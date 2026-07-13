Người Peru đổ xô đặt tên con là Haaland

Xu hướng này nối dài truyền thống lấy tên các ngôi sao bóng đá đặt cho con tại quốc gia Nam Mỹ.

Theo Cơ quan Đăng ký Hộ tịch và Nhận dạng Quốc gia Peru (RENIEC), phần lớn trường hợp đặt tên Haaland được ghi nhận trong những tuần sau khi World Cup khởi tranh, đặc biệt "nở rộ" ở đầu tháng 7 khi tuyển Na Uy đánh bại Brazil để giành quyền vào tứ kết.

Tại giải đấu năm nay, Haaland ghi 7 bàn thắng, trong đó có cú đúp giúp Na Uy đánh bại Brazil ở vòng knock-out.

Tiền đạo Haaland trong trận đấu với Brazil tại sân vận động East Rutherford, bang New Jersey, ngày 5/7. Ảnh: AP

Theo quy định ở Peru, cha mẹ được tự do lựa chọn tên cho con, miễn không mang ý nghĩa phản cảm. Ông Ivan Torres, người phát ngôn của RENIEC, cho biết việc cha mẹ lấy tên cầu thủ nổi tiếng đặt cho con không phải điều mới. "Các ngôi sao bóng đá luôn là nguồn cảm hứng để nhiều gia đình Peru đặt tên cho con", ông Torres nói.

Thống kê của RENIEC cho thấy, Neymar là tên phổ biến nhất với 33.809 người. Nước này cũng có 3.402 người mang tên Messi (trong đó 292 người tên đầy đủ Lionel Messi), 1.241 người mang tên Yamal và 1.185 người tên Cristiano Ronaldo.

Với trường hợp Erling Haaland, những màn trình diễn ấn tượng của tiền đạo 25 tuổi này biến anh thành ngôi sao được yêu mến và nhắc đến nhiều nhất World Cup 2026. Trong khoảng một tháng ở Mỹ, lượng người theo dõi Haaland trên các nền tảng mạng xã hội tăng gấp rưỡi, từ mức 40 triệu trước World Cup lên 62 triệu tính đến ngày 11/7.

Siêu sao người Na Uy có lượng fan tăng thuộc nhóm nhiều nhất World Cup này. Con số vượt qua khoảng 10 triệu người hâm mộ mới của Ronaldo hay mức 5 triệu của Messi, Mbappe, vốn đến từ những đội bóng danh tiếng hơn.

Người xếp trên Haaland chỉ có Vozinha, thủ thành của Cape Verde.

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