Xác định 4 trận knock-out đầu tiên tại World Cup 2026

Trận đấu được xác định sớm nhất là Canada - Nam Phi trên sân Los Angeles ngày 28/6. Trận đấu đặc biệt bởi hai đội đều lần đầu góp mặt ở vòng loại trực tiếp World Cup.

Jonathan David (số 10) cùng Cyle Larin (trên cùng) và Tajon Buchanan mừng bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Canada trong trận thắng Qatar ở bảng B World Cup 2026 tại Vancouver, British Columbia ngày 18/6. Ảnh: AP

Canada kết thúc bảng B ở vị trí nhì bảng với bốn điểm, sau trận thua Thụy Sĩ 1-2 ở lượt cuối. Nếu giữ được đỉnh bảng, đội chủ nhà đã được ở lại Vancouver thi đấu, nhưng thất bại khiến họ phải di chuyển tới Los Angeles.

Trong khi đó, Nam Phi tạo nên bất ngờ lớn khi thắng Hàn Quốc 1-0 ở lượt cuối bảng A để vượt lên vị trí nhì bảng sau Mexico. Đội bóng châu Phi mới dự World Cup lần thứ tư và lần đầu vượt qua vòng bảng. Hai đội từng gặp nhau một lần, ở trận giao hữu năm 2007, khi Nam Phi thắng 2-0.

Một ngày sau, Brazil sẽ chạm trán Nhật Bản tại Houston trong trận đấu được đánh giá hấp dẫn nhất ở vòng knock-out. Brazil đứng đầu bảng C với bảy điểm sau hai thắng, một hòa, trong đó khép lại vòng bảng bằng chiến thắng 3-0 trước Scotland với cú đúp của Vinicius Junior. Nhật Bản xếp nhì bảng F với năm điểm sau trận hòa Thụy Điển 1-1.

Tiền vệ Ao Tanaka (áo xanh) của Nhật Bản tranh chấp với Matheus Cunha của Brazil trong trận Nhật Bản thắng Brazil 3-2 ở giải giao hữu Kirin Challenge Cup, trên sân Tokyo ở Nhật Bản ngày 14/10/2025. Ảnh: AFP

Đại diện châu Á gây ấn tượng nhờ lối chơi gắn kết dưới thời Hajime Moriyasu. Trước Thụy Điển, họ mở tỷ số bằng pha phối hợp đẹp mắt, kết thúc bằng bàn thắng của Daizen Maeda. Dù Anthony Elanga gỡ hòa, Nhật Bản vẫn giữ vị trí thứ hai và giành vé đi tiếp.

Trận này dự kiến có chất lượng chuyên môn cao hơn nhiều so với một trận vòng 1/16 thông thường. Brazil sở hữu nhiều ngôi sao nhưng chưa hoàn toàn ổn định sau ba trận vòng bảng, còn Nhật Bản được đánh giá là tập thể gắn kết nhất giải. Lợi thế của đại diện châu Á là tiếp tục thi đấu tại bang Texas, nơi họ đã chơi hai trận vòng bảng và nhận được sự cổ vũ đông đảo từ người hâm mộ.

Nhật Bản đã gặp Brazil 10 trận, thua 7, hòa hai và chỉ thắng một. Chiến thắng duy nhất của Nhật Bản cũng tới ở trận gần nhất, giao hữu tại Tokyo ngày 14/10/2025.

Cũng trong ngày 29/6, Hà Lan sẽ gặp Morocco tại Monterrey. Hai đội cùng giành 7 điểm ở vòng bảng, vì thế được dự báo hấp dẫn.

Hà Lan dẫn đầu bảng F sau trận thắng Tunisia 3-1 ở lượt cuối. Đội bóng áo cam khởi đầu trận đấu bằng bàn phản lưới của Ellyes Skhiri ngay phút thứ ba, trước khi Brian Brobbey và Jan Paul van Hecke ghi thêm hai bàn. Trung vệ Van Hecke cho biết mục tiêu của toàn đội là chiếm đỉnh bảng để có lợi thế ở vòng loại trực tiếp.

Brian Brobbey (19) ăn mừng bàn thứ hai cùng Virgil van Dijk (4) và các đồng đội trong trận Hà Lan gặp Tunisia ở bảng F World Cup 2026 tại Kansas City, bang Missouri ngày 25/6. Ảnh: AP

Morocco cũng có 7 điểm ở bảng C nhưng xếp sau Brazil vì kém hiệu số. Cuộc so tài tại Monterrey cũng đáng chờ đợi ở vòng 1/16, khi hai đội đều được đánh giá đủ sức tiến sâu. Kỳ trước, Hà Lan vào tứ kết còn Morocco đi tới bán kết. Đây cũng là lần đầu họ gặp nhau kể từ trận giao hữu năm 2017.

Cặp đấu còn lại đã được xác định là Mỹ gặp Bosnia & Herzegovina trên sân San Francisco Bay Area ngày 1/7. Đội đồng chủ nhà đứng đầu bảng D với hai trận thắng Paraguay và Australia. Dù thua Thổ Nhĩ Kỳ 2-3 ở trận cuối, thầy trò Mauricio Pochettino vẫn đứng đầu bảng.

Bosnia & Herzegovina chỉ đứng thứ ba bảng B với 4 điểm, nhưng vẫn đi tiếp nhờ nằm trong nhóm 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Hành trình của Bosnia & Herzegovina mang nhiều dấu ấn của kinh nghiệm và sức trẻ. Tiền đạo 40 tuổi Edin Dzeko tiếp tục là thủ lĩnh với vai trò dẫn dắt hàng công, bên cạnh những gương mặt trẻ như Kerim Alajbegovic, Esmir Bajraktarevic hay Ermin Mahmic.

Ermin Mahmic (phải) mừng bàn nâng tỷ số lên 3-1 cùng các đồng đội Bosnia & Herzegovina trong trận thắng Qatar ở lượt cuối bảng B World Cup 2026 trên sân Seattle ngày 24/6. Ảnh: AP

Bosnia & Herzegovina vượt qua hai loạt luân lưu trước Wales và Italy ở vòng play-off khu vực châu Âu để giành vé dự World Cup. Vì thế, Mỹ sẽ phải cẩn thận nếu không thể giải quyết trận đấu trong 120 phút.

Sau khi 6 bảng đầu tiên khép lại, đã có 19 đội chắc chắn góp mặt ở vòng 1/16. Trong đó, 7 đội chắc chắn đầu bảng gồm Mexico, Thụy Sĩ, Brazil, Mỹ, Đức, Hà Lan và Argentina. 6 đội nhì bảng là Nam Phi, Canada, Morocco, Australia, Bờ Biển Ngà và Nhật Bản.

Ba suất dành cho các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất cũng đã thuộc về Bosnia & Herzegovina, Ecuador và Thụy Điển. Bên cạnh đó, ba đội khác là Pháp, Na Uy và Colombia đã chắc suất đi tiếp trước lượt cuối, nhưng chưa xác định sẽ đứng nhất hay nhì. Điều này đồng nghĩa 13 suất còn lại sẽ được quyết định ở các bảng G, H, I, J, K và L.

8 đội đã bị loại là CH Czech, Qatar, Haiti, Thổ Nhĩ Kỳ, Curacao, Tunisia, Jordan và Panama. Vì thế, 13 suất còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh của 21 đội tuyển.

Sau khi kết thúc bảng A, B và C, Hàn Quốc đứng thứ ba và có cơ hội đi tiếp 88% theo dự đoán của Opta. Tuy nhiên sau diễn biến các bảng D, E và F, xác suất này giảm xuống chỉ còn 54%.