Bố mẹ lái xe đi 130km mới tá hỏa nhận ra quên con nhỏ ở trạm xăng

Một cặp vợ chồng tại Thái Lan đã trải qua phen hoảng hốt khi phát hiện bỏ quên con gái 6 tuổi tại một trạm xăng trong lúc đang trên đường trở về nhà.

Theo Khaosod, sự việc xảy ra vào ngày 14/4. Bé gái cho biết, trước đó được bố mẹ đưa đi biển tại Cha-am, tỉnh Petchaburi.

Trong lúc dừng chân tại một trạm xăng để đi vệ sinh, gia đình đã vô tình để quên bé lại. Cảnh sát sau đó nhận được thông tin đã đến đưa bé về trụ sở chăm sóc.

Cô bé hoang mang khi bị bố mẹ bỏ quên (Ảnh: Đồn Cảnh sát Khao Din).

Do bé gái không nhớ số điện thoại của bố mẹ nên cảnh sát không thể liên lạc với gia đình. Đồn cảnh sát Khao Din đã đăng tải thông tin vụ việc lên mạng xã hội để cộng đồng chung tay tìm bố mẹ cho em.

Cảnh sát đã trấn an và đảm bảo an toàn cho bé gái. Khi bình tĩnh trở lại, bé gái đã cung cấp đầy đủ họ tên của cha mẹ. Lực lượng chức năng mới tìm trên hệ thống đăng ký hộ tịch để xác định và liên hệ với bố mẹ.

Nhận được thông tin, bố mẹ bé mới bàng hoàng phát hiện con gái không ở trên xe. Thời điểm nhận được tin, họ được cho là đã di chuyển cách trạm xăng khoảng 130km. Người thân của cô bé sau đó đã đến trạm xăng để đón cô bé về.

Sự việc là lời cảnh báo đối với các bậc phụ huynh khi đưa trẻ nhỏ ra ngoài, đặc biệt tại nơi đông người qua lại như trạm dừng, siêu thị, hàng quán... Chỉ một phút sơ suất có thể khiến trẻ bị lạc hoặc gặp nguy hiểm. Cha mẹ cần luôn quan sát, kiểm đếm đầy đủ thành viên trước khi rời đi, đồng thời dạy trẻ ghi nhớ thông tin liên lạc cơ bản để đề phòng tình huống khẩn cấp.