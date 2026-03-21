Lái Camry đời mới đi bán hàng rong

02/02/2026 09:02
Thấy giá vàng liên tục lập đỉnh, chị Hoa ở Ninh Bình chi hơn 100 triệu đồng chở 200 kg đồng thỏi về nhà với kỳ vọng "kim loại nào rồi cũng sẽ tăng giá".
29/01/2026 10:58
Con cừu 10 ngày tuổi thành hiện tượng lạ nhờ diễn xuất đặc biệt. Con vật thường giả chết khi có người lạ tiếp cận. Nhiều người dân tại Trung Quốc cho biết, họ sẵn lòng chi đậm để mua nó cho bằng được.
28/01/2026 04:05
Cảnh sát Đức đang truy lùng các thành viên của tổ chức cực tả Vulkangruppe, nhóm đã nhận trách nhiệm về vụ mất điện ở Berlin.
22/01/2026 05:10
Chiếc phi cơ của hãng Jet2 từ Anh đi Tây Ban Nha khởi hành khi chưa có 36 hành khách trên khoang nhưng không thành viên nào trong phi hành đoàn phát hiện ra.
13/01/2026 07:55
Bị băng bao phủ 9 tháng mỗi năm và nằm cách thị trấn gần nhất 800 km, Ittoqqortoormiit khiến không ít du khách tò mò về cuộc sống ở nơi tận cùng thế giới.
10/01/2026 10:37
Khoảnh khắc Đình Bắc bị đối thủ giật mất tấm băng đội trưởng viral khắp cõi mạng.
09/01/2026 10:26
Kiệt sức và áp lực, hàng trăm triệu cha mẹ nhờ cậy AI làm gia sư cho con mỗi tối, vừa tiết kiệm, vừa đỡ nổi nóng.
30/12/2025 08:31
Học sinh New York gặp khó khăn khi xem giờ trên đồng hồ kim sau lệnh cấm sử dụng điện thoại trong trường học.
29/12/2025 09:15
Nhiều người cho rằng thịt dai, khô là do chất lượng thực phẩm hoặc nấu quá lửa, nhưng ít ai ngờ nguyên nhân đôi khi bắt đầu từ lưỡi dao cùn.
24/12/2025 04:06
Để giảm áp lực sinh hoạt phí, người dân Marshall bắt đầu nhận 200 USD mỗi quý qua ví điện tử hoặc tiền mặt, trích từ quỹ bồi thường hạt nhân của Mỹ.
07/12/2025 09:01
Từng sống vô gia cư và phải ở trọ chật hẹp, ông Suthon bất ngờ trở thành tâm điểm tranh giành phụng dưỡng của họ hàng sau khi trúng số 18 triệu baht (14 tỷ đồng).
03/12/2025 11:13
Trung Quốc sẽ áp mức thuế 13% lên bao cao su và thuốc tránh thai từ năm 2026, chấm dứt chính sách miễn thuế kéo dài ba thập kỷ nhằm đối phó đà giảm dân số nghiêm trọng.
02/12/2025 04:48
Cư dân mạng đang xôn xao trước thông tin năm 2148, người Việt Nam được đón tết Nguyên đán hai lần vì nhuận tháng Giêng.
17/11/2025 11:06
Một phụ nữ ở New York, Mỹ bị tố giả làm food influencer, diện đồ hiệu sang chảnh để vào loạt nhà hàng cao cấp New York ăn uống hàng trăm USD rồi bỏ trốn không trả tiền.
14/11/2025 05:04
Người phụ nữ liên tục tiến rồi lùi chiếc SUV trong gara trong gần 4 phút để đưa được xe ra ngoài, thay vì chỉ một thao tác lùi.
09/11/2025 15:36
Mặc áo ba lỗ, đứng giữa vườn hồng chín đỏ, Lin Xiaobai phô diễn bắp tay cuồn cuộn rồi dùng khuỷu tay kẹp nát quả hồng, thu hút 20 triệu lượt xem.
03/11/2025 07:48
Một công ty khởi nghiệp tại Mỹ đang được đầu tư hàng tỷ USD để xây dựng hệ thống trí tuệ nhân tạo có cảm xúc và thấu hiểu con người. Tuy nhiên, đây liệu có phải là điều đáng mừng?
30/10/2025 15:12
Vị khách mua sắm tại siêu thị Target bị ngã trẹo chân khi đang bế con nhỏ đã thắng kiện, được bồi thường 11,4 triệu USD với lý do thiết kế mặt sàn bãi đậu xe vi phạm quy định xây dựng.
29/10/2025 14:10
Nhà báo, tài xế xe tải, đầu bếp, luật sư và lính cứu hỏa là 5 nghề nghiệp được xác định gây lão hóa nhanh nhất do căng thẳng và môi trường làm việc.
22/10/2025 10:13
Để được ghi danh vào Sách Kỷ lục Guinness, Laurence Watkins đã thêm hơn 2.000 tên đệm, khiến giấy khai sinh của ông dài 6 trang và mất 20 phút để đọc hết.
21/10/2025 08:41
Cô Justine Gurrola, 42 tuổi, được chính quyền thành phố Whittier, bang California, bồi thường 7,5 triệu USD vì rễ cây làm gồ vỉa hè khiến cô vấp ngã chấn thương nặng.
06/10/2025 04:48
Hơn 10 năm, Lee Da-jeong làm nghề đóng giả bạn thân của những cô dâu xa lạ, dự tiệc cưới của họ và lấp đầy những hàng ghế trống.
23/09/2025 08:04
Với quy tắc "không rắc rối, không đàn ông", 12 phụ nữ cùng nhau sống vui vẻ trong những ngôi nhà tí hon 40m2 ở bang Texas.
18/09/2025 15:22
Vừa phản hồi về vụ việc, 'tổng tài' trong vụ đánh người ở quán cà phê (Hà Nội) đã lên tiếp một dòng trạng thái, xin lỗi vì có sự... hiểu nhầm?!
07/09/2025 13:14
Tại nhiều bang Mỹ, phơi quần áo ngoài trời có thể bị phạt hàng nghìn USD vì "làm mất mỹ quan", thổi bùng cuộc chiến giành quyền được phơi đồ.
20/08/2025 09:01
Gia đình ông Huang buộc phải rời bỏ “Con mắt Kim Khê” sau nhiều tháng chống chọi tiếng ồn và rung lắc dữ dội từ dòng xe trên cao tốc bao quanh.
15/08/2025 14:01
Marley Jaxx và Steve Larsen đã bán vé cho 270 khách, chủ yếu là người lạ trên mạng xã hội, tham dự lễ cưới của họ hôm 1/8.
13/08/2025 09:58
"Sao ra đường không cầm tiền mặt? Có mỗi ổ bánh mì cũng chuyển khoản", nghe mắng tức quá, thằng Vàng bèn lấy tiền mặt ra trả.
06/08/2025 07:51
Dù ở chung nhưng ngay từ nhỏ đàn ông và phụ nữ ở làng Ubang nói hai ngôn ngữ hoàn toàn khác nhau.
01/08/2025 09:01
Peter Barsoom, CEO công ty dược phẩm Mỹ, từng ngủ ba tiếng mỗi ngày, dậy lúc 4h30 sáng để làm việc nhưng hiện đã chuyển sang "ngủ kỹ" như chiến lược thành công mới.