Xác định đủ 16 trận vòng knock-out World Cup 2026

Các cặp đấu vòng 1/16 World Cup 2026 gồm: Nam Phi - Canada, Brazil - Nhật Bản, Đức - Paraguay, Hà Lan - Morocco, Bờ Biển Ngà - Na Uy, Pháp - Thụy Điển, Mexico - Ecuador, Anh - CHDC Congo, Bỉ - Senegal, Mỹ - Bosnia & Herzegovina, Tây Ban Nha - Áo, Bồ Đào Nha - Croatia, Thụy Sĩ - Algeria, Australia - Ai Cập, Argentina - Cape Verde và Colombia - Ghana.

Cristiano Ronaldo (phải) và Renato Veiga sau trận Bồ Đào Nha hòa Colombia ở bảng K World Cup 2026 trên sân Miami Gardens, bang Florida, Mỹ ngày 27/6. Ảnh: AP

Vòng knock-out quy tụ đại diện của 5 liên đoàn, ngoại trừ châu Đại Dương. UEFA góp mặt đông nhất với 13 đội gồm Đức, Pháp, Thụy Điển, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Croatia, Tây Ban Nha, Áo, Bosnia & Herzegovina, Bỉ, Na Uy, Anh và Thụy Sĩ. Châu Phi có 9 đội gồm Nam Phi, Morocco, Bờ Biển Ngà, Senegal, Algeria, CHDC Congo, Ghana, Ai Cập và Cape Verde. Nam Mỹ có 5 đại diện là Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador và Paraguay. Bắc, Trung Mỹ còn ba đội gồm Mexico, Mỹ và Canada, trong khi LĐBĐ châu Á chỉ còn Nhật Bản và Australia.

Trận đầu tiên của vòng knock-out sẽ diễn ra lúc 2h sáng 29/6 (giờ Hà Nội), khi Nam Phi và Canada so tài tại Los Angeles. Đại diện châu Phi lần đầu vượt qua vòng bảng World Cup sau khi thắng Hàn Quốc 1-0 ở lượt cuối bảng A. Trong khi đó, Canada đứng nhì bảng B sau ba trận có hai thắng và một thua. Đây cũng là lần đầu cả hai đội góp mặt ở vòng knock-out World Cup.

Lautaro Martinez (số 22) mừng bàn thắng thứ hai cùng Lo Celso (số 11) trong trận Argentina gặp Jordan ở bảng J World Cup, tại Arlington, Texas, gần Dallas, ngày 27/6/2026. Ảnh: AP

Những đội bóng lớn như Argentina, Pháp, Brazil, Tây Ban Nha, Đức, Anh hay Bồ Đào Nha đều góp mặt, trong khi Cape Verde tiếp tục viết câu chuyện cổ tích khi trở thành quốc gia có dân số nhỏ nhất lịch sử vượt qua vòng bảng World Cup. Bất ngờ lớn nhất ở vòng bảng có lẽ là việc Uruguay hay Hàn Quốc bị loại.

Đương kim vô địch Argentina sẽ gặp Cape Verde lúc 5h sáng thứ Bảy 4/7, đội bóng lần đầu dự World Cup nhưng bất bại ở bảng H. Đại diện châu Phi hòa Tây Ban Nha, Uruguay và Arab Saudi để đứng nhì bảng, vào vòng knock-out ngay trong lần đầu góp mặt. Tuy nhiên, phần thưởng cho hành trình lịch sử này là cuộc đối đầu với đương kim vô địch tại Miami.

Pháp cũng thể hiện sức mạnh khi toàn thắng bảng I. Kylian Mbappe ghi 4 bàn và có hai kiến tạo sau ba trận, còn Ousmane Dembele cũng ghi bốn bàn. Đội bóng của Didier Deschamps sẽ gặp Thụy Điển, đội đứng thứ ba bảng F, lúc 4h thứ Tư 1/7.

Brazil giành đỉnh bảng C sau trận thắng Scotland 3-0. Đội năm lần vô địch thế giới sẽ đối đầu Nhật Bản, đội đứng nhì bảng F sau Hà Lan, lúc 0h thứ Ba 30/6. Trận đấu này đáng chú ý khi Nhật Bản từng thắng Brazil 3-2 trong một trận giao hữu ở Tokyo tháng 10/2025.

Anthony Ralston (24) của Scotland tranh bóng với Vinicius Junior (7) của Brazil trong trận đấu bảng C World Cup 2026 trên sân Miami Gardens, bang Florida, ngày 24/6. Ảnh: AP

Tây Ban Nha, nhà vô địch châu Âu, kết thúc bảng H ở vị trí đầu bảng nhưng chưa thật sự thuyết phục. Sau trận hòa Cape Verde, họ thắng Arab Saudi và Uruguay để đi tiếp. Đối thủ của Lamine Yamal và đồng đội là Áo, đội giành vé sau màn kịch tính ở lượt cuối bảng E. Trận đấu giữa Tây Ban Nha và Áo diễn ra lúc 2h thứ Sáu 3/7.

Đức sẽ gặp Paraguay tại Boston lúc 3h30 thứ Ba 30/6. Đội bóng của Julian Nagelsmann đứng đầu bảng E sau hai chiến thắng đầu tiên, dù gặp nhiều khó khăn trong lối chơi. Paraguay cũng tạo dấu ấn khi vượt qua vòng bảng với lối chơi phòng ngự. Sau khi thua Mỹ 1-4 ở trận ra quân, họ giữ sạch lưới trước Thổ Nhĩ Kỳ và Australia.

