30 năm

Đang phải sống chật vật với lương hưu eo hẹp, vợ chồng ông Sato bất ngờ thu về 68 triệu yen nhờ tìm thấy tờ biên lai mua cổ phiếu, bị bỏ quên 30 năm.
Hai người lạ đi nhầm xe nhau 7 ngày Tết

Hai người lạ đi nhầm xe nhau 7 ngày Tết

Ngày 26/2, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin Công an phường Hồng Gai tổ chức trao trả xe máy cho đúng chủ sở hữu trong vụ 2 người lạ đi nhầm xe của nhau suốt 7 ngày Tết.
Tranh nhau mua con cừu biết giả chết khi gặp người lạ

Tranh nhau mua con cừu biết giả chết khi gặp người lạ

Con cừu 10 ngày tuổi thành hiện tượng lạ nhờ diễn xuất đặc biệt. Con vật thường giả chết khi có người lạ tiếp cận. Nhiều người dân tại Trung Quốc cho biết, họ sẵn lòng chi đậm để mua nó cho bằng được.
Nơi "tận cùng thế giới"

Nơi "tận cùng thế giới"

Bị băng bao phủ 9 tháng mỗi năm và nằm cách thị trấn gần nhất 800 km, Ittoqqortoormiit khiến không ít du khách tò mò về cuộc sống ở nơi tận cùng thế giới.
Khổ sở vì họ hàng sau khi trúng độc đắc

Khổ sở vì họ hàng sau khi trúng độc đắc

Từng sống vô gia cư và phải ở trọ chật hẹp, ông Suthon bất ngờ trở thành tâm điểm tranh giành phụng dưỡng của họ hàng sau khi trúng số 18 triệu baht (14 tỷ đồng).
'Yêu nữ hàng hiệu' bị bắt ở Mỹ

'Yêu nữ hàng hiệu' bị bắt ở Mỹ

Một phụ nữ ở New York, Mỹ bị tố giả làm food influencer, diện đồ hiệu sang chảnh để vào loạt nhà hàng cao cấp New York ăn uống hàng trăm USD rồi bỏ trốn không trả tiền.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!