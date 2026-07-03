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Đời sống

Cô đơn vì nghỉ hưu sớm

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(Baohatinh.vn) - Đạt tự do tài chính và nghỉ hưu ở tuổi 43 nhưng anh Tanaka rơi vào trạng thái cô đơn, phải đến siêu thị mỗi ngày để tìm người trò chuyện.

Hơn 20 năm trước, khi tốt nghiệp đại học, Tanaka Kenichi làm việc cho một công ty công nghệ tại Tokyo. Năm 40 tuổi, anh lên vị trí quản lý với mức thu nhập hơn 80.000 USD mỗi năm. Công việc kéo dài từ sáng đến tối, cộng thêm các cuộc gọi xử lý sự cố vào ngày nghỉ khiến anh gặp áp lực. Để tìm kiếm sự tự do, Tanaka theo đuổi mục tiêu FIRE (Tự do tài chính, nghỉ hưu sớm).

Anh thắt chặt chi tiêu để tích lũy và đầu tư. Số dư tài khoản đạt 800.000 USD vào năm anh 43 tuổi. "Ngày nộp đơn xin nghỉ việc, tôi cho rằng bản thân là người chiến thắng", anh kể.

Vài tháng đầu sau khi nghỉ hưu, Tanaka thấy cuộc sống như một giấc mơ. Anh đi xem phim, mua sắm vào ban ngày, đi du lịch không cần quan tâm lịch trình và không phải chen chúc trên tàu điện. Hiện tại, sống độc thân trong căn hộ ở Tokyo với thu nhập thụ động 2.600 USD mỗi tháng, Tanaka không phải lo lắng gì về kinh tế.

Ảnh minh họa: PIXTA
Ảnh minh họa: PIXTA

Tuy nhiên, mỗi ngày của anh giờ đây chỉ diễn ra theo một lịch trình cố định: Thức dậy, xem tin tức, kiểm tra giá cổ phiếu, đến phòng gym, về nhà, xem Netflix và ngủ trưa. "Thời còn đi làm, tôi luôn chờ đến cuối tuần. Còn bây giờ ngày nào cũng là ngày nghỉ", cựu quản lý nói. "Dù có tiền, tôi không thấy hạnh phúc".

Khi còn làm việc, anh có động lực phấn đấu để thăng chức và chạy đua với các dự án. Hiện tại, anh mất đi vai trò xã hội và không có người đốc thúc. Đồng nghiệp cũ ít liên lạc, bạn bè bận rộn đi làm khiến Tanaka trải qua nhiều ngày không giao tiếp với ai.

Để tạo cơ hội trò chuyện, anh thường đến quán cà phê, hiệu sách hoặc cửa hàng tiện lợi vào giờ cố định để bắt chuyện với nhân viên. Tanaka cho biết có những ngày anh nhận ra bản thân chưa nói chuyện với bất kỳ ai, hoặc đã một tuần trôi qua mà không có một cuộc giao tiếp đúng nghĩa.

Sau 5 năm nghỉ hưu, Tanaka nhận định tiền bạc không tạo ra hạnh phúc nếu thiếu kết nối xã hội. Hiện anh đang tìm kiếm một mục tiêu và một vai trò xã hội mới.

"Khi còn trẻ, tôi nghĩ có tiền sẽ có tự do. Nhưng hiện tại tôi biết tự do không đồng nghĩa với hạnh phúc", Tanaka nói.

vnexpress.net
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Tags:

#nghỉ hưu sớm #hạnh phúc #tự do tài chính #đời sống xã hội

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