Frenkie de Jong (trái) tranh chấp bóng với Alexander Isak trong trận hòa giữa Hà Lan và Thụy Điển ở lượt hai bảng F World Cup 2026 trên sân Houston ngày 20/6. Ảnh: AP

Hà Lan gặp Morocco trong một trận đấu được chờ đợi lúc 8h thứ Ba 30/6. Hà Lan đứng đầu bảng F sau trận thắng Thụy Điển và Tunisia, còn Morocco chỉ xếp sau Brazil ở bảng C vì kém hiệu số. Trận đấu càng đáng chú ý khi nhiều cầu thủ Morocco như Sofyan Amrabat, Anass Salah-Eddine và Noussair Mazraoui đều sinh ra tại Hà Lan.

Bồ Đào Nha chạm trán Croatia trong cuộc đối đầu giữa hai thế hệ giàu kinh nghiệm, lúc 6h thứ Sáu 3/7. Cristiano Ronaldo và Luka Modric từng đối đầu từ năm 2008, khi còn khoác áo Man Utd và Tottenham. Gần hai thập kỷ sau, cả hai vẫn là thủ lĩnh của đội tuyển quốc gia dù đã bước sang tuổi tứ tuần.

Harry Kane (9) và Jude Bellingham (10) trong trận Anh hòa Ghana 0-0 ở lượt hai bảng L World Cup 2026 trên sân Boston ở Mỹ ngày 23/6/2026. Ảnh: AP

Anh gặp CHDC Congo lúc 23h thứ Tư 1/7, sau khi đứng đầu bảng L. Đội bóng của Thomas Tuchel thắng Croatia và Panama, hòa Ghana để đi tiếp. CHDC Congo vào vòng knock-out với tư cách một trong tám đội hạng ba có thành tích tốt nhất.

Bỉ đấu Senegal tại Seattle lúc 3h thứ Năm 2/7. Trận đấu diễn ra giữa hai đội chỉ tìm lại phong độ ở lượt cuối vòng bảng. Bỉ khởi đầu chậm với hai trận hòa trước Ai Cập và Iran, nhưng thắng New Zealand 5-1 ở trận cuối. Senegal cũng gây ấn tượng bằng chiến thắng 5-0 trước Iraq.

Ba đội đồng chủ nhà đều góp mặt ở vòng knock-out. Mexico là đội đầu tiên giành vé sau hai chiến thắng trước Nam Phi và Hàn Quốc. Sau đó, họ thắng CH Czech 3-0 để đứng đầu bảng A với chín điểm. Họ sẽ gặp Ecuador tại sân Azteca lúc 8h thứ Tư 1/7. Mexico chưa thủng lưới ở giải đấu, trong khi Ecuador xây dựng lối chơi dựa trên khả năng phòng ngự chắc chắn.

Cầu thủ Mexico mừng bàn mở tỷ số của Luis Romo ở phút 50, trong trận Hàn Quốc gặp Mexico ở lượt hai bảng A World Cup 2026, trên sân Gudalajara ở Mexico, ngày 18/6/2026. Ảnh: AP

Mỹ đứng đầu bảng D sau những trận thắng Paraguay và Australia. Dù thua Thổ Nhĩ Kỳ ở lượt cuối, đội bóng của Mauricio Pochettino vẫn giữ vị trí số một. Đối thủ của Mỹ là Bosnia & Herzegovina, đội vượt qua vòng bảng với tư cách một trong tám đội hạng ba có thành tích tốt, lúc 7h thứ Năm 2/7.

Ở các cặp đấu còn lại, Bờ Biển Ngà gặp Na Uy lúc 0h thứ Tư 1/7, trong trận đấu giữa hai đội tạo dấu ấn ở vòng bảng. Na Uy trở lại World Cup sau 28 năm và đi tiếp nhờ phong độ của Erling Haaland. Bờ Biển Ngà lần đầu vượt qua vòng bảng sau ba lần tham dự giải.

Thụy Sĩ đối đầu Algeria lúc 10h thứ Sáu 3/7. Thụy Sĩ có bảy điểm ở bảng B và tiếp tục duy trì sự ổn định ở các kỳ World Cup gần đây. Algeria giành vé sau trận hòa kịch tính với Áo ở lượt cuối, khi Sasa Kalajdzic ghi bàn ở phút bù giờ cuối cùng.

Sasa Kalajdzic (giữa) mừng cùng đồng đội sau khi ghi bàn thứ ba cho Áo trong trận hòa Algeria ở bảng J World Cup 2026 tại Kansas City, bang Missouri, Mỹ ngày 27/6. Ảnh: AP

Australia gặp Ai Cập tại Dallas lúc 1h thứ Bảy 4/7. Australia đứng nhì bảng D sau trận thắng Thổ Nhĩ Kỳ và hòa Paraguay. Ai Cập giành nhì bảng G sau trận hòa Iran ở lượt cuối.

Colombia gặp Ghana là trận đấu cuối cùng, lúc 8h30 thứ Bảy 4/7.

Sau đó, vòng 1/8 sẽ diễn ra ngay trong ngày tiếp theo. Những trận đáng chú ý tiềm năng ở vòng 1/8 là Đức - Pháp hay Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha. Bốn đội này cùng một nhánh tới chung kết, với các đối thủ mạnh khác như Hà Lan, Mỹ.

Nhánh tới chung kết còn lại có Brazil, Anh và Argentina từng vô địch.