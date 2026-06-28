Hàn Quốc bị loại khỏi World Cup 2026

Sáng 28/6, Hàn Quốc chính thức dừng bước tại World Cup 2026 sau khi bị đánh bật khỏi nhóm 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt.
Đội bóng xứ kim chi khép lại vòng bảng với 3 điểm và hiệu số bàn thắng bại -1. Dù vẫn còn hy vọng mong manh, cánh cửa đi tiếp của họ khép lại sau khi CHDC Congo ngược dòng đánh bại Uzbekistan 3-1 ở lượt trận cuối bảng K.
Kết quả giúp CHDC Congo leo lên nhóm đầu trên bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3 với 4 điểm, đồng thời khiến Hàn Quốc bị đẩy khỏi nhóm giành vé vào vòng 32 đội.
Cuộc cạnh tranh vé vớt năm nay diễn ra cực kỳ khốc liệt. Có tới 6 đội xếp thứ 3 giành được 4 điểm gồm Thụy Điển, Ghana, Ecuador, Bosnia & Herzegovina, Paraguay và CHDC Congo, qua đó chắc chắn góp mặt ở vòng knock-out.
Trong khi đó, Hàn Quốc chỉ có 3 điểm, bằng với vị trí thứ thứ 8 của tuyển Iran nhưng lép vế vì hiệu số bàn thắng bại (-1 so với 0). Do đó, đội bóng kim chi chính thức nói lời chia tay World Cup 2026.
Việc sớm dừng bước là kết cục đáng thất vọng với đại diện châu Á, nhất là khi họ đặt mục tiêu tiến sâu sau màn trình diễn ấn tượng ở vòng loại. Tuy nhiên, sự thiếu ổn định cùng việc không thể tích lũy đủ điểm số ở vòng bảng khiến Hàn Quốc phải trả giá bằng tấm vé về nước sớm.
Tại World 2026, Hàn Quốc thắng ngược CH Czech 2-1, trước khi lần lượt thua Mexico và Nam Phi với cùng tỷ số 0-1.
Trận đấu giữa Scotland vs Brazil đã kết thúc với chiến thắng tưng bừng 3-0 dành cho Selecao, trong đó ngôi sao Vinicius Junior tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, bên cạnh bàn ấn định tỷ số của Matheus Cunha. Kết quả này giúp Brazil giành ngôi đầu bảng để vào vòng 1/16.
Bosnia đã nuôi hy vọng đi tiếp tại World Cup 2026 bằng chiến thắng 3-1 trước Qatar ở lượt trận cuối bảng B. Kết quả này giúp đại diện châu Âu kết thúc vòng bảng với 4 điểm và rộng cửa góp mặt ở vòng 32 đội với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, trong khi Qatar chính thức dừng bước.
Lionel Messi đã vượt qua kỷ lục ghi bàn tại World Cup của Miroslav Klose để tiếp tục khẳng định vị thế huyền thoại, góp công lớn giúp Argentina đánh bại Áo 2-0 ở lượt trận cuối bảng J World Cup 2026, qua đó giành vé vào vòng 1/16.
Ở lượt trận thứ hai bảng G World Cup 2026, Ai Cập dù bị New Zealand dẫn bàn từ khá sớm song vẫn xuất sắc lội ngược dòng giành chiến thắng 3-1 nhờ sự tỏa sáng của ngôi sao Mohamed Salah, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng đấu với 4 điểm. Ngoài ra, đây cũng là thắng lợi đầu tiên của Ai Cập trong lịch sử tham dự các VCK World Cup.
Đánh bại Australia 2-0 bằng lối chơi áp đảo, đội tuyển Mỹ trở thành cái tên thứ hai giành quyền vào vòng 1/16 sau Mexico. Đội chủ nhà tiếp tục thể hiện sức mạnh và khẳng định tham vọng tiến sâu tại giải đấu trên sân nhà.
Đội tuyển Anh có khởi đầu thuận lợi tại World Cup 2026 khi đánh bại Croatia 4-2 ở lượt trận mở màn bảng L trên sân Dallas. Harry Kane tỏa sáng với một cú đúp, trong khi Jude Bellingham và Marcus Rashford cũng ghi tên mình lên bảng tỷ số, giúp "Tam sư" giành trọn 3 điểm trong trận cầu giàu cảm xúc.
Trận đấu giữa Áo vs Jordan đã kết thúc với chiến thắng 3-1 dành cho đại diện châu Âu. Mặc dù được đánh giá cao hơn khá nhiều, nhưng Áo đã có 3 điểm tương đối chật vật nhờ pha đá phản lưới nhà của đối thủ cũng như bàn ấn định tỷ số ở phút bù giờ thứ 11.
Đội tuyển Pháp đã có khởi đầu thuận lợi tại World Cup 2026 khi đánh bại Senegal với tỷ số 3-1 ở lượt trận mở màn bảng I. Dù gặp nhiều khó khăn trong hiệp một, sự tỏa sáng của Kylian Mbappe trong hiệp hai đã giúp Les Bleus giành trọn 3 điểm.
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