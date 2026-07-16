Gia đình mèo hoang được sân bay 'tuyển dụng' vì bắt chuột quá giỏi

Một sân bay Trung Quốc làm "ấm lòng" cư dân mạng khi xây dựng một ngôi nhà ấm cúng cho ba chú mèo hoang - Ảnh: WEIBO

Theo báo South China Morning Post, ba chú mèo hoang tại sân bay quốc tế Trung Xuyên Lan Châu (tỉnh Cam Túc, Trung Quốc) đang gây sốt mạng xã hội. Chúng được nhận nuôi, xây nhà kính riêng và giao nhiệm vụ "tuần tra" bắt chuột.

Gia đình mèo gồm: mèo bố Sangbiao, mèo mẹ Cuihua và mèo con Cuiguo. Cả ba sống trong nhà kính gần cửa lên máy bay số 58, được đặt biệt danh là "Văn phòng Kiểm soát Chuột".

Ngoài hệ thống thông gió, máy cấp nước tự động và khung leo trèo, sân bay còn bố trí nhân viên chăm sóc, cho ăn uống.

Hai con mèo trưởng thành được đưa ra "tuần tra" bắt chuột vào sáng sớm, khi lượng khách còn ít.

Sangbiao giữ chức "giám đốc", Cuihua làm "phó giám đốc" văn phòng. Cả hai kiểm tra, bắt chuột ở khu vực băng chuyền, nhà bếp, căng tin và kho chứa.

Sân bay cho biết từ khi nhận nuôi hai con mèo đầu năm nay, nạn chuột hoành hành đã chấm dứt. Nhờ vậy, sân bay không còn phải thường xuyên dùng thuốc diệt chuột có mùi khó chịu.

Nhiều hành khách thích thú khi được chụp ảnh, tương tác với các "cán bộ mèo" qua lớp cửa kính. Điều này giúp sân bay trở nên thân thiện, gần gũi hơn.

Các hành khách thích thú dừng lại để tương tác và chơi đùa với những chú mèo dù bị ngăn cách bởi tấm kính - Ảnh: WEIBO

Trước khi thành "nhân viên sân bay", Sangbiao và Cuihua là mèo hoang sống tại công trường xây nhà ga mới. Sau khi nhà ga hoàn thành, chúng vẫn ở lại.

Nửa cuối năm ngoái, nhân viên sân bay nhận thấy chuột được kiểm soát nhờ hai con mèo. Thay vì xua đuổi, họ cho chúng ăn tại khu vực cố định.

Video về hai con mèo được hành khách chia sẻ trên mạng xã hội, giúp chúng nổi tiếng với biệt danh "quan chức văn phòng kiểm soát chuột".

Tận dụng sự nổi tiếng này, sân bay chính thức nhận nuôi hai con mèo đầu năm nay, kêu gọi cư dân mạng đặt tên và xây nhà kính riêng cho chúng.

Sangbiao chuyển vào nhà mới hồi tháng 4, sau khi được triệt sản, tiêm vắc xin và tẩy ký sinh trùng. Tháng 6, Cuihua sinh mèo con Cuiguo bằng phương pháp mổ lấy thai tại một bệnh viện thú y, sau đó về đoàn tụ với Sangbiao.

Câu chuyện nhận nhiều phản ứng tích cực trên mạng xã hội Trung Quốc. Một blogger bất ngờ vì sân bay không xua đuổi hay phớt lờ mèo hoang, mà cho chúng mái ấm, giường ngủ và thức ăn tươi.

Một cư dân mạng khác cho rằng sân bay xứng đáng được "cộng điểm" vì sự ấm áp, quan tâm dành cho những con vật nhỏ.