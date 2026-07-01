Haaland tỏa sáng, Na Uy gặp Brazil ở vòng 16 đội World Cup

Rạng sáng 1/7, Erling Haaland ghi bàn quyết định, giúp Na Uy đánh bại Bờ Biển Ngà 2-1 ở vòng 32 đội World Cup.
Chiến thắng 2-1 trước Bờ Biển Ngà giúp đội tuyển Bắc Âu lại góp mặt ở vòng 16 đội World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1998, trong khi Bờ Biển Ngà rời giải với niềm tự hào sau hành trình đầy ấn tượng.
Ngay những phút đầu tiên, Na Uy cho thấy quyết tâm rất lớn. Erling Haaland liên tục xuất hiện trong vùng cấm và sớm có cơ hội mở tỷ số, nhưng những pha dứt điểm của anh chưa đủ hiểm hóc để đánh bại Yahia Fofana. Bên kia chiến tuyến, Bờ Biển Ngà cũng nhanh chóng chứng minh họ không phải đối thủ dễ bị khuất phục khi Nicolas Pepe liên tục gây sức ép lên hàng phòng ngự đội bóng áo trắng.
Khi trận đấu tưởng như sẽ bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa, Antonio Nusa tạo nên khoảnh khắc bùng nổ. Tiền vệ trẻ của RB Leipzig đi bóng từ cánh trái rồi tung cú cứa lòng, không cho thủ môn Fofana bất kỳ cơ hội nào.
Sang hiệp hai, Bờ Biển Ngà vùng lên mạnh mẽ. Pepe khiến thủ môn Orjan Nyland phải trổ tài, trong khi hàng loạt tình huống nguy hiểm từ những quả phạt góc khiến khung thành Na Uy chao đảo. Đặc biệt, Amad Diallo tạo nên pha lập công đáng nhớ khi đi bóng qua hàng thủ đối phương rồi tung cú sút uy lực, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng ở phút 74.
Tuy nhiên, trong khoảnh khắc quyết định, Na Uy vẫn có nhân tố đặc biệt nhất. Haaland xuất hiện đúng lúc ở phút 86, đón đường chuyền của Patrick Berg và lạnh lùng ghi bàn thắng quyết định, khẳng định phẩm chất của một trong những tiền đạo hay nhất thế giới.
Những phút cuối, Bờ Biển Ngà dồn toàn lực tìm bàn gỡ nhưng không thể vượt qua sự xuất sắc của Nyland. Thất bại này khép lại hành trình lịch sử của “Những chú voi”, đội bóng đã lần đầu tiên vượt qua vòng bảng và để lại nhiều dấu ấn tại World Cup.
Còn với Na Uy, chiến thắng này mở ra một chương mới. Họ sẽ tiếp tục hành trình trong cuộc đối đầu đầy thử thách với Brazil, nhưng giờ đây đội bóng Bắc Âu có quyền mơ về những điều lớn lao hơn cùng thế hệ vàng.
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